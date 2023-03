Gajšak: Isporuka Batmobilea obilježit će novi korak CircuitMessa, planiramo proizvode i za širu publiku

Domaći startup CircuitMess ovog je vikenda službeno počeo s isporukom svoje edukativne STEM igračke – Batmobilea koji je razvijen u suradnji s tvrtkom Warner Bros. Albert Gajšak, osnivač i vlasnik startupa, na događaju je ove subote uručio proizvod kupcima koji su osobno došli po svoje primjerke, a od danas će krenuti slanje svima ostalima koji su prije nešto više od godinu dana podržali CircuitMessovu crowdfunding kampanju.

Kampanja za Batmobile održana je krajem 2021., a višemjesečna odgoda isporuke dogodila zbog krize u opskrbe čipovima zbog čega su morali redizajnirati cijelu elektroniku Batmobilea. Kampanjom se prikupilo više od 388 tisuća dolara. A iako je najviše podrške došlo je iz SAD-a, ova kampanja je rekordna po broju ljudi iz Hrvatske koji su poduprijeli razvoj proizvoda domaćeg startupa. Tvrtka je 2021. godine ostvarila poslovne prihode od 1,2 milijuna eura i dobit od 47,8 tisuća eura.

– Preko dvije tisuće ljudi nas je podržalo i jako smo sretni što nas je ovaj puta podržalo jako puno ljudi iz Hrvatske. Ukupno se prikupilo preko 45 tisuća narudžbi Batmobilea, koje sada napokon isporučujemo – rekao je Gajšak za Lider.

Inače, CircuitMess je prvi u regiji koji je dobio licencu za distribuciju proizvoda s likom Batmana, a Gajšak je istaknuo da je to ujedno i najkompliciraniji proizvod na kojem je tvrtka radila dosad.

– Ovo je najambiciozniji proizvod koji smo do sada razvili i proizveli u CircuitMessu. Na njemu se radilo skoro tri godine, a isporuka ovog proizvoda obilježit će novi korak u evoluciji CircuitMessa – kazao je Gajšak te u šali dodao da su uspjeli realizirati sva obećanja kojih nije bilo malo.

Sam proizvod dolazi rastavljen, a zadatak svakog kupca je njegovo sastavljanje kako bi se na zabavan način educirali, a dolazi u više verzija za više dobnih skupina.

Niz planova

A iako je iza njih naporan period, predaha za ovaj domaći startup, izgleda, nema. Kada su u pitanju daljnji planovi tvrtke, Gajšak je istaknuo da se i dalje planiraju se fokusirati na licencirane proizvode te na pretplatu koja se pokazuje kao dobar model jer se postiže ideja postepenog učenja sa svakim novim proizvodom i temom što je smisao svega, kaže Gajšak.

– Trenutno planiramo napraviti i proizvode za što širu publiku. Imamo dojam da smo apsolvirali proizvode u kategoriji devet plus i 11 plus, tako da sada radimo na onima za 25 i 27 plus. Licencirani proizvodi sa Warner Brosom su se pokazali kao jako fora stvar, pa radimo i na nekim stvarima koje možda neće biti isključivo Batman niti možda čak isključivo DC. Također, trenutno radimo i na jednom softverskom proizvodu, no o tome još ne mogu pričati – istaknuo je Gajšak.

Inače, Gajšakov startup je krajem prošle godine ostvario značajnu suradnju s američkim trgovačkim lancem Walmart. Ovaj američki trgovački lanac naručio je 17.670 primjeraka posebno dizajniranih STEM igračaka za prodaju u Walmartovim specijaliziranim podružnicama Sam‘s Club koje imaju 589 trgovina diljem SAD-a. Gajšak je sada za Lider istaknuo da je suradnja prošla dobro te da već rade na novim planovima, čak i proširenju suradnje.

– Walmart suradnja je za nas bila dosta kompleksna, ali uspjeli smo sve isporučiti i većina robe se prodala. Sada s Wlamartom pričamo o novom programu koji je planiran za četvrti kvartal ove godine, a pričamo o tome da ovaj put proširimo suradnju i van Sam‘s Cluba – kazao je Gajšak.