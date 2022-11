Mirko Habijanec: Kolektivnim ugovorom u graditeljstvu želimo uvesti red

Nakon što je 1. studenog na snagu stupio prošireni Kolektivni ugovor za građevinarstvo koji je obuhvatio sve poduzetnike i radnike, razgovarali smo s predsjednikom Izvršnog odbora HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva Mirkom Habijancom, koji kaže da su najnovijim izmjenama nastojali uvesti red na tržištu.

Habijanec, inače predsjednik Uprave križevačkog Radnika, nije želio komentirati kritike Udruge Glas poduzetnika koji su naveli da obavezom isplate minimalne plaće od 15 tisuća kuna za članove uprava, direktore, vlasnike obrta i druge osobe ‘sindikati i Vlada rade kontra produktivnosti i konkurentnosti naše ekonomije, a zasigurno će to imati utjecaja i na višu cijenu gradnje i obnove pa i nastavku galopirajuće inflacije‘.

No ipak je naglasio da se obaveza isplate plaće od najmanje 15 tisuća kuna ne odnosi na obrtnike, kao ni na male poduzetnike koji imaju nekoliko zaposlenika. Ti vlasnici tvrtki mogu sebi isplaćivati plaću na temelju svoje kvalifikacijske naobrazbe.

– Obavezu isplate minimalne plaće trebali bi imati oni poduzetnici u čijim tvrtkama radi 50-ak i više zaposlenih i koji godišnje ostvaruju višemilijunske prihode. Smatramo da oni ne bi smjeli sebi prikazivati male plaće, a tražiti isplatu iz dobiti. Cilj je bio da svi imamo jednake uvjete za plaćanje poreza te da uvođenjem reda na tržištu zaštitimo lojalnu konkurenciju, a i država, naravno, da od toga ima koristi – kaže Habijanec.

Žele izbjeći isplatu plaće na ruke

Na kritiku da su najnovijim izmjenama Kolektivnog ugovora definirane minimalne plaće i ‘za cijeli niz drugih radnih mjesta kao što su samostalni projektant ili voditelj gradilišta‘, a trebale bi se definirati na tržištu, Habijanec veli da se na taj način htjelo također uvesti red.

– Želimo izbjeći isplatu plaće na ruke jer nije normalno da projektant u tvrtki dobija minimalnu plaću na račun. Osim toga, nije dobro da za isto radno mjesto budu različiti koeficijenti. Mi danas nemamo kontrolu isplate plaća, a to je u razvijenim zemljama riješeno upravo na način kako to mi sada rješavamo. Svi oni koji smatraju da smo u krivu neka pogledaju kako to rade Nijemci i svi drugi koji su uveli red na tržištu i shvatit će da smo svi koji smo radili na tome napravili dobar posao – kaže Habijanec.

Što se tiče tvrdnji Udruge Glas poduzetnika da će zbog obaveze rasta plaća poskupiti i radovi na gradilištima, Habijanec ne vjeruje da će se to dogoditi.

Naime, objašnjava, udio plaća u građevinarstvu je između 20 i 25 posto u odnosu na ostale troškove, no mnogo veći utjecaj na poskupljenje radova ima rast cijena građevinskog materijala. Zbog toga, smatra Habijanec, neće doći do obustava investicija u graditeljstvu. Na kraju je dodao da je HUP-ov cilj dostići polovicu cijene rada u Hrvatskoj u odnosu na Njemačku, kako bi tržište rada u našoj zemlji bilo koliko toliko konkurentno.