Bivši ‘kralj kriptovaluta‘ Do Kwon navodno je uhićen u Crnoj Gori

Prema objavi Filipa Adžića, ministra unutarnjih poslova Crne Gore, osoba za koju se sumnja da je suosnivač terre, Do Kwon, uhićena je na teritoriju Crne Gore 23. ožujka. Otkako je to prvi put objavljeno, lokalna novinska kuća Vijesti potvrdila je da je Twitter račun koji je to objavio od ministra unutarnjih poslova Crne Gore i da je uhićena osoba državljanin Južne Koreje.

Istog dana, južnokorejska lokalna novinska kuća Yonhap News Agency priopćila je da su vlasti potvrdile na temelju ‘foto podataka‘, uz ime, nacionalnost i dob osobne iskaznice da je uhićena osoba ista osoba kao i izvršni direktor Terraform Labsa, Do Kwon. Pomoćnik bivšeg izvršnog direktora Han Mo također je, kako se izvješćuje, uhićen s njim u Podgorici.

Međutim, Nacionalna policijska agencija Južne Koreje izjavila je da još uvijek čeka ‘informacije o otiscima prstiju‘ crnogorskih vlasti kako bi u potpunosti provjerila jesu li uhićene osobe zapravo su Kwon i Mo. Južnokorejski tužitelji prethodno su Kwonu oduzeli putovnice u listopadu 2022.

Kako je ispričao Adžić, osoba za koju se sumnja da je bivši ‘kralj kriptovaluta‘ uhićena je u podgoričkoj zračnoj luci s krivotvorenim dokumentima, a vlasti čekaju službenu potvrdu identiteta.

Od prosinca 2022. južnokorejski tužitelji tvrde da se Kwon skrivao u Srbiji, gdje ne postoji sporazum o izručenju s Južnom Korejom. Dana 26. rujna 2022. izdana je Interpolova crvena obavijest o uhićenju Kwona zbog njegove navodne uloge u propasti 40 milijardi dolara vrijednih kriptovaluta luna classic (LUNC) i terraUSD (USTC) u svibnju 2022. Traže ga i regulatorna tijela u Južnoj Koreji, Singapuru i SAD-u.

Crna Gora, kako se izvješćuje, nema sporazum o izručenju sa Singapurom ni s Južnom Korejom. Međutim, ima stari sporazum o izručenju sa SAD-om i udovoljila je zahtjevima za izručenje američkih državljana u prošlosti. Zemlja također komunicira s Interpolom o pitanjima izručenja.

Kwon je proveo dosta vremena u SAD-u u prošlosti, ali nije jasno je li on američki državljanin ili stalni rezident. Također nije jasno je li počinio kaznena djela protiv američkih državljana za potencijalni postupak izručenja.

SEC je 16. veljače 2023. optužio Kwona za organiziranje prijevare s vrijednosnim papirima kripto imovine vrijedne više milijardi dolara koja uključuje algoritamski stablecoin i druge vrijednosne papire kripto imovine. Od ožujka, američko Ministarstvo pravosuđa također ispituje Kwonovu ulogu u kolapsu terra ekosustava. Međutim, protiv Kwona na teritoriju SAD-a nije podnesena kaznena prijava.