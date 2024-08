Boris Barbir, Pine Studio: Radimo na velikoj, novoj igri koju planiramo izbaciti unutar 3 godine

U novoj epizodi Liderova podcasta, voditelj i novinar Roko Kalafatić razgovara s Borisom Barbirom, suosnivačem i operativnim direktorom Pine Studija, male samoborske tvrtke specijalizirane za izradu igara u kojima se pronalazi izlaz iz prostorije (engl. escape room​). Prihod od 7,8 milijuna eura i dobit od čak 5,8 milijuna eura u 2022. Pine Studio ostvario je zahvaljujući ‘Escape Simulatoru‘, velikoj hit-igri koju je izradio i samostalno izdao 2021. i do sada prodao u čak dva milijuna primjeraka na gejming-platformi Steam.

Druga je to igra koju je tijekom dvanaest godina zajedničkoga rada, deset godina postojanja i mnogih drugih projekata izdao samostalno, nakon prve igre ‘Cats in Time‘, koja je bila svojevrsni test. No takav uspjeh nije stigao preko noći, otkriva nam Barbir koji je Pine Studio osnovao uz tehničkog direktora Tomislava Podhraškog i izvršnog direktora Vladimira Koščicu.

Kako se bore s rastućom konkurencijom na gejming tržištu, kako pronalaze rijetke stručnjake za razvoj videoigara, koji su najveći izazovi u industriji i na kojim novim planovima rade, doznajte u novoj epizodi podcasta.

