Tesla u lipnju predstavlja robotaksije? Musk u Teksasu traži način zaobilaženja regulativa

Elon Musk rekao je investitorima krajem siječnja da će Tesla do lipnja ove godine na tržište izbaciti svoja autonomna vozila, odnosno robotaksije, i to u Teksasu, američkoj saveznoj državi u kojoj se ta tvrtka ne suočava gotovo s nikakvim propisima. Međutim, kako prenosi Reuters, Musk nije rekao koliko će automobila, na koji će im način kupci pristupati niti hoće li usluga biti dostupna svima.

Pusta obećanja

Već čitavo desetljeće Musk obećava samovozeće automobile, unatoč tomu što tu tehnologiju do danas nikada nije prikazao na cestama. U posljednjih nekoliko mjeseci ta su obećanja postala češća, jer Musk nastoji pomaknuti fokus kompanije s masovne prodaje električnih vozila na autonomna vozila. U tomu Tesla pak pojavom kineskih jeftinijih modela nije postala uspješna, no Muska to ne obeshrabruje, već nanovo obećaje revoluciju s robotima i cybertaksijima.

Budući da je Musk krajem 2021. godine preselio Teslino sjedište iz Kalifornije, gdje regulatori strogo kontroliraju gdje i kako tvrtke mogu upravljati autonomnim vozilima, u Austin u Teksasu, ako bi Tesla zbilja razvila tu tehnologiju, ništa u teksaškom zakonu ne bi ju spriječilo da pokrene robotaksi usluge. Teksas, naime, ima praktičan regulatorni pristup koji je u skladu s Muskovim antivladinim političkim stavovima, otkako je postao savjetnik predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.

Državni zakon dopušta tvrtkama za autonomna vozila slobodan pristup javnim ulicama pod uvjetom da su registrirani i osigurani, kao i svaki automobil kojim upravljaju ljudi, te opremljeni tehnologijom za bilježenje podataka o svim mogućim nesrećama. Niti jedna državna agencija ne izdaje dozvole niti nadzire taksi usluge bez vozača – a državni zakon zabranjuje gradovima i okruzima da donose vlastite propise za vozila bez vozača. Time se promiče rast industrije na konkurentnom tržištu.

Robotaksiji u ostatku zemlje kasnije ove godine

Predstavljajući Tesline razočaravajuće financijske rezultate krajem siječnja, Musk je rekao da očekuje da će ove godine objaviti ‘nenadziranu‘ verziju svog potpuno samostalnog sustava vožnje i u Kaliforniji. Dvije kalifornijske agencije koje reguliraju tu industriju rekle su za Reuters da Tesla nije podnijela zahtjev za potrebne dozvole za upravljanje vozilima bez vozača ili prijevoz putnika i nije prijavila podatke o testiranju u Kaliforniji od 2019. Kalifornija nema posebne standarde o tome koliko je testiranja potrebno za odobrenje, ali druge tvrtke, poput General Motorsovog Cruisea ili Alphabetovog Wayma, napravile su milijune kilometara testiranja autonomnih vozila pod državnim nadzorom, prije nego što su dobile odobrenje za prijevoz putnika. Prema državnim zapisima, Tesla je zabilježila samo 562 testne milje od 2016. godine.

Uvođenje ‘nenadzirane‘ vožnje u Kaliforniji i ‘mnogim regijama zemlje‘ uslijedit će kasnije ove godine, dodao je Musk, ne objašnjavajući znači li to usluge taksija bez vozača, značajku koju vlasnici Tesle mogu kupiti ili neku drugu ponudu.

Austin nemoćan?

Zbog Muskovih komentara ulagači i dalje nagađaju kada će, u kojoj mjeri i s kojim poslovnim modelom Tesla konačno implementirati tehnologiju autonomne vožnje. Bryant Walker Smith, profesor prava sa Sveučilišta u Južnoj Karolini koji se fokusira na autonomnu vožnju, rekao je da u Teksasu nije potrebno ‘odobrenje prije stavljanja na tržište‘ za vozila bez vozača. No ipak sumnja da bi Tesla pokušala bilo kakvu široku implementaciju autonomne tehnologije u Teksasu ili bilo gdje drugdje nakon, kako je rekao, ‘nezadovoljavajuće demonstracije koncepta robotaksija‘ Cybercaba prošlog listopada u Los Angelesu. Umjesto toga, Smith smatra da bi tvrtka vjerojatno mogla pokušati neki manji test svoje tehnologije, u ograničenim područjima Austina po lijepom vremenu ili s ljudima koji mogu intervenirati daljinskim upravljačem kako bi spriječili nesreće.

U posljednje dvije godine Austin bilježi porast broja vozila bez vozača na svojim ulicama, a niz nesreća u kojima su sudjelovali pješaci, biciklisti i druga vozila zabrinuo je stanovnike i čelnike grada. Vozila spomenutih Cruisea i Wayma u nekoliko su slučajeva blokirali prometne trake izazivajući gužve u Austinu.

Zo Qadri, član gradskog vijeća Austina koji predstavlja područja u središtu grada gdje se voze robotaksiji, rekao je da je frustriran što grad ne može nametnuti pravila ‘privatnim tvrtkama koje koriste ove javne ceste kao poligon za testiranje‘. Istaknuo je da oni, u konačnici, nemaju ‘nikakvu moć‘.