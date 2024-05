Dobit MOL-a prije oporezivanja pala 29 posto na godišnjoj razini

MOL Grupa ostvarila je u prvom tromjesečju dobit prije oporezivanja od 382 milijuna dolara, što je 18 posto manje u odnosu na prethodno tromjesečje i 29 posto manje u odnosu na isto tromjesečje prošle godine, priopćila je u petak ta mađarska naftna kompanija.

Ti su rezultati, navodi se u priopćenju, ostvareni u kontekstu dodatnih državnih nameta te provedbi remonata u djelatnosti Rafinerija i marketinga, nepovoljnih učinaka nižih cijena plina u djelatnosti Istraživanja i proizvodnje nafte i plina, kao i nastavka snažne dinamike segmenta ne-goriva u djelatnosti Usluge kupcima.

Na rezultate djelatnosti Rafinerija i marketing pozitivno su utjecale petrokemijske i rafinerijske marže, no niža prodaja vlastitih proizvoda imala je negativan učinak.

`Dodatni državni nameti u Mađarskoj i dalje negativno utječu na rezultate, pri čemu su porez temeljen na prihodima, porez na naftu Brent-Ural i porez na emisije CO2 imali značajan učinak na tromjesečne rezultate´, ističe se u priopćenju MOL-a.

Djelatnost Usluge kupcima zabilježila je, pak, nastavak poboljšanja marži u segmentu ne-goriva, što uglavnom uključuje povećanje prodaje gastro, prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, dok su jednokratni dobici od prodaje benzinskih postaja također doprinijeli rezultatima.

`Unatoč smanjenju veličine maloprodajne mreže zbog prodaje benzinskih postaja u Mađarskoj, količinska prodaja goriva bila je šest posto viša u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je jedinična marža goriva bila dva posto niža u odnosu na isto razdoblje lani´, navodi se u priopćenju.

Proizvodnja porasla

Proizvodnja u djelatnosti Istraživanja i proizvodnje nafte i plina iznosila je 92,3 mboepd u prvom tromjesečju, što predstavlja povećanje od 0,8 mboepd u odnosu na prethodno tromjesečje. S obzirom na to da je proizvodnja plina u Kazahstanu pokrenuta u prosincu 2023., to je dovelo do povećanja proizvodnje od 1,3 mboepd u prvom tromjesečju 2024.

`Razine proizvodnje u srednjoj i istočnoj Europi lagano su se smanjile zbog prirodnog pada proizvodnje na kopnu u Hrvatskoj, dok se proizvodnja u Mađarskoj zadržala na visokim razinama zahvaljujući uspješnim aktivnostima nadoknade prirodnog pada´, objašnjava se.

Na djelatnost Usluge kružnog gospodarstva utjecala je, pak, niža realizacija prihoda proširene odgovornosti proizvođača (EPR) od očekivane. Sustav depozita i povrata (Deposit and Refund System – DRS) u funkciji je od 1. siječnja, pri čemu je oko 2400 automata za povrat instalirano i dostupno na maloprodajnim lokacijama diljem Mađarske.

Rezultati plinskog poslovanja obilježeni su, pak, kombiniranim učinkom povoljnog makroekonomskog okruženja i promjene potražnje za regionalnim uslugama transporta.

`Financijski rezultati MOL Grupe još jednom su pokazali učinkovitost i otpornost našeg poslovnog modela. Uspješno smo svladali izazove vanjskog okruženja i postigli solidne rezultate. Unatoč dodatnim značajnim državnim nametima koji su utjecali na naše rezultate, ostajemo predani nastavku našeg puta energetske tranzicije i daljnjem razvoju naše samodostatnosti´, poručio je u priopćenju predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor MOL-a Zsolt Hernádi.