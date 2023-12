Treći val ove godine: Spotify otpušta 1500 zaposlenika

Streaming platforma Spotify u novi je radni tjedan ušla s najavom otpuštanja oko 1500 zaposlenika, odnosno 17 posto svoje radne snage nakon što su već ranije ove godine otpustili 800 zaposlenika. Glavni razlog za nova otpuštanja je, kažu, smanjenje troškova.

U pismu zaposlenicima izvršni je direktor i suosnivač Spotifyja Daniel Ek poručio da je tvrtka u 2020. i 2021. godini zapošljavala više i to zbog nižih troškova i zbog povećanja proizvodnje. No sada očekuju operativni gubitak u četvrtom tromjesečju i to između 93 i 108 milijuna eura unatoč prethodnim prognozama operativne dobiti od 37 milijuna eura.

Spotify je, prema Reutersu, uložio više od milijardu dolara kako bi izgradio biznis oko podcasta i potpisao slavne osobe kao što su Kim Kardashian, princ Harry i Meghan Markle te kako bi proširio svoju tržišnu prisutnost u većini zemalja svijeta u svojom pohodu za dostizanje milijarde korisnika do 2030. godine.

Tvrtka je u trećem tromjesečju, potpomognuta povećanjem cijena svojih streaming usluga i rastom broja pretplatnika u svim regijama, ostvarila dobit, a prognozirali su i da će broj mjesečnih slušatelja dosegnuti 601 milijun u blagdanskom tromjesečju. Zato je neke i iznenadila najava o otkazima.

– Prema većini pokazatelja, bili smo produktivniji, ali manje učinkoviti. Moramo biti oboje – rekao je Ek koji je izvijestio i da će zaposlenici biti plaćeni pet mjeseci nakon otkaza.

– Raspravljali smo o manjim redukcijama tijekom 2024. i 2025. godine. Ipak, s obzirom na jaz između našeg financijskog cilja i trenutnih operativnih troškova, odlučili smo da je ovaj korak najbolja opcija za postizanje naših ciljeva – zaključio je Ek.