Eugen Paić-Karega na čelu Dalekovoda umjesto Tomislava Rosandića

Tomislav Rosandić više neće biti predsjednik Uprave Dalekovoda, kako je objavila ta kompanija na Zagrebačkoj burzi. Njemu ističe mandat 31. ožujka, a novi predsjednik Uprave od 1. travnja bit će Eugen Paić-Karega, odlučio je Nadzorni odbor na jučerašnjoj sjednici. Paić-Karega je inače član Uprave kompanije od 2022., kao i Tvrtko Zlopaša koji ostaje na toj funkciji, a mandat nove Uprave je četiri godine.

Novi predsjednik Uprave karijeru je gradio u Zagrebačkoj banci u kojoj je, prema podacima iz Poslovne Hrvatske, bio član Uprave od 2019. do 2020. Prije toga, u razdoblju od 2011. do 2019. bio je predsjednik Uprave Unicredit leasing Croatije.

Za sada se ne zna što je razlog ove promjene u Dalekovodu s obzirom da je kompanija, nakon što je prije godinu i pol izašla iz predstečajne nagodbe, lani imala izuzetno dobre rezultate, a pred kraj godine je dobila velike poslove u Švedskoj i Norveškoj. Osim toga, u Skandinaviji i Njemačkoj u slijedećih 15-ak godina najavljeni su projekti vrijedni desetak, možda i više milijardi eura, a Dalekovod će biti u tom razdoblju angažiran i na elektrifikaciji željeznica, što je njegova druga niša, pa mu se perspektiva činila svijetlom. Doduše, kako je nedavno u intervjuu Lideru rekao Zlopaša, u najvećem pojedinačnom dioničaru Dalekovoda – tvrtki Napredna energetska rješenja s udjelom od 75,16 posto, početkom siječnja je Končar – ulaganja trebao biti jedini vlasnik, nakon što iz vlasničke strukture iziđe Construction line limited (u vlasništvu Pavla Vujnovca). No prema podacima iz Sudskog registra, to se za sada nije dogodilo, što ne znači da neće, ali ne treba isključiti mogućnost da je to razlog odlaska Tomislava Rosandića s čelne pozicije Dalekovoda.

Dalekovod grupa je u prvih devet mjeseci prošle godine ostvarila rast poslovnih prihoda za 25 posto u odnosu na isti period u 2022. i iznosili su 117 milijuna eura, što je više nego ukupno u 2022. Dobit u prva tri kvartala je 6,3 milijuna eura, što je za 5,6 milijuna eura više u odnosu na cijelu prethodnu godinu. Dakle, iako rezultati poslovanja za cijelu prošlu godinu još nisu objavljeni, može se očekivati možda i povijesno najbolji rezultat te kompanije.

Iz Dalekovoda su putem Zagrebačke burze samo poručili da se ta kompanija ‘zahvaljuje na doprinosu u uspješnom radu Uprave i ostvarenim rezultatima poslovanja tijekom izazovnog razdoblja u kojem je napravljen značajan iskorak u smjeru operativne i financijske stabilnosti kompanije‘.