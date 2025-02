Petra Škrobot: Samobor brine o razvoju poduzetništva, ali i o očuvanju kulturne baštine

Ključnu ulogu u lokalnom gospodarstvu imaju male i srednje tvrtke, koje se zahvaljujući inovativnosti i prilagodljivosti uspješno nose s tržišnim izazovima

Sve veći broj hrvatskih gradova uvodi digitalna rješenja kako bi poboljšao kvalitetu života svojih građana, optimizirao upravljanje resursima i povećao održivost. Od naprednih sustava javne rasvjete i digitalizirane gradske uprave do aplikacija za prijavu komunalnih problema i pametnog upravljanja prometom, tehnologija postaje ključan alat u razvoju urbanih sredina. Gdje je u toj priči Grad Samobor? O tome smo razgovarali s njegovom gradonačelnicom Petrom Škrobot.

Sve isplate, računi i ugovori su javno dostupni

- Grad Samobor kontinuirano radi na poboljšanju kvalitete života svojih građana. Ponosna sam što je Samobor u protekloj godini u kategoriji velikih gradova proglašen najboljim gradom za gospodarstvo te se svrstao među pet najboljih gradova u Hrvatskoj po kvaliteti života. Provodimo brojne projekte i aktivnosti kojima unaprjeđujemo kvalitetu života građana, od izgradnje vrtića, škola i sportskih dvorana do uređenja igrališta, parkova i prometnica. Uveli smo besplatan prijevoz na području grada Samobora te time povećali mobilnost građana. Zbog veće sigurnosti u prometu postavljeni su svjetlosni treptači u Ulici Milana Langa i u Kompareovoj ulici, a planiramo postaviti kućišta i prometne radarske kamere na 18 lokacija na području grada kako bi smo utjecali na smanjenje brzine kod vozača i povećanje prometne sigurnosti. Istovremeno Grad Samobor ulaže u digitalizaciju gradske uprave, jer digitalizacija pojednostavljuje procese, omogućuje brži pristup informacijama i smanjuje administrativne troškove. Dolaskom na vlast prije tri i pol godine uveli smo platformu iTransparentnost te je Samobor bio među prvim gradovima u Hrvatskoj koji je svoje poslovanje potpuno otvorio za javnost. Sve isplate, računi i ugovori javno su dostupni putem mrežne stanice Grada Samobora - kaže gradonačelnica Škrobot.

Podsjetimo, Samobor je uveo niz digitalnih usluga kako bi olakšao svakodnevni život građana. Prijave za stipendije, gradske natječaje, upise u vrtiće i programe predškole sada se provode isključivo putem aplikacije SOM. Na mrežnim stranicama Grada dostupni su obrasci za ostvarivanje raznih prava, a građani mogu sudjelovati u izradi proračuna putem online obrasca.

Uz to, uspostavljen je javni preglednik prostornih podataka (GIS), koji nudi karte i prostorne podatke korisne građanima i investitorima. GIS je nadograđen uslugom aerofotogrametrijskog snimanja grada i izradom preciznih digitalnih mapa. Samobor je integriran u Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP), a podaci su dostupni putem Geoportala. Rad Gradskog vijeća digitaliziran je uvođenjem sustava e-glasanja, čime je olakšana priprema i praćenje sjednica. U tijeku je uspostava sustava e-Intervencije za upravljanje komunalnom i prometnom infrastrukturom, koji omogućuje prijavu i praćenje rješavanja komunalnih nedostataka putem aplikacije popravimo.hr.

Također, Samobor je prvi grad u Hrvatskoj koji je u vrtiće uveo aplikaciju Okitoki za digitalizaciju poslovanja i komunikaciju roditelja i odgojitelja. Osnovne škole sudjeluju u projektu Read your way to better English i koriste digitalnu knjižnicu Oxford Reading Club za učenje engleskog jezika. Komunalno poduzeće Komunalac omogućilo je građanima primanje i plaćanje računa putem digitalnih kanala, uključujući Keks Pay aplikaciju, dok aplikacija moj-Otpad.info obavještava korisnike o rasporedu odvoza otpada.

Digitalizacija se provodi i u izradi prostornih planova, a Grad je za projekt ePlanova osigurao 80 tisuća eura bespovratnih sredstava. Cilj svih ovih inicijativa je modernizacija upravljanja gradom, poboljšanje komunikacije s građanima i povećanje transparentnosti. Naravno, važno je i pitanje priuštivog stanovanja.

Najbolji veliki grad za gospodarstvo u Hrvatskoj

- Samobor je poželjno mjesto za život i bilježimo trend doseljavanja obitelji s djecom. Kako bismo svim građanima olakšali život u Samoboru provodimo porezno rasterećenje. Samobor ima najniži porez na dohodak od svih gradova u Hrvatskoj. S prvim danom 2024. godine u Samoboru je smanjena visina poreznih stopa na dohodak i to s 20 posto na 18 posto za nižu te s 30 posto na 27 posto za višu poreznu stopu. To je rezultiralo direktnim povećanjem plaće naših građana. Ako za primjer uzmemo roditelje s jednim djetetom koji zarađuju dvije bruto plaće od dvije tisuće eura na mjesec (što daje neto plaću oko prosječne zagrebačke plaće), na godišnjoj razini njima ušteda zbog manjeg poreza na dohodak iznosi oko tisuću i dvjesto eura u usporedbi s istim primanjima u Zagrebu na godišnjoj razini, što bi značilo da oni time mogu pokriti svoje godišnje režije. Samobor nije imao prirez, a smanjenje visina poreznih stopa na dohodak korak je dalje prema poreznom rasterećenju građana. Smanjen je komunalni doprinos za gradnju stanova i obiteljskih kuća izvan I. zone što pojeftinjuje gradnju nekretnine izvan te zone - objašnjava Škrobot.

Inače, Samobor je više puta proglašen najboljim velikim gradom za gospodarstvo u Hrvatskoj, što je rezultat kontinuiranog rada, inovacija i podrške lokalne zajednice. Ova titula, dodaje Škrobot, ponos je Grada, ali i svih gospodarstvenika, poduzetnika i obrtnika koji svojim trudom i upornošću pridonose stabilnom i prosperitetnom gospodarskom okruženju.

Grad je to s bogatom poduzetničkom tradicijom i raznolikim gospodarskim sektorima, među kojima se posebno ističu proizvodnja, obrtništvo, trgovina i usluge. Ključnu ulogu u lokalnom gospodarstvu imaju male i srednje tvrtke, koje se zahvaljujući inovativnosti i prilagodljivosti uspješno nose s tržišnim izazovima. Spoj tradicionalnih vrijednosti i modernog pristupa čini Samobor privlačnim mjestom za poslovanje i razvoj, što potvrđuje i višestruko priznanje za najbolji veliki grad za gospodarstvo.

Smanjenje komunalnih davanja

Grad aktivno podupire razvoj start-upova i malih poduzeća putem različitih poticaja te omogućava poduzetnicima prostor za suradnju, edukaciju i razne aktivnosti koje ih povezuju. Na raspolaganju su potpore za zapošljavanje u privatnom sektoru, kapitalna ulaganja, uvođenje novih tehnologija i inovacija, kao i subvencije za tradicijske, obrtničke i umjetničke djelatnosti. Posebnu podršku dobivaju i poljoprivrednici, a dodatna olakšica je subvencioniranje zakupa poslovnih prostora za poduzetnike u Malom tehnopolisu Samobor (MTS). Trenutačno u MTS-u posluje 18 tvrtki, većinom iz tehnološkog sektora, a neke od njih već su postale međunarodno konkurentne. U planu je proširenje MTS-a, čime bi se otvorile nove prilike za još 20 start-up poduzetnika, a grad je već osigurao potrebnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu za novi objekt, koji će prijaviti na EU natječaje.

Osim financijskih potpora, Samobor dodatno olakšava poslovanje smanjenjem komunalnih davanja. Komunalni doprinos smanjen je od 50 posto do 100 posto za sve investitore, osim onih koji grade trgovačke centre i skladišne prostore ili se bave proizvodnjom u I. zoni gradnje. Također, komunalna naknada u prvoj godini poslovanja potpuno je ukinuta, u drugoj je umanjena za 75 posto, a u trećoj za 25 posto. Dodatno su smanjene naknade za kreativne i pametne industrije te tradicijske i umjetničke obrte, a olakšice su osigurane i za one koji pokreću poslovanje u prostorima koji su duže vrijeme bili nekorišteni.

Nova radna mjesta i obnova kulturno-povijesne baštine

- Ponosna sam što je RC Europe, razvojna i investicijska grupa iz Češke Republike odabrala Samobor i poslovnu zonu Bobovica kao najpovoljniju lokaciju za izgradnju najvećeg logističkog centra u Hrvatskoj i šire. Investitori su prepoznali potencijal i povoljno poslovno okruženje koje pruža Samobor, a gradnja najvećeg i najmodernijeg logističkog centra – RC Zone Samobor – smještenog na zemljištu ukupne površine 170 tisuća četvornih metara u gospodarskoj zoni Bobovica vrijedna je 100 milijuna eura. Gradnja impresivnog objekta od 86 tisuća četvornih metara namijenjenog dugoročnom najmu za skladištenje ili proizvodnju ulazi u posljednju fazu. Ovaj distributivno-logistički centar neće služiti samo lokalnoj zajednici, već će imati pozitivan utjecaj na cijelu Hrvatsku, potičući gospodarski rast i stvarajući nova radna mjesta. Centar se gradi po principima ekološke i zelene gradnje. Realizacijom ovog projekta otvorit će se stotine novih radnih mjesta, a gradski proračun će uprihoditi znatna sredstva koja će investitor uplatiti za komunalni doprinos i komunalnu naknadu. Investitor je financirao i izgradnju infrastrukture. Izgrađeni su pristupna cesta, rotor, javno parkiralište te pristupni most do centra čime će se rasteretiti promet u naseljenom području - objašnjava Škrobot.

Makar je Samobor, kao što smo već naveli, grad s bogatom poviješću i tradicijom, to ne znači da nije usmjeren prema budućnosti, ali balansiranje između očuvanja lokalne baštine i primjene novih tehnologija zahtijeva pažljiv pristup. Zbog toga se Samobor posebno brine o kulturno-povijesnoj baštini koja je, među ostalim, važan dio turističke ponude Samobora.

- U potpunosti smo obnovili Vilu Allnoch, koja je nekada bila na listi gradskih nekretnina za prodaju, a danas ima kulturno-turističku namjenu koja će se nadograditi. U novouređenom prostoru planiran je pomno osmišljen atraktivan sadržaj koji će građanima i posjetiteljima na suvremeni način koristeći digitalna rješenja približiti kulturno bogatstvo Samobora i njegove baštine. S tim ciljem Grad Samobor i Samoborski muzej, u suradnji s kreativnim timom za interpretaciju baštine iz tvrtke Muze osmislile su novi stalni postav u Samoborskom muzeju, na postojećoj lokaciji Dvorca Livadić i novom prostoru Vile Allnoch. S obzirom na to da Grad Samobor maksimalno koristi mogućnosti koje pružaju fondovi EU-a, izrada muzeološke koncepcije novih stalnih izložbi na tri lokacije bit će dobar temelj za prijavu na jedan od budućih natječaja da bi se svi zamišljeni sadržaji u Vili Allnoch, Dvorcu Livadić i Etno kući proveli u djelo. U tijeku je energetska obnova Samoborskog muzeja koji je digitalizirao svoju muzejsku građu i dokumentaciju. Prilikom obnove ustanova u kulturi koriste se energetski učinkovitih sustavi te na taj način Samobor uspješno integrira tradiciju i inovaciju - zaključuje gradonačelnica Petra Škrobot.

