Otvorene prijave za Ericsson Nikola Tesla Summer Camp

Otvorene su prijave za novo izdanje Ericsson Nikola Tesla Summer Campa, jednog od najpoznatijih ljetnih programa za studente u Hrvatskoj s temom digitalne transformacije u akciji i načinom na koji podaci mijenjaju svijet. Kako navode u priopćenju, studentima STEM područja ovaj kamp pruža sjajnu priliku za primjenu znanja u realnom industrijskom okruženju.

Tijekom pet tjedana plaćenog studentskog rada na čak tri kompanijske lokacije - u Zagrebu, Splitu i Osijeku - studenti će raditi na projektima s vrhunskim mentorima, stječući iskustvo sudjelovanja na stvarnim projektima i razvijajući svoja znanja, vještine i mrežu poznanstava. Osim toga, sudionici će rješavati aktualne izazove u području suvremene tehnologije i pripremati se za buduće izazove u svijetu rada. Također, pronaći će nove vrijednosti u digitalnom svijetu, uzimajući u obzir da su za to podaci ključni elementi.

- Cilj nam je pripremiti studente za rad s modernim tehnologijama i potaknuti ih da istražuju, otkrivaju nove vrijednosti i razvijaju vještine koje će im biti korisne u njihovoj budućoj karijeri. Ericsson Nikola Tesla Summer Camp je platforma na kojoj mogu rasti i razvijati se kao profesionalci - kazao je Darko Huljenić, voditelj ENT Summer Campa.

- Studenti koji svojim radom na projektu pokažu profesionalan odnos prema poslu mogu nastaviti raditi kod nas na sličnim ili ponekad istim temama, a kasnije postati naši zaposlenici. Iskustvo tijekom Summer Campa je dvostrano: studenti mogu procijeniti svoj interes za rad u našoj kompaniji, a kompanija može procijeniti studente kao potencijalne zaposlenike. Obostrano iskustvo je najbolji pokazatelj za daljnje korake u izboru karijere - dodao je.

Studenti koji sudjeluju u Ericsson Nikola Tesla Summer Campu mogu očekivati ne samo priliku za učenje i stjecanje novih vještina, već i mogućnost objavljivanja svojih radova na stručnim i znanstvenim skupovima.

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje u ovom programu koji će se održati od 10. do 21. srpnja te od 21. kolovoza do 8. rujna 2023. godine, prijavite se i ostvarite priliku za stjecanje iskustva u industrijskom okruženju, upijanje novih znanja i razvijanje vještina. Prijaviti se možete putem LINKA sve do 4. svibnja 2023. godine.