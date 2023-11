Budućnost bez dima u fokusu PMI-jevog Technovationa

Prošloga tjedna Philip Morris International je u ugostio je svoj sedmi Technovation u Cubeu, tvrtkinom centru za istraživanje i razvoj u švicarskom Neuchâtelu. Bila je to prilika medijima za interakciju s višim rukovoditeljima, znanstvenicima i stručnjacima za istraživanje i razvoj iz PMI-ja, a mediji su je i iskoristili jer se u Cubeu našlo predstavnika medija iz tridesetak zemalja. Kroz različite i zanimljive panele, pričalo se o ulogama koje industrija, civilno društvo, vlade i javnozdravstvena zajednica igraju u postizanju budućnosti bez duhanskog dima, što je postala nova krilatica Philip Morrisa.

Tijekom događaja, razgovor između medija i drugih dionika iz cijelog svijeta bio je usredotočen na ključne uloge koje inovacije, tehnologija i znanost mogu imati u omogućavanju bolje budućnosti za sve. Istaknut je poziv da se iskoristi puni potencijal inovacija i politika utemeljenih na dokazima koji su potrebni za usmjeravanje zajedničkih napora prema eliminaciji pušenja.

Uz panele i otvorene razgovore, PMI je u svom R&D centru organizirao i razne druge događaje poput Iqos Expoa gdje se mogao vidjeti napredak proizvoda od početne ideje do danas. Također, posjetitelji i predstavnici medija mogli su učiti i saznati sve o održivosti PMI-ja, kao i o borbi protiv ilegalne trgovine duhanskim proizvodima koja i dalje u mnogim zemljama predstavlja veliki problem, ali i sprječava napore bezdimne budućnosti. Uz to, organiziran je i PMI Science Square gdje se moglo saznati više o znanosti koja stoji iza proizvoda PMI-ja.

Gašenje primarnog proizvoda

Samu konferenciju otvorio je Tomasso Di Giovanni, potpredsjednik, međunarodne komunikacije i angažmana koji je uvodno rekao kako se transformacija duhanske industrije prema novim boljim alternativama već događa zahvaljujući PMI-ju koji je jedina tvrtka koja želi ‘ubiti‘ svoj primarni ili core proizvod. To je zbilja raritet, ali kako je rekao Di Giovanni, ta transformacija se mora dogoditi.

- Gotovo 99 posto naših R&D istraživanja danas ide prema ne dimnim alternativama a cilj je da kroz deset godina cigarete u potpunosti izbacimo iz upotrebe – rekao je Di Giovanni i dodao kako se industrija mora transformirati te da je cilj da pušači okrenu alternativama i prestanku pušenja.

Izvršni direktor PMI-ja Jacek Olczak pozvao je sve zainteresirane strane da objektivno procijene činjenice koje podržavaju provedbu politika koje promiču pristup nezapaljivim alternativama za odrasle pušače. Olczak je rekao kako je putovanje prema bezdimnim proizvodima počelo prije od desetljeća te da je od 2008. godine u R&D uloženo više od 10,5 milijardi dolara.

- Na početku bezdimne ideje bilo je jako teško, ali smo kroz ulaganja i istraživanja od 2014. uspjeli izbaciti privi proizvod, koji je smanjio utjecaj duhanskog dima – rekao je Olczak.

Dodao je i kako je bilo bitno da sami korisnici prihvate taj proizvod, jer ako ga ne prihvate, cijeli proces bi se ponovno našao na početku. Zbog toga je iznimno važno da svi proizvodi budu pristupačni i zanimljivi odraslim korisnicima jer je to početka točka prema budućnosti bez dima.

- Početak je također bio izazovan jer nam je bilo teško zaposliti znanstvenike i istraživače koji su smatrali kako se radi samo o ‘pr-stuntu‘ duhanske industrije, međutim, danas pokazujemo da to nije bio slučaj – rekao je izvršni direktor.

Sada se više ne radi o tome jesu li alternative bez dima bolje od samog pušenja, samo je pitanje koliko su bolje, dodao je Olczak.

- Na temelju podataka, naš hipotetski model pokazuje da ako se pretpostavi da su bezdimni proizvodi 80 posto manje rizični od cigareta—i ako bi ljudi koji trenutno puše u potpunosti prešli na njih tada tijekom svog života, postoji mogućnost deseterostrukog smanjenja broja smrtnih slučajeva koji se mogu pripisati pušenju u usporedbi sa samim povijesnim mjerama kontrole duhana. Iako ova vrsta hipotetske procjene ima ograničenja, ona počinje pokazivati cijenu nedjelovanja. Vrijeme je da radimo na zajedničkom cilju donošenja učinkovitih politika koje cigarete čine povijesnim artefaktom muzejskim primjerkom koji skuplja prašinu iza staklenih vitrina – rekao je Olczak.

Harm Reduction

Olczak je naglasio kako su ‘harm reduction‘ strategiju prihvatile mnoge zemlje, prije svih Švedska koja je to učinila još prije desetak godina, te da je u zemlji trenutno registrirano oko pet posto pušača, što je najmanje u EU. Također, Švedska ima najmanje registriranih bolesti povezanih s duhanskim dimom od svih ostalih država EU-a.

- Treba promijeniti ponašanje pušača i dati im argumente koji će im pomoći u prestanku ili prelasku na bolje alternative. Najbolji izbor je prestanak pušenja, a ovo je drugi najbolji izbor – dodao je Olczak.

Na pitanje što još može ubrzati napredak i prihvaćanje ovih alternativa, Olczak je rekao kako je potrebno nastaviti ulagati u znanost i donositi još dokaza koji potvrđuju da ovi proizvodi mogu promijeniti pušačev život na bolje.

Ipak, napomenuo je kako još mnogi ne priznaju ove proizvode kao alternative, iako prije deset godina nije bilo nikakvih alternativa.

- Niti jedna država nikad nije zabranila cigarete iako svi znaju koja je njihova štetnost. Sada neka tržišta zabranjuju bezdimne proizvode što predstavlja problem za konzumente koji možda žele te proizvode ali do njih ne mogu doći, što onda poteže i pitanje ilegalne trgovine, što je pak problem onda za sebe – naveo je i zaključio kako u konačnici bolji proizvod mora zamijeniti lošiji.

Otpor inovacijama

WHO predviđa da će do 2025. i kasnije biti više od 1 milijarde pušača. To znači da mnogi pušači neće imati koristi od mjera kontrole duhana iako sve veći broj vlada sada nadopunjuje tradicionalne mjere kontrole duhana pristupom smanjenja štete, (Harm Reduction). IZ PMI-ja kažu kako procjenjuju da je 19,7 milijuna korisnika prešlo na alternative koje griju duhan, nasuprot izgaranju cigareta. Međutim, navode kako se u nekim zemljama opiru inovacijama, što ostavlja samo ‘stare‘ proizvode na tržištu koji su štetniji od alternativa.

- U nekim se zemljama inovacijama otvoreno opiru, a u mnogima su druge alternative potpuno zabranjene. Neki komentatori javnog zdravstva odbacuju potencijal nezapaljivih alternativa bez potpunog uključivanja u znanost, dok mnoge organizacije protiv duhana odlučuju poreći učinkovitost bezdimnih proizvoda u smanjenju stope pušenja – rečeno je na konferenciji.

Ovaj je diskurs doveo do inercije među mnogim vladama i regulatorima koji su odlučili sjediti po strani umjesto da razmotre inkluzivniju i inovativniju strategiju.

- Besposlenost nije neutralna pozicija a nedjelovanje je izbor s ishodom u stvarnom svijetu – napomenuo je izvršni direktor Olczak.

Desetljećima su vlade s pravom vodile rat protiv pušenja na mnogo načina. Ipak, procjenjuje se da će više od milijardu ljudi diljem svijeta i dalje pušiti 2025. Očito je da trenutni pristup ne djeluje dovoljno brzo i da ga treba mijenjati.

Postoje bolje alternative cigaretama, za koje znanstveni podaci pokazuju da su manje štetni. Dio slagalice koji nedostaje je zajednički napor vlada, zajednice javnog zdravstva, industrije i civilnog društva da te alternative učine dostupnima odraslim pušačima koji ne prestaju pušiti. Čista energija i električna vozila pokazali su da državni propisi mogu poticati, a ne ometati, inovacije koje vodi industrija u rješavanju globalnih izazova. Ali ključno je razumjeti da je inovacija u vakuumu, odvojena od uvjeta koji ga omogućuju, mala. To su okolnosti s kojima se danas suočavamo, rečeno je.

- Moramo iskoristiti puni potencijal inovacija i politika utemeljenih na dokazima koji usmjeravaju naše zajedničke napore prema eliminaciji pušenja. U zemljama koje su prihvatile proizvode bez dima, poput Italije, Japana, Novog Zelanda, Švedske, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a, primijetili smo pad stope pušenja. U međuvremenu, u zemljama koje zabranjuju ili strogo ograničavaju proizvode bez dima, poput Australije, Singapura, Turske i drugih, stope pušenja su opadale mnogo sporije, i što je još gore - u nekim slučajevima - umjesto toga su rasle – naveli su.

Regulacija alternativa

Upravo je o svemu tome pričao i Grégoire Verdeaux, PMI-jev viši potpredsjednik za vanjske poslove. On je vodio je raspravu o tome kako izgleda uspjeh kada se reguliraju alternative bez duhanskog dima. Navodeći Italiju, Japan, Novi Zeland, Švedsku, Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD i druge zemlje, Verdeaux je zagovarao inkluzivne i inovativne okvire koji bi nadopunili tradicionalne mjere kontrole duhana.

- Broj pušača na globalnoj razini ostao je gotovo nepromijenjen u posljednjih 30 godina - rekao je Verdeaux, koji je skrenuo pozornost na nadolazeće zasjedanje Konferencije stranaka (COP10) Okvirne konvencije WHO o kontroli duhana (WHO FCTC) u Panami. sljedeći mjesec, kao ključnu točku za promjenu statusa quo globalne stope pušenja.

- WHO FCTC COP 10 mogao bi se iskoristiti kao prilika za okupljanje svih dionika kako bi razmotrili sveobuhvatnu znanost o nikotinskim alternativama i stvorili smjernice koje mogu otključati smanjenje štete za stotine milijuna pušača diljem svijeta. Nažalost, to nije slučaj, ali se nadamo da će se to u budućnosti promijeniti za dobrobit milijarde pušača i globalnog javnog zdravlja - rekao je Verdeaux.

Naglasio je kako nitko ne želi da bezdimni proizvodi budu bez kontrole te da su prevencija, regulacija i porezi način na koji se proizvodi moraju regulirati. Također je naveo kako su ovi novi proizvodi zapravo ‘disruptori‘ te da treba prihvatiti činjenica da disruptori ne dolaze samo iz ‘digitala‘.

- Državne regulacije uglavnom kasne za disruptorima – rekao je Verdeaux i dodao kako dobre regulacije imaju četiri stupa – dostupnost, prihvaćenost, osviještenost i dostupnost.

Massimo Andolina, predsjednik PMI-a za europsku regiju, stavio je dodatni naglasak na Verdeauxove točke, posebno istaknuvši nekoliko ‘vlada koje razmišljaju unaprijed‘ i koje prihvaćaju mjere za smanjenje štete od pušenja (THR) za razliku od onih koje su ‘zapele u prošlosti‘.

- Švedska je na putu da 2023. bude klasificirana kao zemlja bez dima - rekao je Andolina, navodeći diferencirani regulatorni okvir Švedske koji je pomogao zamijeniti cigarete oralnim duhanskim proizvodima kao što je snus. ‘Onda postoji manjina zemalja koje su zapele u prošlosti. Francuska regulira sve proizvode na temelju 30 godina starog zakona koji poznaje samo klasične duhanske proizvode i ne odražava razvoj koji se u međuvremenu dogodio. Slično, Belgija otežava svim alternativnim proizvodima prodor na njezino tržište‘, dodao je.

Gizelle Baker, potpredsjednica globalnog znanstvenog angažmana, i Luca Rossi, potpredsjednik tehnologije proizvoda i procesa, demonstrirali su strogost i transparentnost koji upravljaju PMI-jevim znanstveno vođenim pristupom. Uzeli su vremena da razbiju mitove o nikotinu i naglasili da je izgaranje primarni uzrok bolesti povezanih s pušenjem.

- Znanost oko proizvoda bez dima više nije rasprava. Opsežna i rigorozna istraživanja pokazala su da, u usporedbi s pušenjem, prelazak na bezdimne proizvode rezultira značajnim smanjenjem rizika od bolesti povezanih s pušenjem – rekla je i dodala kako su rješenja prestanak i prevencija pušenja, ali da treba prihvatiti i treći stup a to je ‘harm reduction‘.

Prave informacije

Stefano Volpetti, predsjednik Inhalacijskih proizvoda bez dima i glavni direktor za zaštitu potrošača, uputio je molbu svim sudionicima da ‘nijedan pušač ne bude izostavljen‘.

Potrošači imaju pravo na točne informacije i pristup tim proizvodima. Ovo pravo treba biti u ravnoteži sa zaštitom nenamjerne publike kao što su mladi. Dok bi blokiranje pristupa mladima uvijek trebalo biti prioritet, prohibicionistički pristupi onemogućavanja pristupa alternativama bez duhanskog dima za sve pušače mogu rezultirati ovjekovječenjem pušenja, a ne pomoći pušačima da se prebace na manje štetnu alternativu bez duhanskog dima - rekao je Volpetti.

​Dodao je kako je potrebno informirati korisnike o novim proizvodima dok je u isto vrijeme potrebno štiti osjetljive članove društva, poput mladih.

Patrik Hildingsson, potpredsjednik za odnose s javnošću je napomenuo kako se ljudi, uz sva znanja i pamet i dalje uključuju u čudne i manje pametne navike, ali da je to jednostavno ono što nas čini ljudima. Kao Šveđanin naveo je kako je iznimno ponosan na svoju zemlju koja se može pohvaliti s najmanje pušača.

- Mi ne palimo tvari – to je rješenje, rekao je Hildingsson i dodao kako je Švedska u bez prevelike regulacije duhana postigla ono što mnoge države ne mogu bez obzira na regulacije, a to je vrlo mali broj pušača.

Na pitanje zašto WHO ne želi priznati da su bezdimne alternative bolje od paljenja duhana, Baker je odgovorila kako je to stvar ‘straha i ideologije‘.

- Djelovati na bazi znanja je bolje nego djelovati iz straha i time ograničavati napredak zbog nečega što se može ili ne mora dogoditi u budućnosti – rekla je.

Tommaso Di Giovanni, PMI-jev potpredsjednik za globalne komunikacije, raspravljao je o tome što se još može učiniti kako bi se potaknule inovacije u duhanskoj industriji i dao najnovije informacije o PMI-jevim ambicijama da postane većinska tvrtka bez dima, s proizvodima bez dima koji sada čine više od 36 posto ukupnih neto prihoda, nakon financijskih rezultata za treće tromjesečje.