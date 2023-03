Novi startup koji nudi stvaranje vlastitih chatbota prikupio 150 milijuna dolara investicija

Startup koji ljudima omogućuje stvaranje vlastitih chatbota, Character.AI, prikupio je 150 milijuna dolara u investicijskoj rundi koju je vodio fond rizičnog kapitala Andreessen Horowitz, premašivši procjenu investitora od milijardu dolara.

Tehnologija tvrtke omogućuje korisnicima stvaranje chatbota koji mogu preuzeti različite osobnosti, od američkog predsjednika Joea Bidena do Super Maria. To je najnoviji startup aktivan u području umjetne inteligencije (AI) koji je prikupio ogromnu količinu novca, pokazujući stalni interes ulagača za AI industriju samo dva tjedna nakon što je kolaps Silicon Valley Banka (SVB) doveo do brzog raspada svijet venture-backed startupa, objavio je Bloomberg.

Sarah Wang, generalna partnerica u Andreessen Horowitzu, pridružit će se upravi tvrtke kao dio dogovora između fonda i startupa. Najava Character.AI-ja dolazi tjedan dana nakon još jednog velikog ugovora o financiranju za AI startup, Adept. Adept je objavio da je prikupio 350 milijuna dolara od General Catalysta i Sparka, kao i SV Angela i A.Capitala, koji su također uložili u Character.AI.

Character.AI je u početku nastojao prikupiti 250 milijuna dolara, izvijestio je Bloomberg u siječnju. Noam Shazeer, glavni izvršni direktor startupa, rekao je u intervjuu da tvrtka ima 22 zaposlenika, od kojih je 21 inženjer. Novo financiranje pomoći će rastu Character.AI tima i drugih vrsta uloga, objavili su.

Upitan je li startup zadržao svoja sredstva u SVB-u, Shazeer je rekao da njegov neuspjeh ‘nije imao utjecaja na prikupljanje sredstava‘ i da je ‘sva naša gotovina sigurna‘.

Shazeer je rekao da Character.AI planira početi eksperimentirati s naplaćivanjem korisnicima, možda za premium pretplatu na svoj proizvod.

- Najbolji način za razvoj poslovanja bit će da se financiramo izravno od korisnika, od isporuke nečega vrijednog velikom broju ljudi - zaključio je.