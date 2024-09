Najveći dioničar Jadran tvornice čarapa nada se da se mogu razbiti tmurni oblaci nad kompanijom

Nakon što Glavna skupština Jadran tvornice čarapa nije prihvatila niti jedan prijedlog direktora Vinka Barišića, zamolili smo Marija Tadinca, najvećeg pojedinačnog dioničara tvrtke, da prokomentira sadašnju situaciju. K tome, dan prije zasjedanja Glavne skupštine koja je održana 12. rujna, Trgovački sud u Zagrebu odredio je ročište radi rasprave o pretpostavkama za otvaranje stečajnog postupka.

Ročište je zakazano za 2. listopada u Trgovačkom sudu u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu. Tvrtka je lani uprihodovala 3,4 milijuna eura (manje za 500 tisuća eura u odnosu na 2022.), uvećavši gubitak u odnosu na prethodnu godinu za 1,1 milijun eura, odnosno završivši godinu s minusom od 1,65 milijuna eura.

Još u ožujku ove godine pokrenut je prethodni postupak kako bi se utvrdilo postoje li pretpostavke za stečajni postupak, a predložila ga je sama kompanija, odnosno direktor Barišić zbog nemogućnosti plaćanja obaveza duže od 60 dana, što je i obaveza prema Stečajnom zakonu. No iako je ročište trebalo biti održano također u ožujku, prolongirano je do, kako vidimo, listopada.

Inače, Trgovački sud u Zagrebu je još u ožujku 2018. potvrdio predstečajni sporazum koji je Jadran tvornica čarapa potpisao s vjerovnicima. No osim poteškoća u poslovanju već duže vrijeme postoje nesuglasice između direktora Vinka Barišića i ostalih dioničara, kojih je preko 200. U sve se to upetljala i Valamar rivijera koja je u jednom trenutku bila najveći pojedinačni dioničar s 24,87 posto dionica nakon što je kupila dionice Danka Prgometa, dotadašnjega najvećeg dioničara tvrtke s 23,32 posto vlasničkog udjela (do tada je Valamar imao već 1,55 posto udjela). Nagađalo se da je Valamar nevoljko ušao u taj aranžman na temelju prebijanja nekog starog potraživanja.

No, Valamar više nije vlasnik niti jedne dionice Jadran tvornice čarapa nakon što ih je krajem travnja prodao po cijeni od 39 eura za dionicu. Nije navedeno kome je prodao, ali je u međuvremenu Mario Tadinac postao najveći dioničar s udjelom od 20,4 posto (raniji udio je bio 11,23 posto), a na četvrto mjesto se probio Pavle Stanišić koji sada ima 6,79 posto dionica i koji je na netom održanoj sjednici Glavne skupštine izabran za njezinog predsjednika.

Kuzman Marasović kao drugi najveći dioničar (20,36 posto) i Deni Barišić kao treći (7,06 posto) te Darko Prpić kao peti (6,56 posto) nisu mijenjali svoje udjele. Prpić inače slovi za najglasnijeg malog dioničara koji traži poništavanje ranijih odluka kojima su, kako tvrdi, oštećeni i tvrtka i dioničari. Tvrdi da je direktor Barišić najvrjedniji dio poslova Jadrana prebacio na dvije tvrtke koje su registrirane na adresi kompanije te nose i slično ime – Jadran čarape proizvodnja i Jadran čarape trgovina, a koje su u Barišićevom privatnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana njegove obitelji – spomenutog Denija Barišića. Podsjetimo da je donedavno i direktor Vinko Barišić bio jedan od većih pojedinačnih dioničara Jadrana, no nakon što mu je u srpnju prošle godine ovrhom otuđeno 12.415 dionica, što čini 8,8 posto dionica, pao je na 0,03 posto suvlasništva.

Barišić nije dobio razrješnicu

Na zadnjoj održanoj sjednici Glavne skupštine nije prihvaćen niti jedan prijedlog direktora Vinka Barišića. Tako nije prihvaćeno izvješće o stanju kompanije u 2023. s godišnjim financijskim izvješćima, niti izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora, kao ni izvješće revizora. Također nije donesena odluka o pokriću gubitka od 1,65 milijuna eura na način, kako je predlagao Barišić, da se 328,3 tisuće eura gubitka pokrije iz zadržane dobiti ukidanjem revalorizacijskih rezervi te da se preostalih 1,3 milijuna eura obavljanje revizije poslovanja u ovoj godini izabere revizorska tvrtka Audit.

Kao što je navedeno, za predsjednika Skupštine izabran je Pavle Stanišić s mandatom od četiri godine, dok su Krešimir Mitrović i Danijel Klaić izabrani za članove Nadzornog odbora, također na četiri godine.

Mario Tadinac kaže da je tražio da se pregleda sva dokumentacija vezana za prijedloge koje je uputio Barišić.

- Što više gledam u povijest financija kompanije, sve to počinje izgledat kao jedan hollywoodski film. Nadam se da stručnjaci to mogu revidirati – kaže Tadinac.

Što se tiče dolaska Stanišića na čelo Glavne skupštine te promjena u Nadzornom odboru, Tadinac nije mnogo rekao, samo je izjavio da podupire svaki pokušaj da se spasi društvo, povijest kompanije i brend.

- Izabrane na svojim funkcijama Stanišića, Mitrovića i Klaića ne poznajem, iako se vidimo na Skupštini, no čini mi se da se izborom tih ljudi mogu razbiti tmurni oblaci koji su se nadvili nad Jadranom. A što se tiče stečaja, nadam se da kompanija može provesti rekonstrukciju, vidjeti što je to dovelo do zasad žalosne priče te može li se ‘muzika‘ strojeva vratiti u period zlatnih vremena. Neće biti lako, ali se nadam da je svim dioničarima u interesu da se dogovorimo oko nekog plana vezanog za daljnje poslovanje – rekao je na kraju najveći dioničar Jadran tvornice čarapa.