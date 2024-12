Od malog sela bez struje do IT imperija: Ovo je nevjerojatna priča Ante Mandića

Ante Mandić jedan je od pionira hrvatskog IT sektora i jedan od najinspirativnijih poduzetnika u regiji. Njegov put do uspjeha počeo je u malom selu u Bosni i Hercegovini, a struju je prvi put vidio tek s osam godina. U osnovnoj školi u Otoku blizu Vinkovaca, gdje je doselio u 3. razredu osnovne škole, često su ga zadirkivali i nije imao lako djetinjstvo, ali prevladala je strast za učenjem i želja za boljom budućnošću. Mandić je postao nuklearni fizičar, nakon čega je služio u vojsci, a zatim izgradio karijeru u IT industriji osnivajući IN2, jednu od prvih i vodećih IT kompanija u Hrvatskoj i regiji.

U novoj epizodi Liderova podcasta Ante Mandić podijelio je s novinarom i voditeljem Rokom Kalafatićem svoju fascinantnu životnu priču – od izazova odrastanja u siromašnim uvjetima, preko karijere u nuklearnoj fizici, a nakon toga i vojne, pa sve do toga kako je prepoznao potencijal IT sektora i odlučio stvoriti i prodati kompaniju koja danas ima više od 700 zaposlenih. Govorio je o tome što ga je motiviralo na poduzetništvo, kako je izgledao razvoj IN2 Grupe od prvih projekata do pozicije tržišnog lidera, ali i o izazovima koji dolaze s poslovanjem u Hrvatskoj.

Mandić je otkrio i svoj pogled na budućnost IT industrije, važnost ulaganja u talente te zašto je ključno zadržati ljudsku radoznalost i otvorenost za promjene. Njegova priča potvrđuje da je uz predan rad i hrabre odluke moguće ostvariti nevjerojatne uspjehe, ali i da poduzetnici nikada uistinu neće biti u mirovini.

