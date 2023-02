Svi biznisi Mate Rimca: Od jurilica, električnih bicikala, baterija i robotaksija do turizma i poljoprivrede

Matična kompanija: RIMAC GROUP

Mate Rimac osnovao je 2009. s 20.000 kuna temeljnoga kapitala tvrtku Digital i Analog koju je 2011. preimenovao u Rimac Automobili. Ta kompanija posljednjih godinu dana posluje kao krovno društvo pod nazivom Rimac Group.

► Vlasništvo (procjena): Mate Rimac (37%), Porsche (24%), Hyundai (12%), ostalih 19 suvlasnika (27%)

► Poslovanje u 2021.: 33,93 milijuna € prihoda; 71,66 milijuna € gubitka

► Broj zaposlenih: više od 2000

Kompanija posluje u Svetoj Nedelji i Zagrebu te u Splitu, Osijeku, Molsheimu u Francuskoj, Berlinu i Warwicku (UK). Tvrtine su sastavnice Bugatti Rimac, usmjeren na dizajn, razvoj i proizvodnju hiperautomobila brenda Bugatti i Rimac, te Rimac Technology, usmjeren na razvoj i proizvodnju tehnologije i komponenata za vozila automobilskih proizvođača. Obje tvrtke imaju sjedište u Svetoj Nedelji, u kampusu koji se gradi.

Novi će kompleks biti sjedište tvrtki Rimac Technology i Bugatti Rimac te baza za istraživanje, razvoj i proizvodnju, a omogućit će tvrtki da izraste od proizvodnje prototipova i projekata u manjim serijama do velikoserijske proizvodnje električnih pogonskih sklopova visokih performansa i baterijskih sustava za mnoge globalne automobilske kompanije, poručuju iz kompanije. Dodaju da su radovi u punom zamahu, napreduju velikom brzinom, i da se dovršetak prve faze gradnje očekuje sredinom godine

Rimac Group danas ima 22 suvlasnika. Osnivač je prepustio većinski udjel ulagačima, ali ostao je najveći pojedinačni suvlasnik. Prvi ulagač bio je kolumbijski biznismen Frank Kanayet Yepes, a slijedile su ga druge tvrtke, među kojima su najvažnije Porsche, Hyundai, Kia te Camel Group, kineska tvrtka za recikliranje i proizvodnju baterija, inače jedan od najvećih proizvođača akumulatora za automobile na svijetu. Samo od 2017. prikupljeno je oko 820 milijuna eura privatnoga kapitala u tri runde financiranja od investitora poput Porschea, Hyundai, Kije, Investindustriala, Softbanka i Goldman Sachsa. Iz kompanije naglašavaju da su u svibnju 2022. valuirani na 2,2 milijarde eura.

Hiperautomobili: BUGATTI RIMAC

U studenome 2021. spojeno je poslovanje divizija za hiperautomobile Rimac Automobili iz matične kompanije s preuzetim Bugatti Automobilesom.

► Vlasnici: Rimac Group (55%), Porsche (45%)

► Broj zaposlenih: više od 600

► Kompanija očekuje prihod u 2022. veći od 300 milijuna eura.

Kompanija najviše medijskog prostora dobiva kao proizvođač najbržih električnih jurilica kao što su Concept One, Concept Two i Nevera. Rimac Automobili i Bugatti nastavili su raditi kao zasebni brendovi i proizvođači. U Porscheovoj dokapitalizaciji grupacije dogovorena je i razmjena udjela u biznisu s jurilicama. Javnost s vremena na vrijeme bude obaviještena o uspjesima u razvoju obaju brendova i prodaji pojedinačnih primjeraka proizvedenih u Svetoj Nedelji i Molsheimu, ali osim podatka o osam proizvedenih primjeraka Concepta Two nema drugih podataka o tome koliko je hiperautomobila dosad plasirano na tržište. Iz kompanije poručuju da će nastaviti proizvoditi automobile obiju marki, i to manje od 150 jedinica na godinu.

Baterijski sustavi: RIMAC TECHNOLOGY

U restrukturiranju biznisa 2021. proizvodnja baterijskih sklopova izdvojena je iz matične kompanije u zasebnu tvrtku.

► Vlasnik: Rimac Group (100%)

► Broj zaposlenih: više od 1300

► Nema podataka o poslovanju.

Koristeći se znanjima stečenima u razvoju Nevere i automobila za druge proizvođače, nastavlja razvijati i proizvoditi baterijske sustave visokih performansa, električne pogonske sklopove, elektroničke sustave i komponente korisničkog sučelja. Rimac Technology surađivao je s mnogim svjetskim proizvođačima automobila, uključujući Porsche, Hyundai, Automobili Pininfarinu, Koenigsegg, Aston Martin, a mnogi drugi projekti još su nepoznati javnosti. Ta je tvrtka, čini se, najbliža proizvodnji većih serija. Doduše, proteklih je godina radio na komponentama za maloserijske automobile, ali najavljuje da povećava proizvodne kapacitete i da će ‘do 2024. proizvoditi desetke tisuća sustava visokih performansa godišnje‘ te nastaviti povećavati količine ‘na nekoliko desetaka tisuća sustava godišnje s proizvodima u rasponu od hibridnih baterijskih sustava do kompletnih platforma za vozila‘.

Autonomna vozila: PROJECT 3 MOBILITY

Startup osnovan 2019. za proizvodnju autonomnih taksija.

► Vlasnici: osnivači Mate Rimac, Adriano Mudri i Marko Pejković, a poslije su se pridružili ► Kia, Infinum, Rimac Group i još tri investitora.

► Poslovanje u 2021.: 21.180 € prihoda, 2,55 milijuna eura gubitka, 23 zaposlenih (2021.)

Dijelovi sustava koji se grade autonomno su električno vozilo i platforma, specijalizirana infrastruktura i softver za upravljanje kompletnom uslugom. Za razvijanje šezdeset prototipova, pripadajuću infrastrukturu i softver u Nacionalnom programu oporavka i otpornosti (NPOO) izdvojeno je 1,485 milijuna kuna, a ukupna je vrijednost projekta 3,4 milijuna kuna. U NPOO-u je predviđeno da se ove godine dovrši proizvodnja verifikacijskih prototipova, njihovo testiranje, testiranje sustava autonomne vožnje, testiranje specijalizirane infrastrukture, izrada kalupa za serijsku proizvodnju, instalacija linije za serijsku proizvodnju, integracija softverske platforme s vozilima i infrastrukturom te povezivanje s ostalim pružateljima usluga.

Sljedeće godine na redu bi trebalo biti testiranje svih sustava i pokretanje pokusne usluge u Zagrebu, a taj projekt trebao bi završiti 2025. pokretanjem komercijalne usluge s punom funkcionalnošću.

Iz kompanije poručuju da će vozilo u cijelosti razviti i projektirati Project 3 Mobility, a sustav autonomne vožnje razvija jedna od vodećih svjetskih kompanija u tom području. Također tvrde da je koncept vozila posve različit od svega što je do sada predstavljeno u području nove mobilnosti. Budući da je projekt još u razvoju, ne izlažu ga javnosti ‘sve do trenutka kad bude spreman za pokazivanje finalnog proizvoda i usluge‘.

Električni bicikli: PORSCHE eBIKE PERFORMANCE

Mate Rimac osnovao je još 2008. tvrtku Podest. Namijenio ju je za projektiranje i razvoj, a pet godina poslije preimenovao ju je u Greyp Bikes i prenamijenio ‘za proizvodnju električnih dvokotača‘.

► Vlasništvo: Porsche (61%), a manjinske udjele imaju Mate Rimac, njegov dizajner Adriano Mudri i sama kompanija (kao Greyp ESOP)

► Poslovanje u 2021.: 3,15 milijuna eura prihoda, 5,03 milijuna eura gubitka

► Broj zaposlenih: stotinjak (2021.)

Porsche je od 2021. većinski vlasnik tvrtke koju je preimenovao u Porsche eBike Performance i ta je tvrtka, sudeći prema rezultatima, još u investicijskoj fazi. Prošle je godine isporučena prva serija iCIM-a (Integrated Central Intelligence Module) koja je, prema tvrdnjama iz kompanije, najnaprednije biciklističko računalo na svijetu, i to za projekt Cyklaer, koji se provodi u suradnji s tvrtkama Porsche Digital, Fazua i Storck Bikes. Ne zna se koliko je dosad prodano električnih bicikala Greyp. U Hrvatskoj rezultati nisu impresivni, ali više od tri četvrtine prihoda ostvaruje se izvozom.

Ostali biznisi Mate Rimca

CONTINENTAL ADVENTURE

U rodnom Livnu osnovao je 2019. zajedno s Marinom Mamuzom, koji je i direktor, tvrtku Continental adventure koja se bavi ‘outdoor‘ turizmom i marketinškim uslugama, organizira jednodnevne i višednevne izlete. Upravo gradi prvi glamping resort na ovom području, koji će uz smještaj i brojne aktivnosti na otvorenom gostima nuditi fotosafari s divljim konjima, kao i izlete na Dinaru. U 2021. tvrtka je ostvarila 88.168 eura prihoda, iskazala 25.000 eura neto dobiti i imala četvero zaposlenih.

MOJ GRUNTEK

Krajem prošle godine Mate Rimac ušao vlasničku strukturu tvrtke Moj gruntek. Direktori Tino Prosenik i Goran Mihaljević ostali su suvlasnici. Bavi se osmišljavanjem inovativnih rješenje za sve one koji žele imati vlastiti eko vrt te mjesto za odmor i opuštanje i definira se kao ‘mjesto spajanja urbanog življenja i povratka prirodi kao izvoru zdravlja i sreće‘. Tvrtka je osnovana u ožujku 2021., a do kraja te godine ostvarila je 53.100 eura prihoda, iskazala 252.000 kuna gubitka i imala petero zaposlenih.