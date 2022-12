Porast volumena paketa za 30 posto veći nego u rekordnoj 2020.

U sektoru logistike, odnosno dostave paketa ovo je tradicionalno najužurbaniji i najprofitabilniji dio godine, a kupcima frustrirajući jer ne znaju hoće li božićni pokloni koje su naručili na vrijeme stići pod bor.

Ako se niste zeznuli i prije sedam dana naručili paket putem ‘hrvatskog‘ web shopa pa se uspostavilo da vam paket putuje iz Rumunjske, a ne s nekog hrvatskog skladišta, paketi bi, prema riječima najvećih logističara, trebali stići na vrijeme.

U Hrvatskoj pošti napominju da se svi paketi koji pristignu u Novi sortirni centar sortiraju i otpremaju u najkraćem mogućem roku. S obzirom na količine, dolazi do manjih kašnjenja, većinom iz međunarodnog prometa, a posebno iz tzv. „trećih zemalja“. - U ovom periodu pošiljke ponekad dulje putuju do Hrvatske, ali čim pristignu u najkraćem roku idu na dostavu. Također, manja kašnjenja za korisnike mogu nastati kod dobavljača i prilikom otpreme robe iz e-trgovine, odnosno na putu do Hrvatske pošte, kažu u Pošti, dodajući da tijekom rekordnih dana kroz Novi sortirni centar prođe više od sto tisuća paketa.

U studenom i prosincu ove godine, u takozvanoj "peak" sezoni, povećanje volumena paketa je više od 15 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kažu u DPD-u, a promatrajući čitavu godinu i uspoređujući je s rekordnom 2020. godinom porast volumena je veći za čak 30 posto.

No dostavna ludnica više nije specifična samo za predbožično razdoblje. Od kad je Hrvatska usvojila američki trend Crnog petka, protegnula se na čitav prosinac koji je postao najužurbaniji mjesec u godini za sve logističke tvrtke. Vrhunac sezone počinje je već krajem studenog, kad brojne e-trgovine kupcima nude akcije i popuste.

Srećom, logističke tvrtke su digitalizirale proces dostave i proširile usluge pa je do paketa moguće doći na više načina. U Overseasu su, kažu, ojačali svoju ‘OEX parcel shop‘ mrežu i trenutno je u Hrvatskoj aktivno više od 850 OEX shop lokacija kako bi krajnji korisnici imali što veći izbor lokacija za preuzimanje i povrat paketa. Također, provedena je sveobuhvatna digitalizacija procesa dostave, svi dostavljači su opremljeni pametnim skenerima čime je ubrzan sam proces dostave. Poručuju u Overseasu i to da će svi paketi koji su preuzeti do 20.12.2022. godine, biti dostavljeni do 23.12. - Zbog povećanog obujma posla naši dostavljači rade danonoćno na dostavi poklona i božićnih pošiljaka i vjerujemo da će svi korisnici dobiti svoje pošiljke na vrijeme – ističu u Overseasu.

Za sve pakete koji su bili preuzeti od strane DPD-a 20.12. prvi pokušaj isporuke je 23.12., ali u kompaniji poručuju da se ne ubrajaju mjesta u koja se ne dostavlja svaki dan te će oni biti isporučeni prema uobičajenom rasporedu dostave. Svi paketi koji će biti preuzeti od strane DPD-a 23.12, na prvi pokušaj dostave ići će 27.12., dok će za sve pakete preuzet od strane DPD-a 30.12, prvi pokušaj isporuke biti 2.1.2023.

Paketomati sve atraktivniji

Korisnicima je sve važnija mogućnost upravljanja pošiljkom i opcija odabira lokacije te vremena preuzimanja pošiljke. Hrvatska pošta povećava broj paketomata, trenutačno ih je postavljeno gotovo 200 diljem Hrvatske, uključujući i otoke Brač, Lošinj, Korčulu, Krk i Pag. Dostupni su svaki dan u tjednu, od 0 do 24 sata, a korisnici putem paketomata mogu i vratiti robu kupljenu u e-trgovinama. Korisnici imaju i mogućnost preusmjeravanja paketa za vrijeme dostave, pa se tako sve Paket24 pošiljke mogu naknadno preusmjeriti za isporuku na paketomat putem poveznice koja stiže u elektroničkoj obavijesti.

Da su paketomati sve atraktivniji dostavni kanali potvrđuju i u GLS-u, ističući da se ta opcija aktivno koristi i da svakim danom jača. - Živimo u doba užurbanog života, stoga je paketomat savršena opcija za ljude koji nisu kod kuće. Osim što paket na paketomatu može svog vlasnika čekati do sedam dana, on je na sigurnom i spreman za preuzimanje u bilo koje doba dana ili noći. Ovim rješenjem omogućeno je samostalno preuzimanje paketa što je također donijelo novu razinu privatnosti i fleksibilnosti – kažu u GLS-u. Dodaju i to da su za ovo vrijeme u kompaniji osigurani potrebni ljudski i tehnološki kapaciteti te da se pošiljke uredno isporučuju i u najvećim skokovima sezone jer pripreme za to traju cijele godine.

Isporuka paketa na DPD-ovim ‘Pickup‘ lokacijima narasla je za čak 130 posto u odnosu na 2021. godiniu. - Ako promatramo samo studeni ove godine i usporedimo s listopadom ove godine povećanje je nevjerojatnih 135 posto. Upravo iz tog razloga veliki je fokus na optimizaciji naše Pickup mreže i otvaranju novih poslovnica i lokacija s DPD paketomatima. Danas diljem Hrvatske brojimo više od 840 Pickup lokacija za preuzimanje paketa - kažu u DPD-u, dodajući da je primateljima je 24/7 dostupna i Gita, chatbot koju kontrolira umjetna inteligencija, i koju se u svakom trenutku može pitati o trenutačnom statusu paketa te time nema potrebe za čekanjem na javljanje agenta u Službi za korisnike ili iščekivanja povratnog odgovora na mail.

Iako je bilo za pretpostaviti da će ublažavanjem epidemioloških mjera količina online narudžbi i dostava padati, to se nije dogodilo. E-trgovina nastavlja rasti po dvoznamenkastim stopama unatoč mogućnosti fizičke kupovine. Iako za ovu godinu još nisu poznati podaci i volumeni, DPD grupa je sredinom godine objavila da je i na globalnoj razini lani zabilježila rast isporučenih paketa na više od njih dvije milijarde diljem svijeta, 14 posto rasta prihoda te operativnu dobit iznad milijardu eura po prvi puta u svojoj povijesti. U Hrvatskoj je DPD lani porastao za 20 posto u odnosu na rekordnu 2020. godinu, dok su prihodi rasli su oko 25 posto, što i je više od volumena uspoređujući s godinom prije.