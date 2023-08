Ilijević (Sentimental Bikes): Ne razmišljam pretjerano o instant uspjehu, razmišljam o budućim projektima

Da je posao lakše raditi kada se on stvori iz hobija, zabave i ljubavi prema estetici svakodnevno dokazuje Duško Ilijević, osnivač i kreativni direktor SentiMental Bikesa. Inače po struci odgajatelj koji stoji iza daruvarskih vintage motoriziranih bicikla, prije nešto manje od pet godina je u razgovoru s Liderovim novinarom Jozo Knezom istaknuo da se ‘trudi pokazati domaćoj javnosti da se itekako može živjeti od rada rukama‘.

I od tada to svakodnevno pokazuje. Jer iz tvornice SentiMental Bikesa danas izlaze potpuno hrvatski, unikatni i ručno rađeni bicikli. Naime, s opcijom konfiguratora na njihovoj stranici klijenti mogu dizajnirati svoje vozilo (od modela, guma, dizajn naljepnica, svjetla… sve do nijanse boje), a svaki se bicikl slaže ručno. Dijelovi za bicikle ručno se proizvode u obiteljskoj tvornici u Dežanovcu kraj Daruvara, kod Ilijevićevog kolege i partnera Ivana Ignatovskog, dok se u pogonu u Daruvaru slažu i isporučuju gotovi bicikli.

Kako je sve počelo?

Za razliku od onih koji su počeli u garaži, ova priča počela je iz stana i to, kako to ponekad bude, bez plana o poduzetništvu. Ono mu, kaže Ilijević, nije bilo primarni cilj, već je došlo kao prirodan slijed onoga što je radio. Naime, sve je počelo sa željom za vozilom – motoriziranim biciklom – na kojem bi mu se bio gušt voziti.

– S obzirom na to da nemam položenu vozačku dozvolu A kategorije, a u to vrijeme nisam imao garažu i svoje vozilo sam morao moći spremiti u svom stanu na 12. katu nebodera, tehničke granice su postavljene same od sebe. Bilo mi je vrlo bitno da konačan proizvod bude u simbiozi s vozačem, da motorizirani bicikl sam za sebe, ali i s vozačem, bude vizualna estetska cjelina – prepričao je Ilijević.

Nakon vlastitog ‘prototipa‘ ideje su mu krenule dolaziti same! No, ono što je zakazivalo je bila hrabrost da se baci u veći projekt.

– Međutim, u tom procesu sam stvorio nešto što je druga osoba poželjela kupiti i dogodilo se poduzetništvo, a igra se pretvorila u posao. Dugo sam godina balansirao između poduzetništva i igre, a bicikl za kupca sam krenuo raditi tek nakon detaljnih konzultacija, uz bezbroj detalja, te je svaki bio unikat, a samim time i vlastita zabava – kazao je Ilijević.

A kada je skupio dovoljno znanja i bio spreman prijeći na višu razinu, uz pomoć investitora Ignatovskog, koji je danas izvršni direktor tvrtke, razvio se SentiMental Bikes kakav je danas. Tvrtka je pokrenuta vlastiti sredstvima, a u početku, dok je SentiMental bio mala radionica, bicikli su nastajali u dogovoru s klijentom, a od prodaje svakog bicikala se financiralo preživljavanje radionice.

Ne ide bez izazova

No, s obzirom da se spomenuta ‘radionica‘ nalazila na 12. katu zagrebačkog nebodera, a sastojala se od balkona i dnevnog boravka stana u kojem je Ilijević tada živio, on kao najveći izazov na početku ne spominje financije, već logistiku.

– S obzirom na to da je prvi bicikl, koji sam napravio za vlastite potrebe, već od prve narudžbe za klijenta nametalo se pitanje gdje sada izraditi taj upravo ugovoren bicikl/moped, što je ujedno bila i jedina prepreka, jer su se kreativnost i upornost pobrinuli za ostalo – kazao je Ilijević.

Tako su i logističke brige ostale u prošlosti jer nešto godina kasnije na raspolaganju imaju preko 1300m2 proizvodnog prostora u rodnom Daruvaru, što im osigurava sve uvjete za njihove trenutačne potrebe proizvodnje.

No, poduzetništvo ne bi bilo poduzetništvo bez stalnih izazova. Ali oni su danas nešto drugačiji, kaže Ilijević. Umjesto logistike, današnji su izazovi ozbiljniji i u skladu s razvojem brenda – uglavnom vezani uz plasman i distribuciju proizvoda.

- SentiMental bicikle kupac sam ‘dizajnira‘ putem konfiguratora na našoj web stranici, što mu omogućava da u njega unese dio svoje osobnosti i dobije potpuno personalizirani proizvod, ali to znači da naši radnici svaki pojedinačni bicikl ručno prilagođavaju, boje i sklapaju. Dakle, dovoljan broj ruku spremnih za sklapanje, kada krene više narudžbi i prodaja, prvi je izazov. Drugi izazov je vezan uz distribuciju u okviru našeg poslovnog plana, koji je orijentiran na odnosu F2C (factory to customer), što znači da se bicikl direktno iz tvornice šalje na kućnu adresu kupca. Također, u našu SentiMental(nu) obitelj već okupljamo manje boutique trgovine s lifestyle i biciklističkim proizvodima, koji potencijalnim kupcima omogućavaju da dožive naše bicikle iz prve ruke. Tako da je i stvaranje te mreže showcase trgovina u Europskoj uniji jedan od trenutačnih izazova. Međutim, dosadašnja pozitivna iskustva s prvim narudžbama Praline i Noogata, kao i podrška i pomoć svih uključenih u našu priču od samih početaka, daju nam vjeru da će i ti izazovi biti prirodno prebrodivi kao i svi do sada, kada za njih dođe vrijeme – istaknuo je Ilijević.

A iako ne možemo reći da na tržištu već nema bicikla ili da do sada nitko nije radio slične proizvode, Ilijević ponosno ističe da konkurenata nemaju mnogo. Jer, iako postoje tvrtke koje rade urbane lifestyle bicikle manjih dimenzija koje već nekoliko godina dominiraju tržištem, to su veliki igrači poput američkog Super 73, njemačkog Ruff Cyclesa pa SentiMental sa svojom personaliziranom ponudom nije s njima u istoj kategoriji, kaže.

Fokus na nove ideje

Inače, tvrtka je nedavno svoje bicikle predstavila na svjetskom biciklističkom sajmu u Frankfurtu na koji se dolazi pozivnicom organizatora. Tamo su među više od 1.900 izlagača iz 62 države, kaže Ilijević, još jednom potvrdili da imaju jedinstven proizvod. Za njega je sudjelovanje na sajmu bilo ostvarenje sna, dok im je za poslovanje stvorilo mnogo novih mogućnosti s obzirom na to da je tržište električnih bicikala velika globalna zajednica zbog čega ciljaju, prije svega, tržište u EU, ali i puno šire.

– Dobili smo popriličan broj simpatizera koji znatiželjno prate razvoj branda i tvrtke, a koji prerastaju u prve klijente jer je prodaja počela već po povratku iz Njemačke – objasnio je Ilijević.

A iako mnogima, u trenutku kada posao krene, postaje primamljiva ideja prodaje te iako je i takvih bilo, budućnosti SentiMental Bikesa je i izgleda i dalje u Daruvaru jer dok ima vlastitih ideja i ciljeva koje želi ostvariti, Ilijević ne želi napraviti takav korak.

– Isto kao i o poduzetništvu, ne razmišljam pretjerano o instant uspjehu i prevelikom profitu, razmišljam o dizajnu i detaljima budućih projekata. U budućnosti ćemo svakako širiti ponudu i na tržište plasirati nove modele, možda i s više opcija. Tijekom pandemije smo bili primorani usporiti razvoj električnog mopeda i još jednog električnog bicikla, ali će se oni zasigurno pojaviti u budućnosti. Osim njih, postoje skice i poneki početak prototipa još dva vrlo zanimljiva modela. Znatiželjan sam vidjeti kako će se to naše klupko odmotavati, za sad sam siguran u to da uz ovaj tim možemo daleko dogurati – zaključio je Ilijević.