Milan Bjelanović (BAT): Tiho otkazivanje zamijenilo je tiho zapošljavanje

Tvrtka British American Tobacco (BAT) i ove je godine provela natjecanje Battle of Minds na koje su se još prije ljeta mogli prijaviti mladi iz Hrvatske s poduzetničkim rješenjima za kreiranje održive budućnosti. Natjecanje pokrenuto da se studentima i onima koji su diplomirali u posljednjih pet godina pruži prilika za stvaranje pozitivnih promjena i osvajanje vrijednih nagrada održava se na lokalnoj i globalnoj razini. Najbolji na lokalnoj razini osvajaju novčanu nagradu ili stručnu praksu u BAT-u, a pobjednici na globalnoj čak pedeset tisuća funta. Na razini jugoistočne Europe stigle su 73 prijave, a u globalno finale ušla su samo tri tima, dva iz Turske i jedan iz Hrvatske. Dok se čeka proglašenje pobjednika, o Battle of Mindsu, generaciji Z, novim talentima i trendovima na tržištu razgovarali smo s Milanom Bjelanovićem, menadžerom ljudskih potencijala BAT-ova klastera Adria.

Možete li reći nešto više o natjecanju Battle of Minds? Kakav je odaziv?

– Battle of Minds ove se godine prvi put održava u Hrvatskoj i moram priznati da smo iznimno zadovoljni odazivom, a vjerujem da će idućih godina interes još rasti. Inače, natjecanje je namijenjeno mladim kreativcima koji imaju zadatak u timovima osmisliti i predstaviti inovativne ideje za rješavanje okolišnog, društvenog i upravljačkog, odnosno ESG izazova. Natjecatelji mogu odabrati jednu od ponuđenih tema: tehnologiju, ekologiju, energetiku i inkluzivnost. Battle of Minds pruža mladima priliku za poticanje pozitivnih promjena, ali i za razvoj karijere. Uvijek tražimo talente koji mogu pomoći transformaciji poslovanja i našem cilju: izgradnji boljeg sutra, ‘A Better Tomorrow‘.

To je natjecanje zanimljiv način za okupljanje novih talenata na tržištu rada oko BAT-a. Koje još aktivnosti provodite kako biste privukli mladu radnu snagu?

– Prije svega bih istaknuo da smo šestu godinu zaredom dobili vrijedno priznanje za najboljega globalnog poslodavca, što je svakako najbolja reklama i poticaj onima koji razmišljaju o zaposlenju da se zaista i prijave na natječaj. Zaposlenici su na prvome mjestu, oni su snaga naše kompanije, i zaista se trudimo pružiti im odlične uvjete i dodatne poticaje. Tako imaju relevantne stimulacije, dodatno zdravstveno osiguranje i druge povlastice, ali najvažnije je što kontinuirano razgovaramo s njima o toj temi i općenito radnom okružju jer jedino na taj način donosimo inicijative i odluke koje su zaista relevantne za njih.

Što se tiče aktivnosti kojima privlačimo mlade talente, valja istaknuti suradnju koju smo prošle godine započeli s fakultetima u Hrvatskoj, prije svega Ekonomskim fakultetom u Zagrebu, a tvornica Kanfanar surađuje s Istarskim veleučilištem i Tehničkim fakultetom u Rijeci. Osim s fakultetima, surađujemo s udrugom eStudent. U Kanfanaru omogućujemo studentima odrađivanje stručne prakse u različitim odjelima u tvornici, organiziramo Dane otvorenih vrata te na fakultetima predstavljamo različite mogućnosti koje nudimo studentima, poput programa ‘Pripravništvo u proizvodnji‘. Studenti kod nas imaju priliku za dodatnu edukaciju i razvoj te vrijedno iskustvo rada u multinacionalnoj kompaniji. Ove smo godine imali desetak studenata na praksi u organizaciji. Neki od naših današnjih menadžera upravo su tako počeli karijeru u kompaniji. Trenutačno u Hrvatskoj na juniorskim menadžerskim pozicijama imamo pet kolega koji su karijeru počeli praksom u BAT-u.

S dolaskom generacije Z na tržište rada mijenjaju se i trendovi u radnom okružju. Treba li to plašiti kompanije? Kako se BAT prilagođava novim trendovima?

– Jasno je da tržište rada velikim dijelom ovisi o kandidatima jer zaposlenici biraju što, gdje, ali i kako i s kim žele raditi, traže viši smisao poslovanja tvrtke u kojoj su zaposleni. U posljednje vrijeme sve intenzivnije svjedočimo tom trendu koji se javio kao posljedica globalne pandemije, a tu su mlađe generacije najistaknutije. U BAT-u nije riječ o trendu jer kao kompanija oduvijek shvaćamo da su ljudi najvažniji i svjesni smo da su upravo zaposlenici najvrjedniji resurs svake kompanije. Oni svojim znanjem, trudom i radom pridonose ostvarivanju poslovnih rezultata, a mi smo tu da im damo najbolju motivaciju da iskoriste sve svoje potencijale. Održavanje kulture u kojoj se zaposlenici potiču na razvoj, rast i inoviranje u raznolikom i inkluzivnom okružju oduvijek je bilo važno za BAT i ima važnu ulogu u ubrzavanju transformacije našeg poslovanja prema izgradnji boljeg sutra.

Svaku godinu obilježi neka nova poštaplica. Prošlu je svakako obilježilo tiho otkazivanje, quiet quitting. Smatrate li da će se taj trend zadržati? Postoje li neki drugi trendovi za koje smatrate da tek dolaze i koji će trend na tržištu rada obilježiti ovu godinu?

– Nastavit će se takozvani trend velikog reseta, odnosno preslagivanja poslovnog i privatnog života, kad zaposlenici traže bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog, više slobodnog vremena, fleksibilnost poslodavca i slično. Prošlu je godinu obilježilo tiho otkazivanje, odnosno quiet quitting, a ove godine kao suprotnost tomu nastaje quiet hiring, situacija u kojoj ljudi razvijaju nove vještine unutar organizacije, zbog čega organizacija dobiva nove mogućnosti bez zapošljavanja novih ljudi. To je često nužno za uspjeh. Iako naša tvornica u Kanfanaru stalno zapošljava nove ljude zbog sve veće potražnje novih kategorija proizvoda, iznimno nam je korisno obrazovati ljude koji su već upoznati s kulturom kompanije i prilagođeni njezinu načinu rada. Tako naši zaposlenici dobivaju priliku za napredak i ostvarivanje svojih potencijala. Quiet hiring pomaže našoj tvrtki u zadržavanju ključnih talenata, ali i jednostavnoj tranziciji bez ometanja radnog procesa.