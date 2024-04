I poljska Biedronka zainteresirana za preuzimanje Studenca

U borbu za preuzimanje Studenca, uz ranije spominjani CVC Capital Partners, o čemu smo nedavno pisali, uključio se i poljski trgovački lanac Biedronka. Prema neslužbenom izvoru koji nam je potvrdio ovu informaciju, poljski trgovac trenutno slovi za najizglednijeg kupca Studenca. O ovom preuzimanju uputili smo i pitanja poljskom lancu, no iz Biedronke nije stigao odgovor.

Za razliku od CVC-a, koji je i poput poput sadašnjeg vlasnika Studenca Enterprise Investorsa, private equity fond čija ulagačka strategija podrazumijeva daljnje širenje lanca i prodaju kroz pet do sedam godina, Biedronka je strateški investitor koji ima sličan model poslovanja kao i Studenac.

Naime, Biedronka, poput Studenca ima tzv. proximity trgovine, no za razliku od domaćeg lanca spada u kategoriju diskontera te ima nešto veće površine trgovina (600 do 1000 četvornih metara te 400 do 500 u manjim gradovima). Osim toga, Biedronka je najveći trgovački lanac u Poljskoj s oko 3500 trgovina diljem zemlje i godišnjim prihodom od 21,5 milijardi eura. Od nedavno je po broju zaposlenika prestigla državnu tvrtku Poczta Polska te je s 80 tisuća radnika najveći poslodavac u toj zemlji.

Prihodi ‘poljske bubamare‘, kako Biedronku nazivaju (u prijevodu s poljskog biedronka znači bubamara) posljednje dvije godine rasli su dvoznamenkastim stopama (22 posto u 2023. godini i 24 posto u 2022.), a nedavno je krenula i sa širenjem na slovačko tržište. U medijima se kao nova potencijalna opcija ekspanzije spominjala i Rumunjska no za sada se ti planovi nisu realizirali.

U ratu s Lidlom

Poljski diskonter inače je u velikom rivalstvu s Lidlom, a prepucavanje između ova dva trgovca oko toga tko je jeftiniji nedavno je završilo i na sudu. Bitka između dvaju divova započela je Lidlovim jumbo plakatima s natpisom: “Lidl jeftiniji od Biedronke 2023.”. Oglasi su sadržavali informaciju da su niže cijene Lidla potvrđene tržišnim podacima novina Fakt i neovisnim istraživanjem agencije ASM Sales Force. Biedronka je na to uzvratila oglasom da je jeftinija od Lidla od 2002. godine. Uslijedila je potom agresivna kampanja slanja poruka vlasnicima kartica s primjerima proizvoda koji su jeftiniji od Lidla, na što je pak Lidl odgovarao svojim nižim ponudama. Tako su za vrijeme Debelog četvrtka, kada se u Poljskoj tradicionalno jedu krafne, međusobnim nadmetanjem snizili cijenu krafni s 29 na 18 zlota.

Inače, vlasnik Biedronke je portugalska tvrtka Jerónimo Martins, koja u svom portfelju ima i lanac supermarketa Pingo Doce i lanaac cash&carry trgovina Recheio u Portugalu te lanac kvartovskih trgovina Ara u Kolumbiji. Osim toga, tvrtka ima i razvijen poljoprivredno-prehrambeni biznis u Portugalu i Maroku te lanac kozmetičkih trgovina Hebe, u Poljskoj i Češkoj te online prodaju Hebe u Slovačkoj. Jerónimo Martins ima oko 134 tisuće zaposlenika, godišnjih prihod tvrtke iznosi 30,6 milijardi eura, a prema Deloitteovoj analizi rangiran je kao 47. najveći trgovac na svijetu te 19. najveći trgovac hranom u Europi.