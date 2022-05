Održive financije: ESG - okolišni, društveni i upravljački kriteriji u nefinancijskom izvještavanju

Nefinancijsko izvještavanje sve je češća tema, pogotovo od 2018. godine kada je postalo obaveza svih velikih kompanija koje su subjekti od javnog interesa te svih kompanija čiji je broj zaposlenika veći od 500.

U budućnosti će se ta tema spominjati i češće, s obzirom na to da od 2024. godine to postaje obaveza i za male i srednje te sve financijske institucije i kompanije. Bit će to ključan preduvjet za financiranje raznih projekata.

Kako bi na vrijeme saznali sve što je potrebno o ESG (okolišni, društveni i upravljački kriteriji) izvještavanju, Lider je u suradnji s ATD Solucijama organizirao konferenciju 'Održive financije', čija će glavna tema biti okolišni, ESG - društveni i upravljački kriteriji u nefinancijskom izvještavanju. Konferencija će biti održana 8. lipnja 2022. godine u Krašovom Auditoriumu u Zagrebu, s početkom u 9:30.

Osnovna namjera konferencije je pružiti odgovore na ključna pitanja koje kompanije vode u smjeru održivog razvoja, a pritom poštujući sve aktualne uredbe, direktive i smjernice. Neka od tih pitanja vezana su uz nefinancijsko izvještavanje i kako se tvrtke i financijske usluge mogu pripremiti za navedeno, ali i kada ono postaje zakonska obaveza.

Sudionici konferencije će odgovoriti na pitanja kao što su kako ESG utječe na kreditnu sposobnost, kamatne stope i slično, ali o tome koja je njegova uloga u privlačenju zaposlenika. Neće se zaobići ni pitanje kako pokrenuti tvrtku u smjeru održivog i društveno odgovornog poslovanja, zelene tranzicije i nisko ugljičnog tiska.

Sve su to nezaobilazne teme za brojne kompanije o kojima će pričati Marija Pujo Tadić, predsjednica Međunarodnog instituta za klimatske aktivnosti, Ksenija Petričević, direktorica sektora za superviziju tržišta kapitala u HANFI i Nikolina Markota Vukić, predsjednica IDOP-a.

O lakoći izvještavanja o okolišnim ciljevima taksonomije EU-a izlagat će Andreja Pavlović, voditeljica Zavoda za zaštitu prirode i krajobraza u OIKON-u, a u diskusiji će sudjelovati Mirna Marović iz VentureXchangea, BAT Adria i Višnja Mrakovčić Supek iz EBRD-a.

O društvenom kriteriju, koji je postao nevidljivo srce tržišta, u svom izlaganju će govoriti Renata Brkić, osnivačica i partnerica u Feelsgood Capital Partnersu, dok će na tu temu u diskusiji sudjelovati Gordana Kovačević iz Ericsson Nikole Tesle, Martina Dalić iz Podravke i Josip Lasić iz Končara.

Završno izlaganje na konferenciji vezano je uz upravljačke kriterije i odgovornost uprava kompanija o kojem će govoriti Lucia Ana Tomić iz Weiner osiguranja VIG. U diskusiji će sudjelovati Neven Vranković iz Atlantic grupe i Antonija Zorić iz ATD Solucija.

EU direktiva o održivom korporativnom upravljanju i izvještavanju je nešto s čime brojne kompanije nisu dovoljno upoznate, a isto vrijedi i za EU taksonomiju i ESG izvještavanje: riječ je o ključnim pojmovima koji između ostalog pomažu pri donošenju ispravnih financijskih odluka za kompanije.

Konferencija je odlična prilika za obveznike nefinancijskog izvještavanja: svim tvrtkama s više od 500 zaposlenika, tvrtkama ili poslovnim subjektima od javnog interesa i financijskom sektoru, svim tvrtkama izlistanim na Zagrebačkoj burzi. Uz njih su dobrodošle srednje i male kompanije za koje nefinancijsko izvještavanje postaje obveza u nešto kasnijem roku i konzultantske kuće i računovodstveni servisi.

Pozvani su i predstavnici Vlade te regionalna i lokalna samouprava, kao i neprofitne organizacije (NGO).

Uz nadležna ministarstva i agencije, konferencija je korisna i za predstavnike potpornih institucija kao što su EBRD, HBOR, EIB, Svjetska banka i brojne druge.

Osigurajte svoje mjesto na vrijeme uz prethodnu prijavu.