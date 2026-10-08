Tvrtke i tržišta

Studenac otvara pitanje: kada predstečaj spašava kompaniju

8. listopada 2026.
stečaj i predstečaj
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Manuela Tašler
Manuela Tašler
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Primjeri Granolija, Sokol Marića i Zamax Plina pokazuju da visina duga nije presudna, nego tržište, novčani tok i spremnost na promjene

Kada je Studenac prije dva tjedna poslao priopćenje da je zbog financijskih problema u ispunjavanju obveza i nemogućnosti dogovora o produljenju kreditnih aranžmana podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe, posljednja rečenica u tom priopćenju glasila je: 'U Hrvatskoj postoji niz primjera kompanija kojima je uređen zakonski okvir kakav osigurava postupak predstečajne nagodbe dao prostor za postizanje nagodbe i dugoročno održivo restrukturiranje poslovanja te vjerujemo da će i Studenac biti jedna od njih'.

Broj otvorenih predstečajnih postupaka u Hrvatskoj posljednjih godina konstantno raste. U Očevidniku stečajnih objava na e-Oglasnoj ploči sudova 2021. bilo je zabilježeno stotinjak otvorenih predstečajeva, a 2025. četrdeset posto više. No otvorenih stečajeva svake je godine mnogo više, između 900 i 1200.

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#Studenac#Saša Rendulić#Hrvoje Filipović#Zlatko Marić#Domagoj Puh#Predstečajna Nagodba#Agrokor#Dugovi
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