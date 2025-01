Neoporezivi primitci 2025.: Veći iznosi za potpore i nagrade, a za prehranu radnika, regres i dnevnice ostaju isti

Mogućnost isplate povećanih iznosa određenih naknada, nagrada i potpora ne znači automatski i povećanje prava radnika. Ona se određuju u propisima radnog prava koji obvezuju poslodavca, pa je poslodavac dužan radniku isplatiti odnosno na drugi način omogućiti određeno materijalno pravo ako je takva obveza ugovorena ili određena propisima radnog prava koji ga obvezuju

Povećanje osnovnoga osobnog odbitka s 560 na 600 eura na mjesec uvedeno izmjenama Zakona o porezu na dohodak od 1. siječnja 2025. automatski djeluje na povećanje neoporezivih iznosa naknada, nagrada i potpora uređenih Pravilnikom o porezu na dohodak. U propisima o porezu na dohodak nije izrijekom propisan automatizam usklađivanja neoporezivih primitaka s novom svotom osnovnoga osobnog odbitka, ali za neke primitke određeni su koeficijenti koji pomnoženi s povećanim osnovnim osobnim odbitkom rezultiraju adekvatnim povećanjem tih neoporezivih primitaka.

To se odnosi na sve oblike pomoći i potpora, pa se već od 1. siječnja 2025. radnicima mogu isplaćivati neoporezive potpore za bolovanje dulje od 90 dana u iznosu do 600 eura, potpore za invalidnost radnika do 600 eura, povećani su iznosi neoporezive pomoći u slučaju smrti člana obitelji odnosno smrti samog radnika.

Korigirane su na više neoporezive jubilarne nagrade tako da iznose od 300 eura za 10 godina do 720 eura za 40 godina radnog staža. Neoporeziva otpremnina za mirovinu iznosi do 1500 eura, a nagrada za rezultate rada može se u 2025. neoporezivo isplatiti do 1200 eura po radniku. Iako su ti iznosi neoporezivih primitaka navedeni u Pravilniku koji je bio u postupku e-savjetovanja, Ministarstvo financija na svojim je mrežnim stranicama objavilo uputu o primjeni novih iznosa koji vrijede od početka godine, tako da za primjenu povećanih svota ne treba čekati stupanje na snagu izmijenjenog Pravilnika.

Više i za napojnice

Nije predviđeno povećanje neoporezivog iznosa prigodne godišnje nagrade koja se u pravilu isplaćuje kao regres i božićnica, pa i u 2025. iznosi 700 eura. Nije povećana ni paušalna novčana naknada za prehranu od 100 eura na mjesec, ni neoporeziva prehrana koju radniku u naravi osigurava poslodavac i koja iznosi 150 eura na mjesec. Prema prijedlogu koji je bio na e-savjetovanju, ne planira se povećati neoporezive dnevnice za službena putovanje pa bi, ako ministar financija ne odredi drugačije, dnevnica i 2025. iznosila 30 eura po danu.

Povećani su iznosi neoporezivih stipendija za učenike srednjih škola i redovite studente na 600 eura na mjesec, a za studente koji postižu zapažene rezultate u studiranju kojima su stipendije dodijeljene na javnim natječajima na 900 eura na mjesec. Porasle su svote neoporezivih napojnica na 3600 eura na godinu i neoporezive zarade koje studenti i učenici ostvaruju radom preko ovlaštenih posrednika na 10.800 eura na godinu. Zarada učenika i studenata koji rade preko ovlaštenih posrednika sastoji se od neoporezivih 3600 eura i godišnjega osnovnog osobnog odbitka od 7200 eura kojim se učenici i studenti koriste na tim primitcima.

Poticajno za poslodavce

Mogućnost isplate povećanih iznosa određenih naknada, nagrada i potpora ne znači automatski i povećanje prava radnika. Prava radnika određuju se u aktima radnog prava koji obvezuju poslodavca, najčešće u pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru i/ili ugovoru o radu, a rjeđe odlukom samog poslodavca. Poslodavac je dužan radniku isplatiti odnosno na drugi način omogućiti određeno materijalno pravo ako je takva obveza ugovorena ili određena u aktima radnog prava koji ga obvezuju. Čak i kad nemaju ugovorenu ili određenu obvezu prema radniku, povećani neoporezivi iznosi poticajni su za poslodavce. Omogućavaju im plaćanje radnika s minimalnim troškovima jer na neoporezive primitke na obračunavaju i ne plaćaju porez na dohodak i doprinose.

Neoporezivim primitcima po osnovi nagrada, naknada i potpora ne bi se smjelo koristiti kao zamjenom za pravo na plaću ili kao alternativom povećanju plaće. To je jedna od opasnosti i neželjenih posljedica povećanja broja i iznosa neoporezivih primitaka. Plaća nije namijenjena samo za tekuću osobnu potrošnju radnika, nego je i osnovica za određivanje socijalnih prava radnika u sustavima obveznih osiguranja.

Izvještavanje Porezne

Nema većih promjena ni u načinu i tehnici izvještavanje Porezne uprave o isplaćenim neoporezivim primitcima. Uz postojeće primitke o kojima izvještavaju poslodavci i drugi isplatitelji, u 2025. izvještavanje na obrascu JOPPD proširuje se na različite socijalne primitke. Za te je svrhe predviđen novi Šifrarnik 6. Primitci po osnovi socijalnih potpora i nova oznaka vrste obrasca JOPPD na kojemu će isplatitelji izvještavati Poreznu upravu o isplaćenoj naknadi za pogrebne troškove iz sustava socijalne skrbi, naknadi za troškove prijevoza za redovno školovanje, inkluzivnom dodatku, doplatku za djecu, jednokratnoj naknadi za novorođeno dijete, naknadi za troškove stanovanja i dr.

Lokalne jedinice izvještavat će o naknadama za podmirenje osnovnih životnih potreba koje isplaćuju socijalno ugroženim kućanstvima, naknadama zbog elementarnih nepogoda, naknadama u vezi s nezaposlenošću, pomoći umirovljenicima, pomoći obiteljima s malodobnom ili uzdržavanom djecom i dr. Prikupljenim bi se podacima u postupku razmjene između državnih institucija trebalo koristiti za racionalnije upravljanje izdacima za socijalne namjene.