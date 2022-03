Još dva dana do konferencije Budućnost obiteljskih tvrtki

Što je zajedničko slovenskoj tvrtki Iskra i hrvatskoj tvrtki Biovitalis? Na prvi pogled to su dvije tvrtke potpuno različitih krugova djelovanja i veličine, no veže ih jedan bitan aspekt, a to je da su obje tvrtke – obiteljske.

Obiteljske tvrtke čine vrlo važan i neizbježan faktor gospodarstva svake zemlje. Pretpostavka je da u Hrvatskoj više od 50 posto zaposlenih proizlazi iz takvih obiteljskih tvrtki, što samo po sebi govori o koliko se jakom i važnom subjektu radi. Upravo su isticanje važnosti i doprinosa obiteljskih tvrtki u gospodarskom razvoju ono što donosi Liderova 13. konferencija ‘Budućnost obiteljskih tvrtki’ koja će se održati uživo u četvrtak, 17. ožujka 2022. u The Westin Zagreb hotelu.

Kako se pripremiti za ulazak u eurozonu objasnit će Davor Brkić, osnivač i direktor tvrtke RB Unigenito, dok će predstavnici obiteljskih tvrtki Lea i Slaviša Brezar (Dhar media), Ivana i Stjepan Kolednjak (Biovitalis) te Darija Kovačević i Krešimir Petrić (Lykke) raspravljati kako funkcioniraju supružnici u obiteljskom biznisu. Konferencija će obuhvatiti i teme izazova i prednosti u obiteljskom biznisu, rasta malih i velikih poduzeća kroz akvizicije, kao i digitalizacije i inovacija u obiteljskim tvrtkama.

Vlasnicima i menadžerima obiteljskih tvrtki te ostalima kojima je u interesu da se obiteljske tvrtke što bolje razvijaju, konferencija ‘Budućnost obiteljskih tvrtki’ pomoći će u rješavanju specifičnih problema za ovakav oblik vlasništva i upravljanja. Uz to, konferencija ostvaruje dijalog obiteljskog poduzetništva i državnih institucija te osvještava i promiče pozitivnu ulogu obiteljskih tvrtki.

Želite li dobiti odgovore na najvažnija pitanja s kojima se obiteljske tvrtke danas susreću i uz to se povezati s drugim obiteljskim tvrtkama zbog međusobne suradnje i razmjene iskustava