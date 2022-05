Kriptovaluta luna nalazi se u slobodnom padu i ide prema nuli

Nakon što je terrin stableoin UST izgubio dolarski paritet ranije ovog tjedna, o čemu smo pisali u Lideru, kriptovaluta lune doslovno se nalazi u slobodnom padu. I danas, nakon što su tijekom prošlog tjedna izgubili gotovo 100 posto svoje vrijednosti, terra validatori najavili su da će zaustaviti blockchain.

Prema tweetu sa službenog računa terre, validatori su odlučili zaustaviti blockchain kako bi spriječili governance napade nakon ozbiljne inflacije luna tokena i znatno smanjenih troškova napada.

Drugim riječima, s obzirom na to koliko je dramatično pala cijena upravljačkog (governance) tokena lune, blockchain mreža ubrzo je postala mnogo osjetljivija na napadače.

U naknadnom tweetu, iz terre su napisali da bi to bio privremeni prekid rada.

- Validatori primjenjuju patch kako bi onemogućili daljnje delegacije i koordinirat će se za ponovno pokretanje mreže za nekoliko minuta - stoji u tweetu.

Programeri terre objavili su otprilike sat i pol kasnije da je blockchain nastavio s proizvodnjom blokova, iako s onemogućenim stakingom na mreži.

Luna trenutno trguje za nešto više od 0,00001 dolara, po podacima CoinMarketCap-a, što je strmoglavi pad u odnosu na cijenu od preko 81 dolara prije samo tjedan dana. To je pad od praktički 100 posto u posljednjih tjedan dana, iako se velik dio pada dogodio u samo posljednja tri dana.

Ranije jučer, Terraform Labs, tvorci lune i UST-a, predstavili su niz koraka usmjerenih na spašavanje terra ekosustava nakon kolapsa obje kriptovalute.

Iz Terraform Labsa rekli su da će spaliti (ili učinkovito uništiti) bilo koji preostali UST u zajedničkom liqudity poolu, kao i spaliti bilo koji UST koji postoji na ethereumu, i stakeati lunu vrijednu 240 milijuna dolara kako bi se izbjegli potencijalni governance napadi.

Promatrači kripto industrije i upućeni ponudili su široko negativne poglede na najavu. Popularna ličnost na kripto Twitteru Cobie, koji vodi podcast UpOnly, nazvao je taj potez 'a bit fu*ked' na Twitteru.

- Njihov plan je putem hiperinflaciju lune razriješiti loš dug UST-a, ali sigurnost blockchaina opada kako hiperinflacija smanjuje njezinu cijenu. Dakle, lanac nije ni dovoljno siguran da nastavi svoj plan oporavka - nastavio je Cobie.

Opisujući to nogometnim rječnikom, voditelj podcasta What Bitcoin Did Peter McCormack situaciju je usporedio kao da se igra 89. minuta i da tim gubi 432:0.