Čak šest hrvatskih tvrtki svrstano na FT-jev popis najbržerastućih u Europi

U suradnji s njemačkom istraživačkom tvrtkom Statista, britanski poslovni dnevnik Financial Times ponovno je, osmu godinu za redom, rangirao tisuću najbržerastućih europskih tvrtki koje su zabilježile kontinuirani rast prihoda unatoč mnogobrojnim izazovima. Tvrtke su navedene prema najvišoj godišnjoj stopi rasta prihoda (CAGR) u razdoblju od 2019. do 2022. Za uvrštenje na popis ove je godina bila potrebna minimalna prosječna stopa rasta od 36,3 posto, prihod od najmanje sto tisuća eura ostvaren u 2019. godini te prihod od najmanje 1,5 milijuna eura ostvaren u 2022. godini.

Te je kriterije među tisuću europskih tvrtki (od kojih je češka tvrtka Raylyst Solar zauzela prvo mjesto, francuski Adagio.io drugo te talijanski Bidberry treće) ispunilo i čak šest hrvatskih tvrtki.

Devōt

Softverska tvrtka Devōt smjestila se ove godine na 32. mjesto najbržerastućih tvrtki u Europi, popevši se s prošlogodišnjeg 87. mjesta. Unutar kategorije IT & Software Devōt je na visokom sedmom mjestu u Europi, odnosno najbrže rastuća tvrtka u Hrvatskoj, s prosječnom godišnjom stopom rasta prihoda od 223,5 posto u razdoblju od 2019. do 2022. godine. Devōt je osnovao i od 2016. godine vodi Martin Morava, koji ovogodišnje priznanje smatra dodatnom potvrdom ‘da se usmjerenost na kvalitetu itekako isplati‘. Tvrtka se primarno bavi uslugama razvoja softvera i automatizacije procesa, a djeluje u različitim industrijama, od healthtecha i industrije putovanja do fintecha.

Aircash

Prošle se godine Aircash našao na 14. mjestu popisa Financial Timesa, što je ujedno bio i najbolji plasman jedne hrvatske tvrtke u proteklih osam godina otkako FT objavljuje godišnji popis. Sada je ova domaća fintech tvrtka, na čijem je čelu Hrvoje Ćosić, zauzela i dalje visoku poziciju – 45. mjesto, s prosječnom godišnjom stopom rasta prihoda od 209,2 posto.

Linker Media

Po prvi puta na popisu najbržerastućih našla se hrvatska tvrtka Linker Media, platforma za razmjenu sadržaja i distribuciju oglasa na partnerskim portalima, zauzevši 523. mjesto s prosječnom godišnjom stopom rasta prihoda od 60,5 posto. Osnovana 2018, godine, Linker Media je jedina hrvatska tvrtka iz područja marketinga i oglašavanja koja se ove godine našla na FT-jevom popisu. Sa svega 788 tisuća eura u 2019. prihodi su joj porasli na 3,26 milijuna eura u 2022.

Ars Futura

Nakon 882. mjesta 2022. godine i izbivanja s liste prošle godine, softverska tvrtka Ars Futura ove se godine vratila na popis, i to skočivši na 833. mjesto, s prosječnom godišnjom stopom rasta prihoda od 42,8 posto. Prihodi tvrtke u 2019. iznosili su 1,3 milijuna eura, a u 2022. godini skočili su na 3,7 milijuna eura.

Syntio

Već treću godinu za redom na popisu je hrvatska tvrtka Syntio koja se od 2017. bavi podatkovnim inženjeringom u cloudu. Prije dvije godine Syntio je bio na 225. mjestu, prošle godine na 551. mjestu, a ove je godine na 953. mjestu s prosječnom stopom rasta od 38,4 posto. Prihodi Syntia u 2022. iznosili su 5,59 milijuna eura, što je rast u odnosu na 2,1 milijuna eura prihoda ostvarenih 2019. godine. Za sada je Syntio jedina tvrtka se tri godine za redom zadržala na popisu Financial Timesa.

Uprise

Debitant na FT-jevom popisu ove je godine i Uprise, hrvatska tvrtka osnovana 2017., koja se bavi analizom elektroenergetskih sustava. Na 973. mjesto probila se kroz ušicu igle – zahvaljujući prosječnom stopom rasta od 37,5 posto, tek nešto više od minimalne granice za ulazak na popis. S 576 tisuća eura prihoda u 2019., Uprise je 2022. ostvario značajan rast te su prihodi dostigli 1,5 milijuna eura.