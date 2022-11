Žene u biznisu: 12. godinu zaredom najmoćnije poslovne žene Hrvatske na jednom mjestu

Iako postoje brojni primjeri žena koje uspješno upravljaju i najvećim svjetskim kompanijama, posebno u teškim ekonomskim prilikama, njihov je udio u ukupnom zbroju visokog i višeg menadžmenta poprilično skroman.

Tko su one koje su pokazale da mogu stajati rame uz rame muškim kolegama, kako je izgledao njihov uspon i kakva su njihova iskustva? Upravo o tome imate priliku slušati na Liderovoj konferenciji Žene u biznisu. Poslovni tjednik Lider 12. godinu zaredom organizira međunarodni susret žena te obilježava 17. godinu Liderove godišnje liste 300 najmoćnijih žena.

Kojim povodom? Kako bi uz moćne, uspješne i inspirativne sugovornice istaknuli uspješna iskustva poslovnih žena, okupili i povezali vlasnice, direktorice i menadžerice kompanija Hrvatske, regije i šire, odgovorili na ključna pitanja te doprinijeli povećanju zastupljenosti žena u svijetu biznisa.

Jedan na jedan s najboljima

Kako bi što bolje predstavili iskustva žena, konferenciju će, kao i svake godine, obogatiti fantastični One on One razgovori sa istaknutim ženama Hrvatskog biznisa.

Na prvom od njih imat ćemo priliku slušati Jasenku Joukhadar, predsjednicu Uprave Medical Intertradea. Joukhadar je svoju stomatološku karijeru započela u domovima zdravlja u Buzetu i Šipovu, a 1979. je nastavila rad u Medicinskom centru u Vukovaru. Specijalizirala je oralnu kirurgiju na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a sa suprugom je 1990. godine osnovala prvu privatnu veleprodaju lijekova i medicinskih proizvoda Medical Intertrade u Vukovaru. Prošle je godine preuzela čelo tvrtke i postala predsjednica Uprave te je ušla na Liderovu listu 10 najmoćnijih žena hrvatskog biznisa.

U drugom razgovoru sudjelovat će još jedno istaknuto lice domaće poslovne scene – Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke. Dalić je bila je potpredsjednica Vlade RH i ministrica za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt te ministrica financija. Značajno iskustvo stekla je i kroz privatni sektor kao Predsjednica Uprave PBZ-a i glavni ekonomistica. U razdoblju 2015. do 2016. godine bila je stalna savjetnica za upravljanje javnim financijama u Međunarodnom monetarnom fondu, Washington DC, dok je od 2005. do 2012. bila je zamjenica glavnog pregovarača u pregovaračkom timu za pristupanje RH u članstvo EU za četiri poglavlja.

Pojedinačne razgovore na konferenciji zaključat će Vlasta Zekulić, voditeljica Odjela za strateška pitanja i odnose u Savezničkom zapovjedništvu za transformacije u NATO-u. Zekulić je diplomirala na Military College of South Carolina na dva smjera Computer Science i Management of Information Systems. Ima ukupno tri magisterija – u Londonu za NATO executives, u Rimu za ‘Strategic Leadership and Digital Transformation‘ i na Politologiji na kojoj je i doktorirala. Provela je 15 godina u Oružanim je snagama RH, a u dva je navrata bila u Afganistanu. Zadnji joj je čin pukovnica, a 2017. prelazi u NATO gdje je prošle godine promaknuta u redove menadžera.

Aktualne teme i bitna pitanja

Kako je jedan od ciljeva konferencije potaknuti inicijativu za povećanje zastupljenosti žena na najvišim položajima, kroz panel rasprave i zanimljive razgovore sugovornice će se baviti aktualnim temama poput razlika u vrednovanju rada muškaraca i žena, uvjetima za muške i ženske roditelje, prilikama koje žene dobivaju u kriznim vremenima te kako u njima djelovati.

Na prvom panelu zvučnog naziva ‘Štiklama po ledu – Kako svladati staklenu liticu‘ sudjelovat će Nina Išek Međugorac, izvršna direktorica i članica Uprave Val grupe, Marina Marjanović, izvršna direktorica i članica Uprave Namještaja Mima, i Lea Perić, osnivačica i predsjednica Uprave XOINK. Ova će trojka izmijeniti mišljenja o fenomenu glass cliffa – koji se odnosi na situaciju kada se žene stavljaju na vodeće pozicije u vremenima kada je neuspjeh vjerojatniji. No, gle čuda, istraživanja pokazuju da žene daju bolje rezultate kao lideri kada je kriza na pomolu. Zato nas zanima kako im to polazi za rukom i postoji li taj fenomen u Hrvatskoj.

‘Must have vs nice to have‘ naziv je drugog panela na kojem će sudjelovati Slađana Ćosić, voditeljica ureda EIB grupe u Hrvatskoj, Marijana Bačić, članica Uprave za poslovne korisnike Hrvatskog Telekoma, Zdravka Demeter Bubalo, operativna direktorica Usluga kupcima i maloprodaje Ine, Lana Jurčević, pjevačica i osnivačica branda La PIEL, i Selma Prodanović, potpredsjednica European Business Angel Networka. Sugovornice će se osvrnuti na neizvjesno razdoblje u poslovanju koje nas tjera da preispitamo poslovanje, odredimo nužnosti i jasno posložimo prioritete. No, uz pitanje što je poslovanje bez napretka i ulaganja te život bez nagrada koje nisu nužne al‘ čovjeka vesele, pokušat će odgovoriti na pitanja kako se pripremiti za još jednu godinu neizvjesnosti te gdje povući granicu između must have i nice to have?

Konferenciju posvećenu promociji veće zastupljenosti žena na najvišim položajima zaključit će tradicionalna dodjela priznanja deset najmoćnijih žena hrvatskog biznisa u protekloj godini. Tim ćemo povodom imati priliku porazgovarati s 10 najmoćnijih žena hrvatskog biznisa te poslušati njihova razmišljanja i iskustva o, i dalje, gorućem pitanju – Kako povećati broj žena na upravljačkim pozicijama?

Ovo je jedinstvena prilika za druženje sa ženama koje su vrijedne divljenja. Svaka minuta u njihovom društvu je dragocjena, a njihovo iskustvo inspirativno.