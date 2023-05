Turneo, nova B2B experiences platforma, uvodi revoluciju u način na koji gosti bukiraju doživljaje u turizmu

I međunarodni investitori su prepoznali značaj Turnea, platforme koja značajno pojednostavljuje način na koji hoteli i drugi turistički brendovi nude i upravljaju izletima i iskustvima - prva runda financiranja je zatvorena s 800,000 eura

Segment ‘iskustava‘ (ture, izleti, atrakcije, itd.) je i dalje jedna od najkompleksnijih prilika u turizmu. Putnicima one predstavljaju vrhunac odmora; sam razlog zašto uopće kreću na put. Vrhunska iskustva u destinaciji značajno mogu produljiti turističku sezonu, što destinacijama poput Hrvatske iznimno mnogo znači. No za turističke brendove poput hotela i hotelskih lanaca, segment iskustava predstavlja operativnu noćnu moru. Zahvaljujući nedostatku digitalne infrastrukture, globalno tržište izleta u vrijednosti od 250 milijardi dolara ostaje pretežno offline, najviše zbog visoke cijene distribucije i kompleksnosti ponude.

Turneo, B2B platforma za distribuciju izleta, to mijenja. Omogućuje svakom turističkom brendu jednostavno povezivanje, preporuku i upravljanje cijelim rasponom iskustava: od aerodromskih transfera do jednodnevnih izleta, od avanturističkih šetnji do opuštajućih wellness tretmana. Prethodno je ova vrsta tehnologije bila dostupna samo najvećim globalnim igračima, ali Turneo sada daje pristup ovim alatima svima. Hoteli, kampovi, upravitelji apartmana i ostali turistički brendovi sada imaju jednostavan način za preporučiti selekciju tura, aktivnosti i izleta u njihovoj destinaciji, te istovremeno omogućiti gostu booking istih u samo nekoliko klikova.

Platforma trenutno radi s turističkim brendovima širom svijeta, zatvorivši svoju prvu rundu financiranja od 800 tisuća eura ranije ove godine. Rundu su predvodili Ascension Ventures i Underline Ventures, uz sudjelovanje Silicon Gardensa i angel investitora, uključujući izvršne direktore iz tvrtki poput Expedie i TripActionsa (danas Navana).

Kako bi pokazali snagu Turneove platforme u kombinaciji s GPT-om, Turneo je stvorio i putničkog chatbota Marca koji djeluje kao virtualni concierge pružajući hotelskim gostima preporuke lokalnih iskustava i online rezervaciju.

Kako Turneo funkcionira

Softversko rješenje zahtijeva samo nekoliko trenutaka za postavljanje i može se besprijekorno integrirati u dosadašnju interakciju između hotela i gosta prije dolaska ili tijekom ostanka u hotelu. To uključuje i interakciju kroz nove chatbotove za planiranje putovanja koji će uskoro postati standard među hotelima i online putničkim agencijama (OTA-ima).

- Kombinirajući nevjerojatnu komunikacijsku vještinu ChatGPT-a s jedinstvenim poznavanjem destinacije od strane lokalnih turističkih brendova, gosti dobivaju ono što najviše cijene: originalna iskustva, preporučena od strane nekog lokalnog, bez ikakvog problema pri rezervaciji - objašnjava Matija Marijan, suosnivač i CEO Turnea.

Do sada su preopterećeni zaposlenici morali istovremeno upravljati ponudom iskustava u samom objektu, kao i ugovorima s trećim stranama. Moraju pratiti raspoloživost u stvarnom vremenu te ostati u kontaktu s gostima oko upita, zahtjeva i otkazivanja. Turneova platforma nudi jedinstveno mjesto koje centralizira upravljanje svim pružateljima tura i aktivnostima trećih strana, kao i iskustvima u sklopu samog objekta. Na taj način, sva iskustva mogu se integrirati za jednostavniji pregled i praćenje uspješnosti.

- Želimo da se naši partneri fokusiraju na ono što najbolje rade, a mi ćemo se pobrinuti za sve ostalo. Hoteli, hosteli i kampovi s kojima danas surađujemo imaju nevjerojatne priče o svojim lokalnim područjima i najbolje znaju što gosti traže i žele tijekom boravka u destinaciji. Turneo je tu da im pruži alate koji će im pomoći u pružanju tih iskustava svojim gostima - objasnio je Marijan.

Shopify za ture, aktivnosti i izlete

Kao što globalni div Shopify omogućava svakom poduzetniku da u trenu otvori savršeno dizajniranu e-trgovinu, tako Turneo omogućava svakom turističkom brendu stvaranje potpuno prilagođene trgovine izleta i iskustava, bez potrebe za ulaganjem u izgradnju vlastite tehnologije.

- Turneo je nevjerojatno fleksibilna platforma. Za manje turističke brendove, poput nezavisnih hotela, hostela, i upravitelja apartmana. naše postavljanje traje nekoliko minuta i ne zahtijeva složene niti skupe integracije. Ti partneri često počnu prodavati unutar nekoliko dana i tada su u poziciji inovirati i širiti se. S druge strane, veliki hotelski lanci vidjeli su kako naše rješenje drastično pojednostavljuje njihove operacije, istovremeno pružajući sofisticiranije, digitalno iskustvo gostima - pojašnjava Fran Kauzlarić, suosnivač Turnea.

Turneo je osnovan 2022. godine od strane Matije Marijana, prethodno Direktora u B2B odjelu Expedije, i Frana Kauzlarića, prethodno voditelja inovacija na Zračnoj luci u Bruxellesu.