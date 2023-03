Zagreb neće biti prvi kao što je obećao Rimac, robotaksiji već voze po veliki gradovima

Nekima zastrašujuće, a drugima oduševljavajuće, roboti se sve više integriraju u našu svakodnevicu. Brojni inovatori već su smislili i nastavljaju smišljati kako bi nam blagodati tehnologije mogle olakšati i pojednostaviti život, a na tapeti tih inovatora već su neko vrijeme robotaksiji - autonomna vozila koja pomoću umjetne inteligencije zamjenjuju taksiste i prevoze ljude od točke A do točke B pomoću senzora.

Kako vjeruju mnogi, ovakva su rješenja budućnost i mogla bi generalno poboljšati promet u velikim gradovima. Pa nije čudo da su brojne tvrtke prepoznale prednosti taksija za vožnje bez trubljenja, preticanja, nepotrebnog stajanja, svađa i ‘srednjaka‘ zbog čega se posljednjih godina sve intenzivnije ulaže u tu tehnologiju. A među njima je i Mate Rimac prema čijem obećanju Zagreb ne bi još dugo čekati da dobi nove sudionice u prometu.

Hoće li i kada doći do široke primjene robotaksija? Mnogi stručnjaci vjeruju da će proći još nekoliko godina dok autonomni taksiji ne postanu uobičajena pojava na cestama, iako dosadašnji napredak sugerira da je san o robotaksiju bliži ostvarenju nego ikad prije.

Već voze taksiji bez taksista

No, imali Zagreb šanse u tome biti prvi kao što je obećao Rimac? Pa, i ne baš!

Na ulicama San Francisca već se gotovo godinu dana mogu se vidjeti robotaksiji. Tvrtka Cruise (koja je od 2016. godine u vlasništvu General Motorsa) u lipnju 2022. počela je naplaćivati vožnje robotaksijima, a trenutno ima oko 70 taksija bez vozača koji rade u gradu. Također, u prosincu 2022. najavili su širenje u Phoenix i Austin, a to je samo dio plana da u 2023. godini ovu inovativnu uslugu učine komercijalnom u što više gradova, objašnjava Forbes.

No, ovakav je prijevoz već dostupan i na području Industrijskog parka Shougang u Pekingu, a početkom godine je i Uber objavio da je pokrenuo svoj prvi robotaksi za komercijalnu upotrebu u Las Vegasu. U biznis s robotaksijima krenuo je i Amazon nakon što je kupio startup Zoox, a kako je početkom godine pisao The Guardian, Amazon testira flotu robotaksija na cestama u Kaliforniji koristeći svoje zaposlenike kao putnike.

Također, vrijedi spomenuti tvrtku koja je među prvima postavila flotu autonomnih taksija – Waymo, podružnicu Googleove matične tvrtke Alphabet. Oni su započeli testiranje su u Phoenixu u Arizoni 2016. godine i od tada proširili svoju flotu na nekoliko drugih gradova diljem SAD-a.

Robotaksiji u Hrvatskoj

No, šansa da i mi u nekom trenutku sjednemo u taksi u kojem neće biti vozača ipak postoji. Kao što je već spomenuto, Rimac je prije koju godinu najavio da će Zagreb biti prvi grad po kojem će kružiti taksiji bez vozača, a najavljeni rok do kada bi ovu inovaciju, na kojoj radi njegova tvrtka Project 3 Mobility, trebali vidjeti na zagrebačkim ulicama je 2024. godina. Realno – da ili ne?

Kako smo nedavno pisali, za razvijanje šezdeset prototipova, pripadajuću infrastrukturu i softver u startupu za proizvodnju autonomnih taksija kojeg su osnovali Mate Rimac, Adriano Mudri i Marko Pejković 2019. godine (te su im se kasnije u vlasničkoj strukturi pridružili Kia, Infinum, Rimac Group i još tri investitora) iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO) izdvojeno je 1,485 milijuna kuna, a ukupna je vrijednost projekta 3,4 milijuna kuna.

Također, njime je predviđeno je da se ove godine dovrši proizvodnja verifikacijskih prototipova, njihovo testiranje, testiranje sustava autonomne vožnje, testiranje specijalizirane infrastrukture, izrada kalupa za serijsku proizvodnju, instalacija linije za serijsku proizvodnju, integracija softverske platforme s vozilima i infrastrukturom te povezivanje s ostalim pružateljima usluga. Sljedeće bi godine na redu trebalo biti testiranje svih sustava i pokretanje pokusne usluge u Zagrebu, a cijeli projekt bi se trebao okončati do 2025. pokretanjem komercijalne usluge. Hoće li tome tako biti, ali i u kojoj je fazi trenutno projekt - iz tvrtke nisu htjeli komentirati.

A iako nisu prvi, kao što je bilo najavljeno, iz tvrtke su nam nedavno kazali da je koncept vozila posve različit od svega što je do sada predstavljeno u području nove mobilnosti.

Postoje i problemi

No, možda i nije važno biti prvi jer, iako konkurencije ima, proizvesti robotaksi za sada nije najveći problem brojnih tvrtke koje inovativnošću žele osvojiti gradove. Ono što je ključno jest ponuditi proizvod prihvatljiv nizu gradova, ali i riješiti logistička i regulatorna pitanja.

Generalno gledajući, autonomna vozila integriraju se sporije no što se očekivalo, ili barem sporije od onog što bi neki voljeli. Tvrtke moraju osigurati da vozila mogu sigurno raditi u različitim vremenskim uvjetima i prometnim situacijama, a postoji i niz regulatornih i zakonskih prepreke jer većina gradova i zemalja tek treba uspostaviti jasne smjernice za autonomna vozila.

U rujnu prošle godine Cruise je povukao osamdeset svojih vozila radi ažuriranja softvera nakon što je jedan automobil sudjelovao u sudaru koji je prouzročio manje ozljede te nakon što ih se nekoliko zaustavilo nasred ulice. Pa iako su prije toga robotaksiji odvezli više od milijun kilometara na gradskim ulicama bez smrtnih slučajeva ili opasnijih ozljeda, u San Franciscu su usporili širenje robotaksija zbog nekoliko ponovljenih incidenata, a tvrtke moraju prevladati svoje tehničke pogreške.

Svejedno, čelni ljudi u San Franciscu rekli su da žele nastaviti s eksperimentom i čak dopustiti Cruiseu i Waymu da se prošire, ali samo ako to rade polako i uz uvjete. Općenito, agovornici robotaksija vjeruju da bi oni mogli revolucionirati prijevoz – uklanjanjem potrebe za ljudskim vozačima, robotaksiji bi mogli smanjiti prometne gužve, poboljšati sigurnost i učiniti prijevoz pristupačnijim ljudima koji ne mogu sami voziti. No, samo će vrijeme pokazati hoće li se i koliko brzo to dogoditi.