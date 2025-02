Otvaranje obrta: Najčešće greške i stvari na koje morate pripaziti

Nedostatak planiranja, financijske pismenosti i pravnog razumijevanja često dovodi obrtnike do problema koji u konačnici mogu ugroziti poslovanje. Analizirali smo ključne pogreške koje rade hrvatski obrtnici i kako ih izbjeći

Posljednjih nekoliko godina Hrvatska bilježi snažan rast broja obrta, dok istovremeno otvaranje trgovačkih društava, posebice d.o.o. i j.d.o.o., stagnira ili opada. Prema podacima Hrvatske obrtničke komore (HOK), u 2024. godini registrirano je 123.485 aktivnih obrta, što je povećanje od gotovo 10 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je, prema podacima Fine, broj novoosnovanih d.o.o. i j.d.o.o. u istom razdoblju pao za 4,8 posto.

Sudeći prema ovim podacima, jasno je da obrtništvo postaje sve privlačniji oblik poslovanja, no s time dolazi i niz izazova s kojima se novi obrtnici suočavaju.

Dok je fleksibilnost rada kroz obrt nesumnjivo privlačna, mnogi poduzetnici ulaze u taj svijet bez odgovarajuće pripreme. Nedostatak planiranja, financijske pismenosti i pravnog razumijevanja često dovodi obrtnike do problema koji u konačnici mogu ugroziti poslovanje. Analizirali smo ključne pogreške koje rade hrvatski obrtnici i kako ih izbjeći.

Nedovoljno razumijevanje poreznih i financijskih obveza

Jedna od najčešćih zamki u koju upadaju novi obrtnici jest podcjenjivanje složenosti poreznog sustava. Iako je paušalni obrt u startu jednostavniji u administrativnom smislu, on dolazi s ograničenjima pa je vrlo važno obratiti pozornost na to prije nego što dođe do poteškoća s razumijevanjem svojih obaveza. Primjer toga je činjenica da mnogi ne znaju da, ako prijeđu godišnji prag prihoda od 60.000 eura, automatski ulaze u sustav PDV-a. Ulazak u PDV znači veće knjigovodstvene obveze, a nepripremljenost za to može rezultirati kašnjenjem u podnošenju prijava i plaćanju poreza, što povlači kazne i kamate jer ste kao obrtnici pred zakonom odgovorni s osobnom imovinom. Naravno, na to će vas upozoriti vaše računovodstvo, ali je činjenica da mnogi svoje knjige vode sami pa ih nema tko upozoriti.

Prednosti i mane malih prihodaša

Velika prednost onih koji ne ulaze u sustav PDV-a jest ta da ne moraju obračunavati PDV na oporezive usluge, što je posebno povoljno kada pružate usluge fizičkim ili pravnim osobama koje nisu u sustavu PDV-a. Naime, fizičke osobe, udruge, ustanove, većina obrta i dio malih poduzeća nemaju mogućnost odbijanja PDV-a. Zbog toga su isporuke s PDV-om skuplje krajnjem potrošaču, što znači i manju maržu te zaradu za pružatelja usluga.

Ključni nedostatak je taj da poduzetnik ne može priznavati PDV kod primljenih računa za isporuke dobara i usluga za potrebe obavljanja gospodarske djelatnosti. Dakle, kupljeni materijal, alat i roba potreban za poslovanje bit će skuplji za iznos PDV-a, tj. 25 posto.

Trebate li odmah ulaziti u sustav PDV-a?

Za poduzetnike koji isporučuju proizvode i usluge drugim poduzetnicima u sustavu PDV-a najpametnije je odmah se upisati u sustav PDV-a. Na taj način odmah možete priznavati PDV kod ulaznih troškova, jer je njihova cijena prema kupcu jednaka s PDV-om i bez njega, jer oni ionako odbijaju PDV na ulazne troškove.

S druge strane, ako većinu prometa isporučujete fizičkim ili pravnim osobama izvan sustava PDV-a (frizeri, saloni za uljepšavanje, saloni za pse...), bolja vam je opcija ne ulaziti odmah u sustav PDV-a jer ga vaši kupci ne mogu odbiti. Naravno, postoje izuzeci (nabava dugotrajne imovine velike vrijednosti, rad s inozemnim klijentima itd.), ali u tom slučaju se najbolje savjetovati s računovođom.

Zanemarivanje ugovornih obveza s klijentima i dobavljačima

Jedan od čestih problema u obrtničkom poslovanju jest poslovanje bez jasnih ugovornih obveza. Mnogi obrtnici dogovaraju poslove ‘na povjerenje‘, a onda se čude kada dođe do nesporazuma ili neplaćanja faktura koje možda nikada nisu ni izdali jer su imali razne dogovore s klijentom. Na primjer, obrtnik X dogovorio je veliki građevinski projekt bez potpisanog ugovora. Kada je investitor prestao plaćati, obrtnik X nije imao pravni temelj za naplatu svojih potraživanja. Takvi scenariji su, nažalost, česti pa se brojni obrtnici suočavaju s problemima naplate zbog nepostojanja jasnih ugovora koji su se mogli izbjeći uz pravilno ugovorno poslovanje.

Neulaganje u marketing i digitalnu prisutnost

Unatoč sve većem oslanjanju potrošača na internet i društvene mreže, većina obrtnika još uvijek ne koristi digitalni marketing. Iako gotovo sve tvrtke (ne samo obrti) u Hrvatskoj koriste tehnologiju, zadnji podaci DZS-a pokazuju da tek nešto više od 70 posto njih ima funkcionalnu web stranicu, a još manje njih ulaže u plaćene oglase na društvenim mrežama. Ipak, makar ne postoji provedeno istraživanje koje smo mogli naći, čini se da sve više obrtnika uspijeva ostvariti bolju prodaju svojih usluga ili proizvoda upravo zahvaljujući ciljanim oglasima na društvenim mrežama kao što su Facebook, Instagram, a odnedavno i TikTok.

Naravno, ništa od toga što smo naveli ne garantira uspjeh. Iako je sve više ljudi motivirano pokrenuti vlastiti posao, mnogi ulaze u taj svijet bez dovoljno znanja i pripreme jer im poduzetništvo zvuči atraktivno. Obrtnici koji ne razumiju svoje porezne i knjigovodstvene obveze, ne ulažu u marketing te ne osiguravaju svoje poslovne odnose ugovorima, često se suočavaju s financijskim problemima i poslovnim neuspjehom. Zbog toga je posebno važno imati proizvod ili uslugu koji su zaista potrebni na tržištu, a korištenjem modernih alata za poslovanje, angažiranjem kvalitetnih knjigovođa i pravnika te ulaganjem u digitalni marketing, značajno povećavate šanse za dugoročan uspjeh na tržištu.