Godišnja dodjela nagrada Hanfe: Inovativna rješenja studenata za financijske izazove

Radovi se bave temama mirovinskog sustava, utjecaja umjetne inteligencije na poslovne odluke i oživljavanja hrvatskog tržišta kapitala

Na svečanosti u Zagrebačkom hotelu Dubrovnik dodijeljena je Godišnja nagrada studentima za najbolje znanstvene i stručne radove iz područja ekonomije Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa). Nagrade su dodijeljene studentima čiji su stručni i znanstveni radovi proglašeni najboljima na temelju natječaja koji je Hanfa objavila početkom prošle godine. Pristigle radove pregledalo je stručno povjerenstvo, te su autori triju najboljih dobili i novčanu nagradu. Radovi se bave temama mirovinskog sustava, utjecaja umjetne inteligencije na poslovne odluke i oživljavanja hrvatskog tržišta kapitala.

Prva nagrada od 2000 eura otišla je u ruke studenta Mihaela Brusana s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu za rad ‘Kako se demografski i makroekonomski utjecaji odražavaju na mirovinske sustave: analiza izazova i perspektiva ‘. U radu se spominju narušene pretpostavke održivosti i naglašavaju se ključni pokazatelji neodrživosti kao što su odnos osiguranika i umirovljenika, radni staž i demografsko starenje. Zaključuje se da gospodarski rast neće biti dovoljan da riješi održivost mirovinskog sustava.

Drugu nagradu od 1300 eura odnio je student Roko Lukačević s Ekonomskog fakulteta u Splitu, za rad ‘Transformacija upravljanja financijama: utjecaj umjetne inteligencije na investicijske odluke i strategije‘. U radu su putem ankete ispitani investitori koji ulažu u tržište dionica u RH i njihovi stavovi prema umjetnoj inteligenciji.

Treća nagrada od 650 eura otišla je u ruke troje studenata, Marina Lesića, Lovre Lesića i Luke Medvidovića, iz Zagrebačke škole ekonomije i managementa koji su predstavili rad na engleskom jeziku ‘From Zombies to a Growing Market: How to Attract Long-Term Investors and Revive the Croatian Capital Market?‘. Rad se dotiče hrvatskog tržišta kapitala koje se suočava se s izazovima, predlaže strateške mjere za oživljavanje tržišta, naglašena je generacijska tranzicija, a spomenuta je i umjetna inteligencija kao alat, ali s konstantacijom da ipak edukacija ostaje temeljni alat.

Prisutnima se obratio i u ime Hanfe čestitao predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman, koji je tom prilikom istaknuo da živimo u doba velikih financijskih promjena, a da današnji radovi daju odgovore na neka važna pitanja.

- Cilj naše inicijative bio je potaknuti mlade na istraživanje i razvoj te podržati akademska i profesionalna dostignuća studenata i pružiti im priliku da se istaknu u području financija. Hanfa kao regulator prepoznaje važnost uključivanja mladih u raspravu o ključnim temama poput digitalizacije, kriptoimovine, FinTecha i mirovinskog sustava. Ovogodišnji dobitnici dolaze s ekonomskih fakulteta, privatnih i državnih, iz Zagreba i Splita, što potvrđuje raznolikost i kvalitetu sustava visokog obrazovanja u Hrvatskoj – rekao je Žigman.

Državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih prof. dr. sc. Nikola Mrvac pozdravio je sve prisutne i čestitao studentima na njihovom uspjehu, a čestitkama se pridružila i ravnateljica Uprave za gospodarstvo i financijski sustav Ministarstva financija Ana Zorić koja naglašava da prostora za napredak uvijek ima, te da studenti moraju usvojiti teme financijske pismenosti kako bi se u konačnici to moglo odraziti na napredak cjelokupnog gospodarstva i boljeg standarda građana.

Čestitkama su se pridružili i predstavnici fakulteta na kojima studenti studiraju, prodekan Ekonomskog fakulteta u Zagrebu izv. prof. dr. sc Jakša Krišto, prodekanica za kvalitetu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Željana Aljinović Barać i dekan Zagrebačke škole ekonomije i managementa dr. sc. Mato Njavro. Predstavnici fakulteta su istaknuli kako su izrazito ponosni na svoje studente koje potiču da se bave akademskim i znanstvenim radom. Vjeruju i da upravo studenti daju novi obol i promišljanje o stvarima koje muče cijeli financijski sektor, te se nadaju da će institucije i dalje prepoznavati talentirane mlade ljude.

Kako bi se studente u budućnosti motiviralo na izradu znanstvenih i stručnih radova iz područja ekonomije, Hanfa je već objavila novi natječaj koji traje do 31. kolovoza.