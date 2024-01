John Romero: Do 2025. globalni prihodi industrije videoigara doseći će 300 milijardi dolara

Industrija razvoja računalnih igara neprestano raste, kako globalno, tako i u Hrvatskoj, u kojoj danas okupljamo izniman broj mladih talenata i znanja za daljnji razvoj kreativnih projekata, istaknuo je u svom govoru legendarni dizajner i proizvođač videoigara John Alfonso Romero, na konferenciji Future Perspectives of Game Development koja je jučer bila održana u prostorima Sveučilišta Algebra u Zagrebu.

Industrija razvoja videogara u svijetu 2022. ostvarila je prihode od oko 185 milijardi američkih dolara, a do 2025. globalno će ta brojka prijeći i 300 milijardi dolara, čime je to jedan od najunosnijih i najbrže rastućih sektora svjetske ekonomije.

Budućnost videogara je u AI-ju

Keynote govor Romero je započeo pričom o svojem teškom djetinjstvu punom selidbi, nesretnih slučajeva i vrlo teških životnih prilika. Rođen u Coloradu, kao Amerikanac Cherokee i meksičkih korijena, već do desete godine života proživio je hrror gori nego je prisutan u većini njegovih igara, a upravo ga je ta nesretna životna priča potaknula na razvoj karijere obilježen ekstremnim naporima i egzemplarnoj radnoj etici. Do kraja osamdesetih već je razvio brojne igre, dok se početkom devedesetih okrenuo 3D grafici i igrama iz FPS žanra koje su donijele revoluciju na tržište videoigara. Prva igra koju su razvili unutar vlastite tvrtke id Software bila je Wolfenstein 3D, koja je bazirana na popularnoj igri iz osamdesetih godina, a razvijena je u samo četiri mjeseca, no ipak najzahtjevnija igra na kojoj je najduže radio bio je svakako Quake iz kojeg su kasnije razvijene brojne druge uspješne igre. Romero je i danas najpoznatiji po Doomu kojeg je jučer u Algebri igrao sa svojim najvećim fanovima bez ijedne izgubljene partije.

– Ova je zemlja puna strasti i igrača, ali i onih koji razvijaju videoigre. Imate ovdje odličnu ekipu, Croteam, koji su prisutni u ovoj industriji već 30 godina. Oni su vjerojatno jedni od najiskusnijih timova u razvoju videoigara uopće na svijetu. Budućnost videoigara nalazi se u umjetnoj inteligenciji, a velik utjecaj imat će i VR (virtualna stvarnost) i AR (proširena stvarnost). To je budućnost i stvaranja, ali i igranja videoigara te velika pomoć, ali i izazov dizajnerima u budućem razdoblju – istaknuo je Romero i posebno se osvrnuo na mogućnosti koje danas postoje u aspektu edukacije za područje razvoja igara.

– U vrijeme kada smo mi počinjali nije bilo ni studija ni edukacije za razvoj igara, većina nas je u to vrijeme bila samouka, zato su danas fakulteti i Sveučilišta poput Algebre dragulji ne samo za područje Hrvatske, nego i čitave regije – dodao je Romero.

U listopadu 2013., Sveučilište California-Santa Cruz zaposlilo je Romera kao kreativnog direktora svojeg magistarskog programa za igre i medije gdje je gradio kurikulum zajedno s legendom dizajna igara i suprugom Brendom Romero.

– Obrazovanje je važno, ali mora kombinirati praksu i stvaran rad na igrama s učenjem najnovijih trendova i tehnologija. Trendovi se neprestano mijenjaju, danas su to AI, VR i AR kao dominantne tehnologije, uz engine poput Unreala koji se konstantno nadograđuju na nove verzije. Moj savjet mladima je da krenu raditi na igrama što ranije, žele li ući u tu industriju, jer svaka minuta koju ne iskoriste prilika je koju će netko drugi rado uzeti za sebe – istaknuo je John.

Razvojni timovi pod pritiskom

S njim se slaže i Davor Hunski, Chief Creative Officer domaćeg studija Croteam, koji su uz Serious Sama, autori i iznimno popularne puzzle igre Talos Principle I i II kojoj je izdavač Devolver Digital.

– Postoji interes za našim kompanijama i ne mislim da će to stati u budućnosti. Dapače, pogotovo s razvojem umjetne inteligencije. Zato bih potaknuo mlade da se bace u to, naravno, treba jako puno rada i ljubavi i ništa neće doći preko noći, ali potencijal je ogroman – rekao je Hunski.

Uz Romera, na konferenciji su se našla mnoga poznata lica iz domaće industrije razvoja računalnih i videoigara, a na panelu o novim tehnologijama i AI-u razgovaralo se o prilikama i mogućim turbulencijama s kojima će se suočiti kreativci u timovima koji se tehnologiji ne prilagode dovoljno brzo.

Trenutno se game development suočava s brojnim izazovima, sve su veći zahtjevi za realističnim iskustvima a razvojni timovi imaju pritisak da isporuče još kreativnije inovacije, otkriva Hunski i dodaje da je unatoč tim izazovima budućnost game developmenta je izrazito uzbudljiva.

– Sve veća upotreba naprednih tehnologija poput proširene stvarnosti (AR), virtualne stvarnosti (VR) te kontroverzne ali primamljive umjetne inteligencije (AI) omogućit će igračima još dublja i realističnija iskustva. Napredne tehnologije će omogućiti igračima i da sami sudjeluju u oblikovanju priče i okoliša prema vlastitim odlukama. Suradnje i multiplayer iskustva postat će sve složenija, stvarat će se virtualni svjetovi gdje igrači mogu zajedno istraživati, surađivati i natjecati se na nove i jedinstvene načine – rekao je Hunski.

Panel se dotaknuo i teme kršenja autorskih prava. Mihajlo Džaril, osnivač i direktor Fortune Esportsa kaže kako oni ne koriste AI pri razvoju, sve dok se situacija oko autorskih prava ne raščisti. Helder Lopes iz slovensko-ciparske multinacionalne kompanije Outfit7 koja razvija videoigre, od kojih je najpopularnija Talking Tom & Friends komentirao je kako se u njihovom studiju koriste AI alati, no ne u samim igrama, već kao inspiracija za izradu kreativnih uradaka i slično. Miro Antonijević, Tech Lead u Nanobitu je na primjeru kompanije u kojoj je zaposlen objasnio zašto se sve AI koristi u razvoju igara, a primjenjuje se u različitim područjima, od storytellinga do analitike.

– Pokazalo se da umjetna inteligencija može davati dobre nove ideje, raditi ponavljajuće poslove, vizuale, pozadine za igre, razgovore između likova i slično. AI nije savršena, a poseban problem je što nije konstantna, pogotovo prilikom stvaranja dijaloga i kompleksnih konverzacija u igrama – rekao je Antonijević.

Predrag Šuka, voditelj stručnog studija multimedijske produkcije u Algebri naglasio je da Algebra prihvaća sve nove tehnologije spremno te da nije poanta fokusirati se na alate i njihovu eventualnu zlouporabu koja je moguća u slučaju generativnog AI, nego učiti studente da sami pronalaze rješenja i razrađuju ideje na inovativne načine. Svakog semestra uvode se neki noviteti u kolegijima s obzirom da se alati neprestano mijenjaju, ističe Šuka.

Tomislav Gojević iz studija Fury (RawFury), Boris Barbir iz Pine Studija i Darijan Kosić iz Today‘s Game Studios raspravljali su o strategijama financiranja game dev projekata te koji je najbolji način za privući i zadržati investitore u vremenu kad je konkurencija među projektima sve veća. Darijan Kosić imao je nešto drugačiji pristup od ostalih, on je vlasnik tvrtke koja je prvo osigurala financije za projekt putem klijenta s kojim su ranije ostvarili dobru suradnju, a zatim su krenuli u izradu igre. RawFury kao izdavač prolaze kroz sto do tristo pitcheva tjedno s posebnim timom koji analizira u što uložiti. Pine Studio je nakon turbulentnih početaka uspio ostvariti financijsku samostalnost i danas sami financiraju izradu svojih igara. Noah Maričak iz Hrvatsko audiovizualnog centra rekao je da se nada da će HAVC za igre postati ono što je sada za filmsku industriju.

Poticaj mladima

Global Game Jam u organizaciji Sveučilišta Algebra održava se za sve prijavljene sudionike od ponedjeljka 22. siječnja do srijede 24. siječnja kada će pobjednike odabrati stručni žiri kojeg čine predstavnici game dev industrije i tvrtke White Shark.

– Global Game Jam prilika je za sve mlade entuzijaste da se, osim u igranju, okušaju i u zahtjevnoj vještini izradi vlastite igre radom u raznovrsnim timovima. White Shark s ponosom podržava GGJ i esport natjecanje u organizaciji Sveučilišta Algebra za koje vjerujemo da će biti još bolje nego prošle godine. Naša misija usmjerena je poticanju odgovornog i održivog igranja te razvijanju igara koje su kvalitetan poticaj mladima za izgradnju poduzetničkog duha, uz promišljanje o sigurnosti u sve izazovnijem online okruženju – rekao je Stjepan Šmit, osnivač i vlasnik brenda White Shark koji su ove godine osigurali bogate nagrade za Algebrin esport turnir i Global Game Jam.

– Prošle smo godine održali naš prvi Global Game Jam te pokrenuli prijediplomski stručni studij razvoja računalnih igara, sve to u znaku proslave 25 godina, koju smo okrunili statusom Sveučilišta. Veseli nas što polako, ali snažno, gradimo game dev i gaming community u Algebri – naši studenti su jučer održali i prvi esport turnir u potpunosti u organizaciji našeg Sveučilišta, uz podršku naših partnera Telemach Hrvatska i White Shark, a danas nakon konferencije otvaramo Global Game Jam koji će opet okupiti hrpu mladih entuzijasta i kreativaca spremnih na izradu svojih prvih igara. Hrvatska sigurno može postati mjesto u kojem će se industrija izrade računalnih i videoigara razvijati i rasti, a posebno sada kada je i novom S3 Strategijom cijela ICT zajednica okrenuta većoj produktivizacija sektora – izjavio je Mislav Balković, rektor Sveučilišta Algebra.