PayPal namjeravao kazniti korisnike s 2500 dolara zbog širenja dezinformacija

Kada u kultnoj seriji South Park, jedan od glavnih likova Kyle pristane na nevjerojatno dugu izjavu o ‘odricanju od odgovornosti‘ za korištenje iPada (user agreement),ni sam ne sluti da je pristao da bude ‘revolucinarni novi proizvod‘ tvrtke Apple naziva ‘HumancentiPad‘. Tako je Kyle ne čitajući ‘user agreement‘ pristao da ga spoje s nekoliko ljudi kako bi zajedno tvorili Appleov HumancentiPad. Kada shvati što je učinio, jednostavno ne može vjerovati da je to pisalo u ‘odricanju od odgovornosti‘ pa tvrdi da to nitko nikad ne čita, dok ga svi ostali u gradu uvjeravaju da baš svi čitaju ta mala slova.

Naravno da gotovo 99 posto ljudi to nikad ne pročita kada pristaje na nove usluge ili proizvod, već automatizmom klikne yes, yes, agree to all, kako bi što prije krenuli s korištenjem usluge, programa, proizvoda.

Ali, tih jedan posto čitatelja ‘malih slova user agreementa‘ otkrilo je da je PayPal odlučio, od 3. studenog nametati pozamašne kazne od 2500 dolara svaki put kad jedan od njegovih 429 milijuna korisnika izrazi ono što tvrtka smatra dezinformacijom. Znači, idući put kada budete klikali na jednu od onih nevjerojatno dugih i pravnih izjava o odricanju od odgovornosti možda je vrijeme da ih bolje pogledate. Iako PayPal nema pravo nekom s računa skinuti 2500 dolara, to ih nije spriječilo da se postave kao veliki borci protiv dezinformacija. To je kao da vam vlastita banka skine vaše novce jer ste vi pisali nekakve gluposti po društvenim mrežama i širili ‘dezinformacije‘.

Nakon što su korisnici otkrili što je PayPal naumio krenulo je ‘drvlje i kamenje‘ po tvrtki s potpunim pravom, a mnogi su pozvali na bojkot PayPala i brisanje računa s platforme.

Kada su vidjeli da su si zabili autogol s centra, pokušali su se ispričati a cijelu stvar su nazvali ‘zabunom‘. Međutim, to ih nije spasilo od poplave kritika, koje su stigle čak i od bivšeg predsjednika PayPala, Davida Marcusa.

Marcus je na Twitteru rekao da je nova ‘politika PayPala‘ ludost koja ga je natjerala da istupi i kritizira svog prethodnog poslodavca.

- Privatna tvrtka sada može odlučiti uzeti vaš novac ako kažete nešto s čime se ne slaže – napisao je Marcus.

Osim Marcusa, javio se i Elon Musk koji je jedan od osnivača ove platforme za plaćanje, a i on je osudio ovaj zlokobni plan.

Kada su počeli gubiti korisnike, glasnogovornik PayPala je rekao kako ‘PayPal neće kažnjava ljude za dezinformacije te da ovaj jezik nikada nije bio namijenjen uvrštavanju u politiku tvrtke‘. Također je izrazio žaljenje zbog cijele situacije.

Međutim, čini se da kritičari nisu prihvatili tvrdnje PayPala da je sve bila samo nevina pogreška. Više naginju teoriji da PayPalu zapravo nije žao, već su samo uhvaćeni.