OpenAI ulazi na tržište kojim dominira Google

Valjda nema dana da tvrtka Sama Altmana, Open AI ne objavi neku ludu novost, preuzimanje ili nekakav napredak u svom radu. Posljednja objava kaže, kako Open AI ulazi na tržište tražilica, kojim zna se, dominira Google, lansiranjem SearchGPT-a, tražilice koja se temelji na umjetnoj inteligenciji i koja pruža pristup informacijama s interneta u stvarnom vremenu.

No, osim što ovaj novi AI gigant ovim činom kroči na Googleovo tržište, s ovim potezom postaje i konkurencija Microsoftu i njegovoj tražilici Bing. Ne bi to bilo čudno da Microsoft nije uložio ogromne novce u Open AI, ali čini se da to Altmana ne sprječava da se širi svojim pipcima i prema samom Microsoftu, ali i novim igračima na tržištu poput Perplexityja — AI chatbota usmjerenog na pretraživanje koji podržavaju Amazon, osnivač Jeff Bezos i poluvodički div Nvidia.

Nakon objave OpenAI-ja, dionice Googleove matične tvrtke Alphabet zabilježile su pad od 3 posto. OpenAI je objavio da se prototip trenutno testira s malom skupinom korisnika i izdavača te da planiraju integrirati najbolje značajke iz SearchGPT-a u ChatGPT u bliskoj budućnosti.

- Alati za pretraživanje pokretani umjetnom inteligencijom iz OpenAI-ja i Perplexityja vrše pritisak na Google da poboljša svoju igru - rekao je analitičar Canaccord Genuityja, Kingsley Crane.

Google trenutno dominira tržištem tražilica s udjelom od 91,1 posto u lipnju, prema podacima tvrtke za web analitiku Statcounter.

SearchGPT će korisnicima pružati sažete rezultate pretraživanja s izvornim vezama kao odgovor na korisničke upite, navodi se u blog postu OpenAI-ja. Korisnici će također moći postavljati dodatna pitanja i dobivati kontekstualne odgovore. Tvrtka će izdavačima omogućiti pristup alatima za upravljanje načinom na koji se njihov sadržaj pojavljuje u rezultatima SearchGPT-a. News Corp i The Atlantic su među izdavačkim partnerima za ovaj novi alat. Čini se da ovaj potez signalizira bližu suradnju između izdavača i OpenAI-ja, nakon što je tvrtka sklopila ugovore o licenciranju sadržaja s velikim organizacijama kao što su Associated Press, News Corp i Axel Springer. Međutim, noviji pružatelji usluga pretraživanja koje pokreće umjetna inteligencija mogli bi se suočiti s vlastitim izazovima. Perplexity se već suočava s neriješenim pravnim postupkom izdavača kao što su Wired, Forbes i Condé Nast, napomenuo je Crane.

Integrirali AI

Glavne tražilice pokušavaju integrirati umjetnu inteligenciju u pretraživanje otkad je ChatGPT prvi put pokrenut u studenom 2022. Microsoft je rano usvojio tehnologiju OpenAI-ja za svoju tražilicu Bing, dok je Google predstavio sažetke pokretane umjetnom inteligencijom na svojoj razvojnoj konferenciji u svibnju. Lansiranjem SearchGPT-a, OpenAI se postavlja kao značajan igrač na tržištu tražilica, izazivajući trenutne lidere i uvodeći inovacije koje bi mogle preoblikovati način na koji korisnici