Na listi ‘soonicorna‘ srednje i istočne Europe nalaze se tri domaća startupa

Pošla godina bila je dobra za startupove, odnosno za stvaranje za stvaranje jednoroga u srednjoj i istočnoj Europi. Naime, ova je regija u 2022. dobila osam novih jednoroga, čime se njihov ukupan broj popeo na 44. Također, unatoč gospodarskom padu, u regiji je u sakupljeno ukupno 5,3 milijarde eura rizičnog kapitala te je tim iznosom postala jedna od najbrže rastućih regija za VC financiranje u Europi, navodi The Recursive.

A što nas čeka u ovoj godini? The Recursive je pronašao tehnološke startupove na koje treba obratiti pažnju 2023. jer ih ima nekoliko koji bi nas mogli ugodno iznenaditi i pridružiti se listi jednoroga srednje i istočne Europe. Izdvojili su startupove koji su procijenjeni na između 200 i 950 milijuna dolara te osnovani su u Bugarskoj, Rumunjskoj, Grčkoj, zemljama Zapadnog Balkana, Češkoj ili Poljskoj.

Među brojnim ‘soonicornima‘, odnosno ‘soon to be‘ jednorozima ili tvrtkama koje bi mogle dostići vrijednost preko milijardu dolara, svoje su mjesto zauzele i tri domaće tvrtke – Cognism, Fonoa i ReversingLabs.

Općenito, u 2022. bila je dobra godina za uspon startupova u zemljama Zapadnog Balkana. Uz Rimaca i Infobip, nekoliko je hrvatskih i srpskih tvrtki koje su nastavile s daljnjim rundama financiranja i dospjele na popis startupova na koje treba obratiti pažnju 2023. jer se procjenjuje da bi baš one mogle postići vrijednost za ulaz klub jednorog.

1. Cognism

Na listu ‘soonicorna‘ uvrstio se hrvatsko-engleski startup Cognism. Osnovali su ga Englez James Isilay i Stjepan Buljat, IT stručnjak iz Zadra, 2015. godine. Početkom 2022., u posljednjoj rundi financiranja, osigurali su 87,5 milijuna dolara investicija od nekoliko fondova za koje su tada najavili da će ih iskoristiti za širenje diljem Europe i jačanje pozicije u SAD-u. No, to im nije bilo prvo financiranje, njima su do sada prikupili ukupno 128 milijuna dolara.

Startup, koji ima sjedište u Londonu, svojim softverskim rješenjima olakšava tvrtkama pronalaženje novih kupaca uz pomoć prikupljenih podataka i umjetne inteligencije. Prije četiri godine proglašen je jednom od najboljih razvojnih tvrtki u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok je od rujna 2021. jedan od LinkedInovih Top Startupova. Cognism je 2021. kupio njemačku tvrtku Mailtastic čime su dodatno povećali konkurentnost na tržištu. Trenutna procijenjena vrijednost tvrtke je između 350 i 525 milijuna dolara.

2. Fonoa

Ovaj startup koji dijeli irsku i hrvatsku adresu, a osnovali su bivši generalni menadžer Ubera Hrvatska Davor Tremac, zajedno sa Filipom Štrumanom i Ivanom Ivankovićem. Tvrtka je u srpnju prošle godine prikupila je 60 milijuna dolara, a godinu ranije je prikupila je 20,5 milijuna dolara nakon čega im se broj zaposlenih povećao se na 130.

Inače, Fonoa cilja na globalne tvrtke koje pružaju digitalne usluge, a svrha ove platforme je automatizacija procesa uključenih u upravljanje porezom na promet, PDV-om i porezom na robu i usluge. Platformu koriste tvrtke kao što su Uber, Bolt, Booking i Zoom, a trenutno posluju u trenutno u 20 zemalja.

Financiranjem su do sada prikupili ukupno 85 milijuna dolara, a vrijednost tvrtke je trenutno procijenjena na između 240 i 360 milijuna dolara.

3. ReversingLabs

Startup koji je danas jedan od vodećih pružatelja proizvoda i usluga u području kibernetičke sigurnosti u svijetu osnovali su Mario Vuksan i Tomislav Peričin 2009. godine. Sjedište tvrtke je u SAD-u, dok razvojni ured ima u Zagrebu. Dobitnica je nagrade Black Unicorn Awards za 2021. i time je ušla na listu deset najboljih svjetskih crnih jednoroga za tvrtke za kibernetičku sigurnost koja bi mogla postati jednorog.

Zadnjom velikom investicijom, koju su dobili od nekoliko američkih fondova, osigurali su 56 milijuna dolara i tome omogućili kompaniji da se snažnije fokusira na razvoj ključnih proizvoda, prodaju i marketing te nastavi graditi međunarodnu organizaciju. Tvrtka posluje na svim kontinentima i ima klijente u zdravstvu, bankarstvu, ostalim sektorima gospodarstva, javnim institucijama, a njihova rješenje koriste i neke velike tehnološke kompanije, te ima potencijala postati jednorog.

Financiranjem su do sada ukupno prikupili 81 milijun dolara, a vrijednost im je procijenjena između 224 i 336 milijuna dolara.

Ostale tvrtke iz regije

Među ostalim tvrtkama Zapadnog Balkana koje su se našle na listi soonicorna su tvrtka Nježno, Sedam mostova i HTEC Grupa koje su osnovane u Srbiji.

Nježno danas ima sjedište u SAD-u, a osnovali su ju Andrej Benčić, Miljan Tekić, Bogdan Habić i Nebojša Urošević. Predstavlja ethereum razvojnu platformu za praćenje, upozoravanje, otklanjanje pogrešaka i simulaciju pametnih ugovora u stvarnom vremenu, a nakon što je u zadnjem krugu financiranja prikupila je 40 milijuna dolara, sada vrijednost joj je procijenjena na 250 milijuna dolara.

Tvrtku Sedam mostova osnovali su Deniz Kural i Igor Bogićević, a sjedište joj je također u SAD-u. specijalizirana je za razvoj softvera i analitiku podataka za poticanje istraživanja u zdravstvu. U posljednjem krugu financiranja prikupila je 15 milijuna dolara, a trenutno je procijenjena na 250 milijuna dolara.

I HTEC Grupa osnovana je u Srbiji, a sjedište joj je Kaliforniji. Bavi se uslugama savjetovanja, softverskog inženjeringa i razvoja digitalnih proizvoda. Tvrtka je u početnom krugu financiranja prošle godine prikupila 140 milijuna dolara.

Što se tiče tvrtki iz ostalih država regije koje su se nametnule kao potencijalni jednorozi, The Recursive ih je iz Bugarske, Rumunjske i Grčke izdvojio ukupno četiri, ​iz Češke osam, dok ih iz Poljske s ovim potencijalom ima sedam.