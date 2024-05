Hrvatska pošta u 2023. s neto dobiti od 13,6 milijuna eura

Hrvatska pošta u 2023. ostvarila je porast EBITDA za 9 posto u odnosu na godinu prije, na 25,3 milijuna eura, dok je neto dobit iznosila 13,6 milijuna eura, odnosno znatno je porasla zbog rasta vrijednosti financijske imovine, izvijestili su u četvrtak iz Hrvatske pošte.

Opisujući rezultate u 2023. kao ‘nastavak rasta produktivnosti‘, iz Hrvatske pošte navode da su lani ostvarili povećanje poslovnih prihoda za 5 posto, na 250 milijuna eura, dodajući da je lanjsko poslovanje ‘rezultat kontinuiranoga investicijskog ciklusa vrijednog gotovo 200 milijuna eura usmjerenog na radnike, infrastrukturu i tehnološka unaprjeđenja‘.

Broj pismovnih pošiljaka u 2023. nastavio je padati, i to za 4,5 posto u odnosu na 2022., dok je broj paketnih pošiljaka nastavio ‘rasti‘ i to za 20 posto, pri čemu ističu da paketno poslovanje svake godine obara rekorde, pa je tako bilo i u 2023. kada je Hrvatska pošta uručila više od 15 milijuna paketa.

Iz Pošte navode i da su na izazove na tržištu rada i povećanu fluktuaciju radnika, u suradnji sa socijalnim partnerima, odgovorili povećanjem plaća za 25 posto svim radnicima, kojih je na kraju 2023. bilo nešto više 8.800, no to je 5 posto manje nego 2022., ali to, kako ističu, "uz povećanje poslovnih prihoda od 5 posto upućuje na znatan rast produktivnosti".

Podsjećaju i da su 2023. donijeli novu poslovnu Strategiju "Pošta2025(30)" koja obuhvaća strateški okvir do 2030. usmjeren na korisničko iskustvo i održivo poslovanje s naglaskom na srednjoročno strateško razdoblje do 2025. Nadogradnjom administrativne zgrade završena je 2. faza gradnje Nacionalnog skladišno-sortirnog centra, a nakon 120 godina sjedište tvrtke preseljeno je u Veliku Goricu, uz investiciju od 50 milijuna eura, kojom je u tom gradu blizu Zagreba podignut najsuvremeniji logistički centar u ovom dijelu Europe u kojem radi 1700 radnika.

U 2023. su proveli i veliki projekt konverzije kuna u eure, te je u poštanskim uredima realizirano više od 1,2 milijuna konverzija, a ukupno je zamijenjeno gotovo milijardu kuna. Tijekom 2023. postavljen je i 300. paketomat te je tako dovršena i prva faza uvođenja dostavnoga kanala čijim se korištenjem smanjuju emisije CO2 i gužve na cestama te poboljšava korisničko iskustvo, zaključuju iz Hrvatske pošte.