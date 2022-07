Evo kolike plaće imaju zaposlenici popularnog Twittera

Jeste li se ikada zapitali koliko Twitter plaća svoje zaposlenike? Iako iz tvrtke nemaju običaj otkrivati te brojke, zahvaljujući podacima koje je tvrtka dužna predati američkog Ministarstva rada koje kontrolira vize stranih radnika, Business Insider je napravio analizu plaća zaposlenika ove popularne društvene mreže.

Twitter je, prije Muskove najave o odgodi novih zapošljavanja, početkom godine zaposlio više od 100 radnika kojima su za rad bile potrebne vize. Plaće svih zaposlenih zabilježene su u šesteroznamenkastim iznosima, iako podaci Ureda za certificiranje inozemnog rada imaju neka ograničenja poput nedostatka potpora za dionice koje većina radnika prima, a koje čine znatan udio u ukupnom iznosu.

Prema ovim podacima Twitter nudi plaću oko 100.000 dolara godišnje za poziciju analitičara te više od 200.000 dolara pozicije poput softverskih inženjera i menadžera.

Prema pozicijama to izgleda ovako:

Plaće inženjera ovisno o poziciji: Inženjeri koji rade na softveru, ovisno o poziciji: od 130.800 do 140.000 185.000 dolara. Viši inženjeri koji rade na softveru: od 175.100 do 201.560 dolara Voditelj inženjera softvera: od 215.220 do 245.000 dolara Inženjer strojnog učenja: od 162.000 do 167.000 dolara Viši inženjer strojnog učenja: od 179.920 do 195.000 dolara Voditelj inženjera strojnog učenja: od 215.280 do 255.000 dolara

Odjel za podatke i analitiku: Analitičar podataka: od 150.000 do 160.000 dolara Stručnjak za podatke: od 153.000 188.000 dolara Viši voditelj poslovnih podataka: oko 206 880 dolara

Tim ciframa konkuriraju plaćama u drugim Big Tech tvrtkama čiji su podaci dostupni s kraja prošle godine.

Musk zatvorio vrata novim ljudima

Inače, Twitter je imao otvorena vrata za nove talente sve do cijele sage nastale oko Muskovog preuzimanja. No, nakon iznenadnih i turbulentnih objave o tome da će Teslin izvršni direktor kupiti mrežu, Twitter je u svibnju najavio da prestaju sa novim zapošljavanjima te je tvrtka počela povlačiti ponude.

Mnogi predviđaju da je to tek početak izraženijeg 'stezanja' i otpuštanja za koje se očekuje s Muskovim preuzimanjem, iako je njegova kupnja vrijedna 44 milijarde dolara daleko od finaliziranja.