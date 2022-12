Nije više toliko problem dostupnost robe koliko njezina cijena

Iako se na tržištu osjeća znatno manja neizvjesnost u vezi s mogućnošću nabave sirovina i repromaterijala, kad je riječ o njihovim cijenama, i dalje je vrlo velika

Ulazimo već u četvrtu godinu od početka pandemije bolesti COVID-19 koja je izazvala i nezamislive poremećaje u globalnim dobavnim lancima. Iako mnogo manje nego u prethodne dvije godine, ti poremećaji, koji su prouzročili porast gotovo svih cijena, i dalje su tu i opterećuju poslovanje.

Kao što mnogi poduzetnici s kojima inače razgovaramo kažu, dobavni lanci jednom će se potpuno normalizirati, ali pretpandemijske cijene nikad nećemo vratiti. Rekli bismo da je takav ishod prihvatljiva cijena za sve poduzetnike, a na kraju i za potrošače, samo da se više ne nađemo u situaciji da moramo moljakati kako bismo nabavili robu. Međutim, da problema još ima, mogu najbolje potvrditi, a tko drugi nego prijevoznici.

Nedavno imenovani predsjednik Uprave Ralu logistike Mario Mesaroš svjedoči poremećajima i danas, što i dalje stvara dodatnu neizvjesnost u proizvodnji u gotovo svim sektorima prerađivačke industrije. A to utječe i na prijevozni sektor.

– Svako kašnjenje ili pomicanje proizvodnje utječe na ritam transporta i količine robe u optjecaju. Nama prijevoznicima i inače je izazov uskladiti ritam izvoza i uvoza. Izvoz iz Hrvatske manji je od uvoza, zbog čega naša vozila katkad iz Hrvatske odlaze prazna, a u posljednjih nekoliko mjeseci ta je neravnoteža izraženija. Budući da je Ralu logistika prije svega usredotočena na transport u hladnom lancu, poremećaji su malo manji. Naime, naši su ključni klijenti prehrambena i farmaceutska industrija, koje su manje osjetljive na krize od prosjeka gospodarstva. U ceradnom segmentu povećana je nesigurnost još od izbijanja pandemije – kaže Mesaroš.

Da je situacija izazovna, čak i napeta zbog inflacije i otežane dobave robe za proizvodne kompanije, napominje i predsjednik Uprave Cemexa Hrvatska Alen Voloder, no isto tako naglašava da je u njegovoj kompaniji nabava stabilna. To mogu zahvaliti, govori, tomu što surađuju s ostalim tvrtkama članicama Grupe u regiji, i to zajedničkom nabavom sirovina i materijala koji im trebaju za neometano poslovanje.

– Intenzivno radimo na ugovaranju potrebnih energenata po nama održivim cijenama. Bez obzira na to, kad je u pitanju električna energija, očekujemo veći udar u drugom dijelu godine – kaže Voloder.

U Cemexu smatraju da će se u trenutačnoj situaciji dio poskupljenja ulaznih sirovina vrlo vjerojatno prenijeti i na poslovne rezultate, prije svega pritom misle na cijenu struje, no unatoč tomu Voloder očekuje da bi prodaja trebala biti otprilike na ovogodišnjoj razini. Da je oprez nužan, bolje reći obvezan, potvrđuju i iz Kamgrada, naše najveće građevinske kompanije. Maksimalno se trude ugovorima fiksirati cijene, što je do prije koju godinu bilo uvriježeno u poslovanju, a danas se ni uz avansno plaćanje ne mogu fiksirati cijene za veće količine robe. Ipak, stavimo svu tu robu na stranu jer pokidani dobavni lanci najviše utječu energiju, što svjedoče ne samo u Kamgradu nego u gotovo svim kompanijama.

Cijena goriva kao drugi važan energent za prijevoznike najveći je trošak (uz onaj radne snage), što se prenijelo na klijente. Doduše, za sada se nešto dobro događa i na tom polju, cijena goriva pada čak i u Hrvatskoj. Međutim, sudbina cijena u energetskom biznisu općenito je najveća nepoznanica za svijet zbog aktualne situacije u Ukrajini. Mesaroš problem za prijevoznike vidi i u najavljenoj recesiji, ili barem u strahu od nje, te očekuje pad potrošnje pa u skladu s tim i manje robe za prijevoz, i to već početkom godine, nakon blagdana. U Kamgradu također​ upozoravaju na to.

– Jedan od ključnih faktora uspjeha dobro je planiranje, što je u trenutačnim okolnostima znatno otežano. Očekujemo još jednu vrlo izazovnu i zahtjevnu godinu. Makroekonomska slika ne izgleda dobro: suočeni smo s rastom kamatnih stopa kako bi se obuzdala inflacija, što će, prema očekivanjima analitičara, ekonomiju gurnuti prema recesiji. Nažalost, to bi trebalo rezultirati smanjenjem investicija – kaže vlasnik Kamgrada Dragutin Kamenski.

Upravo taj strah od recesije, ističe vlasnik i direktor Našega klasja Zoran Šimunić, utjecat će na pad cijena robe, a možda i prijevoza, ovisno o kretanju cijena energenata. Međutim, što se tiče novoga kidanja dobavnih lanaca, to se, smatra, ne bi trebalo dogoditi. Naime, donedavno je bilo straha od toga, ali sada se, nakon povećanja plinskih rezervi, lakše diše. Sve je drugo, unatoč poteškoćama, dobavljivo.

– Posljedice pokidanih lanaca osjetili smo u cijenama nabavne robe, no ipak nismo imali većih problema s dobavom. Zato očekujem da će se situacija smirivati i u idućoj godini, i to ne samo kad je u pitanju dobava robe. Smirivat će se i rast cijena, odnosno vraćat će se polako na one stare. To osjetimo već sada, i to zato što i potrošači donose sud, odnosno, kao i uvijek, dođe trenutak kad jednostavno povuku ručnu, ne zbog toga što nemaju novca i ne samo zbog toga što su im cijene neprihvatljive nego i zato što se boje recesije. Jednak strah osjećaju i poduzetnici – kaže Šimunić.

Više pročitajte u novom broju digitalnog i tiskanog izdanja Lidera.