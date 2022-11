Krize su vremena za preispitivanje prioriteta i prilike, a ne za strahovanje

Iako su zbog raznih kriza proteklih nekoliko godina svi bili prisiljeni presložiti prioritete ili barem zastati na trenutak i ozbiljno se zamisliti nad njima, niti u ‘normalnim vremenima‘ nam nitko ne garantira uspjeh. Zato ne treba strahovati, nego unatoč krizi tražiti priliku

Prethodnih nekoliko godina nas je uzdrmalo i privatno i poslovno. Tri godine koje ostavljamo za sobom obilježile su razne krize – pandemija, rat, inflacija, nedostatka radnika… zbog čega je poslovanje postalo sve neizvjesnije. No, kako sada stvari stoje, pred nama je još jedna jednako neizvjesna i nimalo lagana godina.

Mnogi stručnjaci ističu da je planove gotovo i nemoguće raditi, sve se više priča o rizičnosti ulaganja te o potrebi da se preslože prioriteti i napravi razlika između onoga što trebamo i želimo (i u poslovnom i u privatnom smislu).

Pa kako se onda pripremiti za krizna vremena, kako poslovati i treba li ih se bojati?

Kriza može biti prilika

Slađana Ćosić, voditeljica ureda Grupe Europske investicijske banke u Hrvatskoj, istaknula je da misli da nema osobe na planetu koja posljednjih godina nije morala presložiti prioritete ili barem zastati na trenutak i ozbiljno se zamisliti nad njima. Trenutni život opisuje kao ‘jednadžbu u kojoj svakodnevno raste broj nepoznanica‘ pa je oprez sasvim normalan.

Selma Prodanović, potpredsjednici European Business Angel Networka, i sama je morala promijeniti planove još na početku pandemije, ali je to krizno razdoblje iskoristila na ‘najbolji mogući način‘. Smatra da su, koliko god teške bile, krize istovremeno prilika za početi nešto novo kao i prilike za određena ulaganja.

– Krize nas potiču na kreativnost i inovativnost. Globalni startup ekosistem kakav danas poznajemo je nastao u krizi 2008. i 2009. godine – kazala je Prodanović i dodala da je bitno je shvatiti da je kriza i nesigurnih vremena uvijek bilo.

– Ono sto je danas drugačije je brzina promjena. Ali i na to se čovjek navikne. Neke od najvećih firmi današnjice u suštini koriste viziju za slijedećih 30 godina, a posluju na osnovu planova za slijedećih šest mjeseci. Naravno to prilagođavanje ‘novom vremenu‘ nije uvijek jednostavno i predstavlja pravi izazov – objasnila je Prodanović.

I Ćosić se slaže da unatoč krizi, treba pozitivno gledati na stvari – nije vrijeme za strahovanje, već za oprezan optimizam. Slaže se i da krize donose prilike (što smo do sada imali prilike vidjeti u povijesti), a na nama je da ih znamo iskoristiti. Osim toga, napominje da se posljednjih godina nisu dogodile samo loše stvari, već da smo posebice u Hrvatskoj posložili neke stvari koje će nam, umnogome olakšati život.

– Ući ćemo u euro zonu, nadamo se putovati kao dio šengenske zone, a spremamo i članstvo u OECD. To će sve stvoriti snažnije temelje za rast i napredak Hrvatske i pomoći nam osigurati više sredstava za rješavanje problema sa kojima se suočavamo – istaknula je Ćosić.

Strah kao glavni neprijatelj

Upravo zato, unatoč krizi ne treba živjeti u strahu, već biti oprezan i odgovoran. Strahovanje nije najbolji pristup i ne doprinosi na konstruktivan način prevladavanju situacije, dok s druge strane oprez, odgovorno ponašanje i povjerenje mogu pomoći, objašnjava Ćosić. Što se tiče poslovnog svijeta, dodaje da je bitno je i dalje ulagati u dugoročne investicije koje će tvrtkama pomoći premostiti trenutne, ali i pripremiti se na buduće krize.

– Tako da ulaganje nije samo poželjno već i nužno – istaknula je Ćosić.

Tom logikom vodi se Lana Jurčević, osnivačica branda La PIEL, koja je istaknula da u njezinom slučaju u kriznim vremenima nema puno razlike u odnosu na ‘normalna vremena‘.

– Uvijek idem all in s puno entuzijazma i vjere u to sto radim. Živjeti i raditi u grču ne donosi ništa dobro. Naravno da to ne znači da se čovjek treba ponašati kao ‘pijani milijarder’, ali bez vjere u pozitivan ishod nema ni rezultata. To je jednostavno mindset koji nas gura dalje i budi ‘fajtera’ u nama – istaknula je Jurčević.

Osim toga, Ćosić dodaje da u krizama ‘moramo izgraditi i gajiti, prije svega, vlastitu otpornost kako bismo je mogli osigurati i za gospodarstvo i šire društvo‘.

– Nikad ti nitko nije mogao garantirati ništa, pa čak ni u ‘sigurnim’ vremenima. Mislim da uvijek treba biti racionalan i svjestan svojih, što poslovnih, što privatnih mogućnosti i uvijek imati back up plan, računati na najbolju i najgoru verziju – zaključila je Jurčević i dodala ni ona sama ne bi napravila pola toga što jest da je živjela u strahu.

Lana Jurcević, Selma Prodanovic i Slađana Čosić će zajedno s Marijanom Bačić, članicom Uprave Hrvatskog Telekoma za poslovne korisnike, i Zdravkom Demeter Bubalo, operativnom direktoricom usluga kupcima i maloprodaje INE, o ovoj temi detaljnije razgovarati na konferenciji Žene u biznisu na panelu ‘MUST HAVE vs NICE TO HAVE‘.

