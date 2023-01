Tko su predavači Liderove najnovije edukacije ‘Marketing u praksi‘

Liderova edukacija ‘Marketing u praksi‘ održava se od 8. do 10. veljače 2023., a cilj joj je pomoći vam da dođete do ostvarenja svojih ciljeva u 2023. godini uz mala ulaganja.

Predavači su osobe koje iza sebe imaju rezultate iz prakse u mnogim industrijama, a sve su stvari provodili putem modernih kanala komunikacije, preko interneta: Mato Rajić, Grgo Marić i Marijan Palić.

Palić i Marić donedavno su skupa radili u IT tvrtki Notch, između ostalog na velikom rebrendiranju, a sada su u IT tvrtki Leapwise. Uz iskustvo u IT sektoru, taj je dvojac radio na projektu Dubrovnik Passa, čija je kampanja osvojila nagradu ‘Simply the Best‘ u turizmu 2022. godine. Između ostalog, Marić je agencijskim te radom na raznim projektima surađivao s velikim klijentima orijentiranim na performance marketing, a profilirao se u domenama sporta, politike, digitalnih medija i IT-a.

Rajić je radio u medijskoj kući Styria kao upravitelj digitalnih proizvoda, na redizajnu portala te pokretanju niza medijskih kanala. Iza sebe ima iskustva na prodaji i marketingu online igara u Hrvatskoj lutriji, a profilirao se kao stručnjak za PR, digitalne komunikacije i online marketing. Nakon rada u Grizli komunikacijama, postaje samostalni PR i marketinški konzultant. Rajića i Palića uz već nekoliko odlično ocijenjenih modula i predavanja na Lideru, veže i zajednička knjiga – ‘Atomski marketing‘ – najprodavanija u Hrvatskoj u 2019. godini na temu marketinga.

Palić je voditelj marketinga u Leapwiseu, a uz iskustvo u IT sektoru, vodio je i marketing za Cotrugli Business School, vodeću poslovnu školu u jugoistočnoj Europi. S timom u Overtimeu, specijaliziranom za sportski marketing, osvojio je nagradu za najbolji medijski projekt – vođenje digitalne komunikacije tijekom Svjetskoga rukometnog prvenstva u Katru. Suautor je prve knjige o Snapchatu u sportu, a iza sebe ima uspjeha i u političkim kampanjama, čije je strategije prilagodio novim tehnologijama. Redovito predaje na Poslovnom učilištu Experta na programu Specijalist za digitalni marketing i društvene mreže.

Kao što možete primijetiti, naši predavači imaju mnoštvo iskustva i kvalitetnih rezultata iz raznih industrija, a sve će to pokazati u trodnevnoj edukaciji ‘Marketing u praksi‘, na koju se možete prijaviti ovdje.