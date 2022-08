Tehnologija u zdravstvu: ByteDance kupio lanac privatnih bolnica, Apple i Alphabet nastavljaju s inovacijama

Piše: Anamarija Mujanović

ByteDance, tehnološka tvrtka koja stoji iza najpopularnije društvene mreže TikTok, nedavno je pod svoje okrilje stavila i kineski lanac privatnih bolnica Amcare Healthcare. Akvizicija vrijedna 1,5 milijardi dolara sada omogućuje tehnološkom gigantu pružanje usluga skrbi za rodilje, ženskog zdravlja i pedijatrije.

Od proglašenja pandemije virusa COVID-19 zdravstveni je sektor poduzeo značajnu digitalnu transformaciju pa tako pacijenti mogu koristiti različite aplikacije u komunikaciji sa svojim liječnikom ili mogu zakazivati termine za preglede ili zahvate, a tvrtka ByteDance samo je jedna od velikih tehnoloških tvrtki koja je krenula u zdravstvo, no ovo pak nije njihov prvi korak.

Još 2020. godine ByteDance je u zdravstveni svijet zakoračila zahvaljujući njihovoj zdravstvenoj platformi Xiaohe koja nudi virtualne medicinske konzultacije, no nije jedina. Tvrtke poput Alibabe i Tencenta krenuli su u iste pohode za osvajanje zdravstva, a isto se događa i na zapadu.

Svi žele svoje mjesto u zdravstvu

Sredinom srpnja je najveća internetska trgovina Amazon preuzela tvrtku One Medical koja se bavi pružanjem primarne zdravstvene zaštite i omogućuje cjelodnevnu virtualnu skrb. Iz Amazona su tada izjavili da žele postati jedna od kompanija koja će drastično poboljšati iskustvo zdravstvene skrbi u nadolazećem razdoblju.

Osim Amazona, zdravstvenom se sektoru priključio i Microsoft akvizicijom tvrtke Nuance koja svojom umjetnom inteligencijom i 'cloud' tehnologijom pokušava, kako navode, riješiti najveće izazove zdravstva. Iz Microsofta su također predstavili zdravstvenu strategiju za poboljšanje iskustva pacijenata te poboljšanje suradnje među suradnicima, a kako su priopćili ranije ove godine, njihov Cloud for Healthcare povezuje inovativna rješenja kako bi pružili sveobuhvatnu ponudu u oblaku.

Da su zdravstvene značajke i partnerstva s medicinskim ustanovama važna pokazali su ovo ljeto i iz tvrtke Apple i to na gotovo 60 stranica teksta. Iz tvrtke su istaknuli širinu svojih postojećih usluga, od praćenja spavanja i tečajeva fitnessa do otkrivanja fibrilacije atrija i praćenja ciklusa, a glavni operativni direktor Jeff Williams koji nadzire Appleove zdravstvene pothvate naveo je i da će tvrtka nastaviti s inovacijama u 'tehnologiji utemeljenoj na znanosti'.

— ­­­Zdravstvene inovacije koje smo pokrenuli imale su za cilj pomoći u uklanjanju prepreka između korisnika i njihovih svakodnevnih zdravstvenih podataka, između pružatelja zdravstvenih usluga i pacijenata, te između istraživača i sudionika studije — rekao je.

Iz tvrtke tvrde da su pionir u zdravstvenoj tehnologiji, a fitnes značajke već su glavna prodajna točka za Apple Watch, no tvrtka planira dodati mogućnosti vezane uz zdravlje žena i praćenje tjelesne temperature kao dio nove linije koja izlazi ove godine, izvijestio je Bloomberg. Apple također radi na tehnologijama poput praćenja glukoze i krvnog tlaka.

Ništa ne može proći ni bez Alphabeta koji je također izvršio nekoliko akvizicija u ovom sektoru. Prema podacima stranih medija, tvrtka, u čijem vlasništvu je i Google, do sada je potrošila oko 1,7 milijardi dolara na 'futurističke zdravstvene ideje'. S obzirom da se u svakoj minuti preko Google-a pretražuje oko 70 tisuća medicinskih pitanja nije ni čudo da Alphabet ima svoj veliki plan za budućnost zdravstvenog sustava.

Osim što svojom umjetnom inteligencijom želi unaprijediti zahvate, tvrtka je razvila i Google Health Studies, aplikaciju namijenjenu medicinskom istraživanju, a prošle je godine bila na udaru kritičara zbog razvoja alata za organizaciju medicinske dokumentacije koji bi sam povlačio podatke korisnika.

Podaci zlata vrijede

Dok se digitalna tranzicija ubrzava, zdravstvo je čini se zrelo za digitalizaciju jer u svijetu koji je iz dana u dan sve više povezan pametnim telefonima i internetom, tehnološke tvrtke vide veliku priliku u zdravstvu pa su zato akvizicije sve češće.

Mnogi pak kao razlog akvizicija navode pad vrijednosti s obzirom da bogate tehnološke gigante pad javnih i privatnih tvrtki privlači, no ipak ne smiju se zaboraviti niti podaci. Akvizicijom zdravstvenih tvrtki dolazi se do mnoštva podataka o klijentima, a budući da su podaci za tvrtke poput Apple-a i Amazona blago oni nikako ne žele propustiti mogućnost dolaska do istih jer, između ostalog, upravo podaci pomažu u jačanju njihovog poslovanja s digitalnim oglašavanjem.