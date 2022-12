TOP 10 najvećih kripto događaja u 2022. (drugi dio)

Nakon prvog dijela članka TOP 10 najvećih kripto događaja u 2022, nastavljamo u istom tonu, sa idućih pet događaja koju su obilježili ovu kripto godinu.

Kolaps terre

Terra je na svom vrhuncu bila jedna od najvećih kriptovaluta po tržišnoj kapitalizaciji. Terra je zabilježila zapanjujući porast krajem 2021. do početka 2022. zahvaljujući uglavnom uspjehu svog izvornog stablecoina, UST-a. Suprotno većini stablecoina, UST nije bio u potpunosti kolateraliziran. Oslanjao se na algoritamski mehanizam kako bi ostao u paritetu s američkim dolarom. Sustav je omogućavao korisnicima da kreiraju UST tokene spaljivanjem ekvivalentne količine terrinog luna tokena i obrnuto.

Terrin mehanizam pomogao je blockchainu da poraste na početku bear marketa jer su kripto korisnici potražili utočište u stablecoinima kako bi izbjegli izloženost potonuću kripto imovine. UST je bio posebno primamljiva opcija zbog Anchor Protocola, platforme za posudbu na terri koja je osigurala prinos od 20 posto na kreditiranje UST-a. Kako su sudionici na tržištu hrlili u UST kako bi iskoristili prinos, sve su više spaljivali lunu, uzrokujući rast cijene. Uspon, zajedno s naglašenim preporukama frontmena terre Do Kwona na društvenim mrežama, projicirao je osjećaj da je terra jednostavno imuna na downtrend. S druge strane, UST se činio još privlačnijim.

Na svom vrhuncu, ekosustav terre vrijedio je više od 40 milijardi dolara, ali dvostruki zamjenjivi mehanizam tokena pokazao se kobnim. Prodaja značajne količine UST-a srušila je paritet 7. svibnja, podižući uzbunu prije nego što se UST nakratko oporavio. UST je dva dana kasnije ponovno izgubio dolarski paritet, što je pokrenulo potpuni bank run. Vlasnici UST-a požurili su prodati svoje tokene u zamjenu za lunu, uvelike proširujući opskrbu lune i amortizirajući vrijednost, što je zauzvrat dovelo do još veće prodaje UST-a. Do 12. svibnja UST je trgovao za 0,36 dolara, dok je cijena lune pala na djeliće centa.

Terrin kolaps uzrokovao je brisanje 40 milijardi dolara, ali šteta se tu nije zaustavila. Implozija protokola izazvala je akutnu krizu likvidnosti, pogodivši glavne igrače poput Celsiusa, Three Arrows Capitala, Genesis Tradinga i Alameda Researcha. Zakonodavci iz cijelog svijeta također su osudili rizike koje predstavljaju stablecoini, posebice algoritamski. Na mnogo načina, terra je bio najveći ‘decentralizirani‘ financijski neuspjeh u kriptu u 2022., a posljedice njegove implozije još uvijek se otkrivaju.

Celsius, 3AC, kriza likvidnosti

Kad se terra urušila, znali smo da će posljedice biti loše, ali još nismo znali na koga će to utjecati i koliko će trajati. Terra se urušila u svibnju, izbrisavši desetke milijardi dolara vrijednosti i skrenuvši pozornost tužitelja na više kontinenata. Do sredine lipnja plodovi ‘rada‘ Do Kwona pronašli su put do centraliziranih, retail kripto tržišta i tada su stvari stvarno krenule naopako.

U večernjim satima 12. lipnja Celsius je upozorio svoje korisnike da privremeno, ali na neodređeno vrijeme, stavlja povlačenja sredstava na čekanje. Svi su odmah znali da je to vrlo loše. Celsius je uložio u terru, a kada je situacija bila razjašnjena, rasplamsalo se plamen koji je već zapalilo neovlašteno trgovanje izvršnog direktora Alexa Mashinskog u knjigama tvrtke, kako je kasnije otkriveno. Kako su njegova ulaganja postala nesolventna, izazvala je lančanu reakciju među poznatom ekipom likova, od kojih su svi vidjeli bolje dane prije lipnja 2022. godine.

Što je još gore, većina ovog zaduživanja i kreditiranja odvijala se unutar zatvorene mreže nekolicine tvrtki. Celsius je posuđivao novac na decentraliziranim platformama kao što su Maker, Compound i Aave, ali je također uvelike posuđivao centraliziranim entitetima kao što su Genesis, Galaxy Digital i Three Arrows Capital. Ti momci (osim Galaxyja, na njegovu zaslugu) su novac koristili kao polugu i tako ga dalje posuđivali.

Sljedeća velika implozija bila je Three Arrows Capitala (3AC). U roku od nekoliko dana od Celsiusove objave počele su kružiti glasine o insolventnosti 3AC-a, a njegovi suosnivači, Su Zhu i Kyle Davies, utihnuli su. Sada se vjeruje da su u bijegu zbog oko 3,5 milijardi dolara nakon neplaćanja niza kredita. Drugi poput Babel Financea, Voyager Digitala i BlockFi-a također su bili pogođeni zarazom koja će na kraju doći do FTX carstva Sam Bankman-Frieda (čak i ako je to trajalo nekoliko mjeseci).

Lipanjska kriza likvidnosti poslužila je kao strašan podsjetnik na opasnosti centraliziranih mjenjačnica i stupanj u kojem ti takozvani ‘skrbnici‘ zapravo kontroliraju sredstva kupaca. Istina, neke od tih tvrtki nisu skrivale što rade, čak i ako ni na to nisu privlačile posebnu pozornost. Ali hej, to je bio središnji prijedlog vrijednosti CeDeFi-a, ako ste željeli atraktivne DeFi prinose, ali niste imali vremena, znanja ili strpljenja za to možda će skrbnik to učiniti za vas. Ali morate im donekle vjerovati, pa čak i ako im dajete dopuštenje da se igraju s vašim novcem.

Također testira granice ‘uvjeta i odredbi‘, koji su uvijek bili trn u oku bilo kojem korisniku koji koristi bilo koji proizvod. Celsius je, na svoj kredit, prilično jasno dao do znanja da će učiniti što god želi s depozitima kupaca. Njegovi uvjeti pružanja usluge jasno kažu da će to učiniti, piše da nije zakonski skrbnik korisničkih sredstava i umjesto toga smatra depozite kupaca ‘zajmom‘ tvrtke, koja je tada slobodna trgovati, ulagati, posuđivati, transferirati, i još mnogo toga, sve dok se pojašnjava da u slučaju da Celsius bankrotira možda nećete moći povratiti vlasništvo nad takvom digitalnom imovinom, osim svojih prava kao vjerovnika.

To je prilično laskav jezik za brend koji se promovirao kao ‘pouzdanija‘ alternativa bankama, ali čini se da će ga odvesti sve do stečajnih sudova.

Američko ministarstvo financija sankcionira Tornado Cash

Tornado Cash je protokol za očuvanje privatnosti koji pomaže korisnicima da prikriju svoju povijest transakcija na blockchani. 8. kolovoza, američki Ured za nadzor inozemne imovine Ministarstva financija priopćio je kako je protokol stavio na svoj popis sankcija. Agencija je u priopćenju tvrdila da su cyber kriminalci (uključujući sjevernokorejske hakere pod pokroviteljstvom države) koristili Tornado Cash kao sredstvo za pranje novca.

Zabrana je zgrozila kripto industriju. Kripto tvrtke poput Circlea i Infure odmah su krenule u poštivanje sankcija stavljanjem ethereum adresa na crnu listu koje su komunicirale s Tornado Cashom. Neki DeFi protokoli slijedili su taj primjer blokirajući novčanike s njihovih frontendova.

Nakon objave OFAC-a, nizozemska Služba za fiskalne informacije i istrage uhitila je programera Tornado Casha Alekseja Pertseva pod sumnjom da je omogućio pranje novca. On je još uvijek u pritvoru bez službenih optužbi.

Zabrana Tornado Casha bila je bez presedana jer je to prvi put da je vladina agencija sankcionirala open-source kod, a ne određeni entitet. Također je ukazao na zabrinutost zbog sposobnosti ethereuma da ostane otporan na cenzuru.

Pohvalno je da je kripto zajednica poduzela razne inicijative kako bi uzvratila odlukom, od kojih je najznačajnija tužba Coin Centra protiv OFAC-a. Ishod slučaja mogao bi imati ogroman utjecaj na budućnost kriptovaluta jer će odrediti hoće li američka vlada ima ovlasti sankcionirati druge decentralizirane projekte.

Ethereum prešao na proof-of-stake

Malo nas je toga odvratilo od loših vijesti 2022. godine, ali ethereum je tijekom ljeta donio olakšanje u prostor jer je bilo očigledno da će ‘merge‘ konačno ugledati svijetlo dana. O ethereumovoj dugo očekivanoj nadogradnji raspravlja se otkad postoji blockchain, pa je iščekivanje bilo visoko nakon što je rujansko lansiranje finalizirano.

Hype je bio dovoljan da podigne tržište iz očaja nakon lipanjske krize likvidnosti, a priča o forku proof of-work mreže pomogla je narativu. Ether je porastao preko 100 posto od svog lipanjskog dna, što je probudilo nadu da bi koristi od mergea, 99,95 postotna energetska učinkovitost i smanjenje emisije ethera za 90 posto, mogle pomoći da se okrene bias tržišta.

Na kraju, nadogradnja je isporučena bez problema 15. rujna. Kao što su neki pametni trgovci predvidjeli, merge je bio ‘sell the news‘ događaj, a ethereumPOW nije uspio, ali ethereum zajednica nije bila zadovoljna slabom cjenovnom akcijom. Često u usporedbi s motorom koji mijenja zrakoplov usred leta, merge je pozdravljen kao najveće tehnološko ažuriranje kripta od lansiranja bitcoina.

Zanimljivo je da je mainstream tisak pokupio energetsku učinkovitost nakon prelaska na proof-of-stake, ali vjerojatno će stvarni utjecaj postati očigledan tijekom sljedećih godina.

Merge je uvelike poboljšalo monetarnu politiku ethereuma do te mjere da je ether nakratko postao deflacionaran i možda je postavio temelje za usvajanje institucija. Dakle, ako kripto želi ući na novo tržište bikova u svijetu nakon mergea, ethereum ima jednako dobru priliku u vođenju utrke.

Kolaps FTX-a

Do jeseni 2022. osjećaj katastrofe u kripto svijetu gotovo se normalizirao. Terra se urušila, desetak istaknutih tvrtki sklopilo se tijekom ljeta, ministarstvo financija zabranilo je protokol otvorenog koda i tako dalje. No, iako smo bili gotovo utrnuli od pukih razmjera katastrofa s kojima nas je godina pogodila, 2022. je za kraj sačuvala svoju najšokantniju kataklizmu.

Prije samo mjesec dana, FTX je bio na vrhu svijeta. Kripto mjenjačnica sa sjedištem na Bahamima bila je poznata po trošenju mnogo novca na promicanje svog imidža. Jasno ciljajući američkog retail potrošača, FTX se posebno povezao sa sportom, upečatljivim sponzorskim ugovorima s imenima poput Toma Bradya i Stepha Currya, kupio prava imenovanja Miami Heat arene i oglašavao se na Super Bowlu. Kada su drugi centralizirani skrbnici počeli propadati, FTX je zakoračio ponuditi hitne kredite i ulaganja kako bi spriječio najgore.

Izvršni direktor, Sam Bankman-Fried, uložio bi poseban napor da zamijeni svoje cargo hlačice za košulju i kravatu kada je posjetio Washington kako bi održao sastanak s političarima i regulatorima, osiguravajući ih u pogledu pouzdanosti i predanosti FTX-a ravnopravnoj suradnji između vlade i industrije kako bi se uvela razumna pravila i regulacija za prostor. Krasio je naslovnice časopisa, ugostio bivše šefove država na FTX događajima i iskazao svoje dobrotvorne sklonosti, inzistirajući na tome da mu je krajnji cilj zaraditi novca koliko je mogao kako bi sve to mogao dati u dobrotvorne svrhe.

Vijest o prevari došla je kao bomba početkom studenog kada su počele kolati glasine o nelikvidnosti u službeno neslužbenoj sestrinskoj tvrtki FTX-a, Alamedi Research, također osnovanoj od strane SBF-a i, prema sudskom izvješću, u potpunosti pod njegovom kontrolom. To je izazvalo klasičan bank run, koji je naknadno otkrio da je većina imovine već nestala. Prema većini računa, priča je da je FTX ‘posudio‘ te depozite Alamedi, koja je izgubila milijarde na loše upravljanim, visokorizičnim pozicijama. Tako je navodno Alameda ostavila rupu od 10 milijardi dolara u FTX-ovim knjigama.

Kako sve više detalja izlazi na vidjelo kroz razgovore svjedoka i sudske dokumente, postalo je bolno jasno da ne samo da FTX nije bio dobra tvrtka, već je bio iznimno loša. Sve o propasti FTX-a bilo je ‘izvanredno‘, sa svakim otkrićem malverzacija, obmane, dvoličnosti, nesposobnosti i prijevare nadmašena je sljedećim otkrićem. Očito su detalji još uvijek mutni i još nitko nije osuđen kriv za bilo kakve zločine. Ali znamo barem jednu stvar zasigurno: postoje značajni dokazi da je FTX uzeo 10 milijardi dolara od svojih depozita korisnika kako bi pokrio Alamedine loše trgovine.

Tri dana kasnije, FTX je podnio zahtjev za stečaj, a SBF je podnio ostavku na mjestu izvršnog direktora. Odmah ga je zamijenio John J. Ray III, čovjek koji je napravio karijeru nadgledajući raspuštanje posrnulih tvrtki, od kojih su neke propale kao rezultat prijevare ili druge malverzacije.

- Nikada u svojoj karijeri nisam vidio tako potpuni neuspjeh korporativnih kontrola i tako potpuni izostanak pouzdanih financijskih informacija kao što se ovdje dogodilo. Od ugroženog integriteta sustava i neispravnog regulatornog nadzora u inozemstvu, do koncentracije kontrole u rukama vrlo male skupine neiskusnih, nesofisticiranih i potencijalno kompromitiranih pojedinaca, ova situacija je bez presedana – riječi su čovjeka koji je bio stečajni upravitelj Enrona.

Obrana SBF-a, ako bi se to stvarno tako moglo nazvati, bila je nesmotrena serija javnih komentara, intervjua i tweetova koji nisu postigli ništa osim da razbjesne sve koji gledaju. Osramoćenog kripto mogula prije 5 dana je njujorški sudac pustio iz pritvora prema ugovoru o pologu od 250 milijuna dolara. To je dovelo do niza pitanja. Odakle je došao novac? Nije li SBF izgubio milijarde dolara? Koristi li sredstva FTX-a da plati vlastitu jamčevinu?

Kratak odgovor je sljedeći: nitko nije morao ništa platiti za njegovo oslobađanje, niti se duguje gotovina, u svakom slučaju ne još.

Bankman-Friedov sporazum o puštanju na slobodu je ‘obveza pojavljivanja‘, obećanje da će se pridržavati određenih ograničenja dok čeka suđenje i da će se pojaviti kada za to dođe vrijeme. Morao je položiti 10 posto iznosa jamčevine kao kolateral za obveznicu, ali nije bilo potrebno stvarno plaćanje.