Lex Agrokor i Studenac: zašto se zakon ne može primijeniti

Što i kako

Studenac zapošljava više od 7000 ljudi, ali zbog pravnog oblika i visine obveza ne ispunjava uvjete za primjenu zakona iz 2017.

piše: dr. sc. Stjepan Lović, Odvjetničko društvo Grubišić & Lović & Lalić BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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