Pozicionirajte se kao privlačna i autentična organizacija uz Liderovu Employer branding akademiju

Zašto su vaši zaposlenici izabrali baš vašu tvrtku i zašto su još uvijek dio vašeg tima? Zašto upravo sada tvrtke imaju fokus na osnaživanje organizacije iznutra? Komunicirate li na relevantan način svoje prednosti i snage? Kakve zaposlenike trebamo i tražimo?

Odgovori na ova pitanja leže u employer branding strategiji i kreiranju jedinstvenog employer value propositiona (EVP). Možda ste već aktivni u provođenju pojedinih aktivnosti, no strateški postavljen employer brand imat će veći i dugoročan utjecaj na organizaciju i poslovanje vaše tvrtke. On je više od eksterne komunikacije i privlačenja zaposlenika – i zato ga treba sistemski aktivirati.

Upravo će vam u tome pomoći Employer branding akademija koju Lider organizira u suradnji sa stručnjakinjama Sanjom Petek Mujačić iz konzultantske kuće Hauska&Partner i Đurđicom Preočanin Korica iz tvrtke Safe Leap, koje su i moderatrice akademije.

Program se sastoji od dva modula koja se održavaju na lokaciji HUB385, Petračićeva 6, Zagreb, 24. i 25. svibnja 2022.

Modul 1, 24. svibnja 2022., 9-14 sati: Što je employer branding strategija?

Persone zaposlenika Modul 2, 25. svibnja 2022., 9-14 sati Kreiranje employer value propositiona

Implementacija kroz HR i komunikacijske aktivnosti

U ovom programu radionica provest ćemo vaš tim kroz sve ključne faze, mapirati sve dionike i definirati potrebne aktivnosti s ciljem izgradnje i aktiviranja vašeg employer branda. Također, uklopit ćemo ga u ostale HR i marketinške aktivnosti tvrtke, kao i cjelokupnu strategiju tvrtke.

Upoznat ćete alate i taktike koje možete jednostavno primijeniti u stvaranju vašeg employer branda, ali i u ostalim projektima. Povežite tko ste, otkrijte potrebe ciljanih zaposlenika, što im možete ponuditi kroz vaš EVP te kako cijelu strategiju aktivirati kroz HR i komunikacijske aktivnosti. Pozicionirajte se kao privlačna i autentična organizacija i ujedno utječite na employee experience i engagement.

Budući da employer branding zahtijeva blisku suradnju timova za ljudske resurse, komunikaciju i menadžmenta, akademija je namijenjena stručnjacima u tim područjima, kao i svima koji se bave unapređenjem i razvojem organizacije te su aktivni u kreiranju employer branda kroz interne i eksterne projekte.

