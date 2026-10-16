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Lex Agrokor i Studenac: zašto se zakon ne može primijeniti
16. listopada 2026.
foto Ratko Mavar
Studenac zapošljava više od 7000 ljudi, ali zbog pravnog oblika i visine obveza ne ispunjava uvjete za primjenu zakona iz 2017.
piše: dr. sc. Stjepan Lović, Odvjetničko društvo Grubišić & Lović & Lalić
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