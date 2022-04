Izmjene PDV-a: Trgovci sami odlučuju hoće li ili neće smanjiti cijene robe na zalihama

Od 1. travnja na snagu stupaju nove stope PDV-a. Obveza je trgovaca popisati sve zalihe proizvoda za koje su snižene stope PDV-a, a vode ih po prodajnim cijenama s ukalkuliranim PDV-om. No sami će procijeniti hoće li smanjiti cijenu tih proizvoda ili će za smanjeni iznos PDV-a povećati svoju zaradu

Izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje stupaju na snagu i primjenjuju se od 1. travnja 2022. godine Vlada nastoji ublažiti negativne učinke rastuće inflacije na životni standard stanovništva. Snižavanje stopa PDV-a na hranu predviđeno je i Programom Vlade za razdoblje od 2022. do 2024. godine, pa su rastuća inflacija i potreba očuvanja standarda građana samo ubrzali proces ranije planiranoga poreznog rasterećenja. Od 1. travnja 2022. proširen je krug proizvoda i usluga koji se oporezuju sniženim stopama PDV-a od 13 i pet posto, a za neke je proizvode dosadašnja stopa od 13 posto smanjena na pet posto.

Što je sniženo i prošireno

U krugu prehrambenih proizvoda za koje je stopa snižena s ranijih 13 na pet posto su jestiva ulja i masti, maslac i margarin, žive životinje, svježe i rashlađeno meso, jestivi klaonički proizvodi, kobasice i slični proizvodi od mesa, žive ribe, svježe i rashlađene ribe, rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci, svježe i rashlađeno povrće, korijeni i gomolji, svježe i suho voće, orašasti plodovi i svježa jaja peradi u ljusci. Od ostalih proizvoda, u skupinu proizvoda koja se oporezuje stopom od pet posto uvrštene su i sadnice, sjemenje, gnojiva, pesticidi i drugi agrokemijski proizvodi te hrana za životinje, osim hrane za kućne ljubimce. Stopom PDV-a od pet posto i nadalje se oporezuju sve vrste kruha i sve vrste mlijeka koje se stavlja u promet u tekućem stanju, nadomjesci za majčino mlijeko, dječja hrana, knjige, udžbenici, lijekovi, ortopedska pomagala, novine i znanstveni časopisi.

U skupinu proizvoda koji se oporezuju stopom od 13 posto od 1. travnja 2022. uvrštene su isporuke prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, ogrjevno drvo, peleti, briketi i sječke te menstrualne potrepštine (higijenski ulošci i tamponi). To znači trajno sniženje stopa, s tim da se na isporuku prirodnog plina primjenjuje i dodatno privremeno sniženje poreznog opterećenja. Na isporuke prirodnog plina obavljene u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. primjenjuje se dodatno sniženje stope tako da se PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od pet posto. Isporuka električne energije i isporuka usluge prikupljanja miješanoga komunalnog otpada, biorazgradivoga komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada ostaje u režimu porezne stope od 13 posto. Snižene su i stope PDV-a na ulaznice za sportske i kulturne događaje. Do 31. ožujka 2022. samo su ulaznice za koncerte bile u sniženoj stopi od pet posto, a od 1. travnja ulaznice za koncerte, sportske i kulturne događaje oporezivat će se stopom od pet posto, što se obrazlaže namjerom poticanja zaštite kulturne baštine i unapređenja sporta u Hrvatskoj.

Poduzetničke obveze i odluke

Trgovci na malo i drugi poslovni subjekti koji zalihe proizvoda za koje su snižene stope PDV-a vode po prodajnim cijenama s ukalkuliranim PDV-om sadržanim u prodajnoj cijeni dužni su zadnjeg dana primjene ranije porezne stope provesti inventuru, popisati zalihe tih proizvoda i podatke iz zapisnika o provedenoj inventuri evidentirati u poslovnim knjigama. Trgovci i drugi poslovni subjekti sami odlučuju hoće li zbog smanjenja stope PDV-a smanjiti cijenu tih proizvoda ili će zadržati dosadašnju cijenu, a za smanjeni iznos PDV-a povećati svoju zaradu. No, valja očekivati da će većina proizvođača i trgovaca zatečene zalihe od 1. travnja 2022. prodavati po nižim cijenama.

Pretporez i predujmovi

Poduzetnici koji su do 31. ožujka 2022. obavili uvoz proizvoda za koje je naknadno snižena stopa PDV-a ostvaruju pravo na pretporez prema stopi obračunanoj i važećoj u razdoblju u kojemu je primljena isporuka, čak i ako naknadno prime račun dobavljača. Za primjenu stopa PDV-a mjerodavan je datum isporuke, s tim da su primljena isporuka i primljeni račun uvjet korištenja prava na pretporez.

Ako je do 31. ožujka 2022. za nabavu proizvoda ili usluga koje su se do toga datuma oporezivale višom stopom PDV-a primljen ili plaćen predujam, a isporuka dobra ili usluge uslijedi 1. travnja 2022. i kasnije, isporuka će se oporezivati po novoj poreznoj stopi. Obveza PDV-a obračunava se prema stopama važećima na dan isporuke dobra ili usluge, a ranije obračunani i uplaćeni PDV na predujmove samo je privremeno oporezivanje do konačnog utvrđivanja porezne obveze za obavljenu kupnju i prodaju.