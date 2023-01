Od robotike do umjetne inteligencije: Inovacije u zdravstvu koje će obilježiti 2023.

Health Hub, prvi regionalni think tank za zdravstvo je prigodom početka godine u Health ‘n‘ Joy-u organizirao Trend Report Brunch kako bi se predstavile inovacije i trendovi u zdravstvu. Prateći svjetske trendove, ovaj think tank predstavio je one koje će obilježiti 2023. godinu, po uzoru na globalne najave i utjecaj na veliki broj pacijenata, kao i transformaciju zdravstvenog sustava i skrbi u ustanovama, navodi se u priopćenju.

– Na kratkom panelu o inovacijama u 2023. govorilo se o robotici i gejmifikaciji, modernim tehnologijama u ‘pametnoj‘ skrb i šećerne bolesti, rehabilitaciji dugotrajnog COVID-a i zaštiti najosjetljivijih pacijenata od COVID-a, umjetnoj inteligenciji u zdravstvenim ustanovama, virtualnim treninzima, analizi mikrobioma kao ključu zdravlja te još nekim inovacijama – izjavila je Anita Galić, voditeljica Health Hub-a.

Predviđa se da će tržište za umjetnu inteligenciju premašiti 20 milijuna dolara u 2023. Razne tehnologije temeljene na AI, kao što su obrada prirodnog jezika i algoritmi za prepoznavanje uzoraka, već su duboko ugrađeni u zdravstveni ekosustav i nastavit će se usvajati jer dokazi o njihovoj korisnosti rastu tijekom 2023. godine.

Porast trenda ‘skrbi na daljinu‘

Predsjednik Udruge poslodavaca u zdravstvu i ravnatelj Klinike za dječje bolesti Goran Roić govorio je o primjeni specifičnih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji, koje konvertiraju govor u tekst, navodeći kako su ovakva rješenja uvelike optimizirala upravljanje vremenom i kvalitetu rada s pacijentima.

O porastu trenda ‘skrbi na daljinu“ govorio je Matija Kovačec, konzultant za robotiku i gejmifikaciju u fizikalnoj rehabilitaciji iz Raystar-a, ilustrirajući kako pacijent iz bolnice odlazi s ‘kuferom i gadgetima‘ za telemedicinsku skrb dostupnu 24/7, jer dokazi ukazuju kako poznato okruženje i blizina obitelji mogu imati pozitivan učinak na ishode pacijenata.

Telemedicina danas pokriva niz usluga (od videopoziva liječnika do mjerenja parametara ili čak daljinske kirurgije, gdje kirurg izvodi operaciju na pacijentu na udaljenoj lokaciji koristeći robotsku tehnologiju). Kovačec je pričao i o trendovima poput virtualne stvarnosti, antigravitacijskih traka, robotike i interaktivnih zidova s kamerama koje uvelike ubrazavaju procese rehabilitacije ne samo kod profesionalnih sportaša nego i kod pacijenata s dugotrajnim COVID-om. Navodeći primjer Thalassotherapije u Opatiji koja je liderski već implementirala ovakve trendove i treba služiti kao inspiracija za modernizaciju i digitalnu transformaciju hrvatskog zdravstvenog turizma.

Jedan od najvećih influencera u digitalnom zdravstvu je najavio do-it-yourself health kao trend, navodeći kako će pacijenti umjesto teretane ići na virtualne tečajeve vježbanja ‘na zahtjev‘ od kuće. Mario Vekić, bivši veslački prvak i olimpijac te osobni trener, prenio je svoja iskustva s virtualnim vježbanjem, predviđajući budućnost ovog trenda u 2023. Nezdrave životne navike su ‘ubojica br.1‘ u svijetu, no promjena takvih navika nije lagana. Nekadašnji olimpijac Vekić istaknuo je kako programi treniranja uz nove tehnologije imaju potencijal transformiranja pružanja zdravstvene skrbi. Govorilo se o mogućnosti da virtualni treneri postanu sastavni dio zdravstvenih timova uz liječnike i ostale stručnjake, u prilagodbi životnih stilova nakon što pacijent napusti bolnicu.

Terapija prilagođena pojedincu

Davor Skeledžija, bloger, influencer i osoba oboljela od šećerne bolesti, govorio je o vrijednosti inovacija poput CGM tehnologije/senzora za pacijente sa šećernom bolesti, naglašavajući optimizam u pogledu proširenja dostupnosti takve tehnologije u Hrvatskoj i za pacijente sa šećernom bolesti tipa 2 na intenziviranoj inzulinskoj terapiji. Na ilustrativan način, uspoređujući novi moderni automobil s puno opremom, istaknuo je važnost moderne tehnologije u skrbi šećerne bolesti (oba tipa) kao što su inzulinske pumpe i senzori, te mobilne aplikacije.

Na događanju je predstavljen i Special Policy Report ‘Pametno sa šećernom bolesti‘ koji je okupljajući sve dionike zdravstva i uz pregled svjetskih zdravstvenih politika, ukazao zašto bi osobe sa šećernom bolesti tipa 2 (na inzulinu) trebali imati dostupnost CGM tehnologiji Freestyle Libre putem zdravstvenog osiguranja. Svi su se složili kako zdravstveni sustav (struka i administracija) treba poraditi na digitalnoj zdravstvenoj pismenosti struke i oboljelih od šećerne bolesti, kako bi shvatili važnost prikupljanja i analitike zdravstvenih podataka pacijenata s ciljem postizanja boljih ishoda liječenja i kontrole bolesti koja uvelike opterećuje zdravstveni proračun.

Tijekom 2023. pacijenti će imati više prilika za zdravstvenu skrb koja je prilagođena posebno njima. To uključuje koncept precizne medicine, gdje su lijekovi i drugi tretmani posebno prilagođeni skupini pacijenata na temelju čimbenika kao što su dob, genetika, čimbenici rizika, ali i analize mikrobioma.