‘Great reset‘ umjesto ‘Great resignationa‘ u tehnološkim tvrtkama

Uberov CEO Dara Khosrowshahi smatra da nova radna mjesta moraju smatrati "privilegijom"

'Dragi Uberovče, proveo sam nekoliko dana na sastancima sa našim investitorima i ono što ti mogu reći jasno je i njima i meni - tržište je pred seizmičkim promjenama i moramo reagirati'. Tim je riječima započelo pismo Dara Khosrowshahija zaposlenicima tog tehnološkog diva specijaliziranog za dijeljenje vožnji, e da bi u nastavku pismo poprimilo ozbiljniji ton.

Uber mora, kako bi bio profitabilan, smanjiti troškove i fokusirati se kako bi izgradio što održiviji biznis model, a to znači da će smanjiti troškove za marketing i nova zapošljavanja, stoji u pismu kojeg su svi zaposlenici dobili službenim mailom.

- Nova radna mjesta neće biti samorazumljiva, već će biti sama po sebi privilegija - naveo je u pismu Khosrowshahi.

Razlozi su jasni, tehnološke dionice počele su naglo gubiti na vrijednosti, a čini se da su ulagači zabrinuti zbog mogućnosti kraja ere jeftinog novca koja je definirala 'bikovsko' tržište.

Nasdaq Composite prošlog je tjedna zabilježio svoj peti uzastopni tjedan pada, što je njegov najduži tjedni niz gubitaka od 2012. godine. U takvim okolnostima i ne čude najave Ubera o privilegijama.

I Facebook odnosno Meta je još prošlog tjedna najavila kako će zaustaviti ili djelomično usporiti otvaranje novih radnih mjesta, posebice na srednjim i višim pozicijama, a slične najave dolaze i iz Robinhooda koji je najavio kako smanjuje oko devet posto svoje radne snage.

To su tek najave iz tvrtki koje su poznate prosječnom čitatelju iz Hrvatske, slične priče dolaze i iz kompanija kao što su Cameo, On Deck, Workrise, Hopin i Thrasio. Čini se da tehnološki jednorozi naprosto više nemaju povjerenje investitora, barem ne onako bezgranično i bezrezervno kao prije i da će prvi cijenu platiti zaposlenici. Pad broja pretplatnika platilo je već oko 25 zaposlenika Netflixovog marketinga, no sve su glasnija huškanja kako val otkaza i u toj streaming kompaniji tek slijedi.

Sve je to ponukalo američke medije da se zapitaju je li trend 'Great resignationa', gradioznih ostavki, zamijenio jedan novi trend, 'Great reset'. Hoće li ova više i ne toliko sramežljiva praksa pojedinih tehnoloških kompanija doista postati pravi trend u digitalnoj i IT industriji, zasad je, neizvjesno, no vrlo je znakovito.

- Ništa nije sigurno, ali mi ćemo svakako pobijediti - zaključio je u svom pismu Dara iz Ubera.