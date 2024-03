Novi val IPO-ova u Europi, raste nada za oporavkom ekonomije

Otkako su njemačka obrambena tvrtka Renk i Međunarodna zračna luka u Ateni izašle na burzu prošlog mjeseca, vrijednosti njihovih dionica značajno su porasle. Zahvaljujući rastu vrijednosti Renka od 27 posto i atenske zračne luke od 15 posto u prvim danima trgovanja, dva su to najveća izlaska na burzu u Europi do sada ove godine. No Europu ove godine očekuje još nekoliko značajnih javnih listanja, piše Financial Times.

Naime, prvo je njemački kozmetički brend Douglas početkom ožujka najavio izlazak na burzu, zatim je isto učinila i švicarska Galderma, također kozmetička tvrtka, a svoje planove za IPO (eng. initial public offering, inicijalna javna ponuda) otkrili su i talijanski brend obuće Golden Goose te španjolska kozmetička i modna grupacija Puig. Na red za IPO čeka i poznati njemački prijevoznik FlixBus, i to već u lipnju, što bi bio prvi venture-backed IPO (odnosno izlazak na burzu potpomognut financiranjem rizičnih fondova) u Europi ove godine.

Unatoč krizi i blagoj recesiji tijekom posljednjih godinu dana, europsko je tržište inicijalnih javnih ponuda zabilježilo najsnažniji početak godine još od pandemijske 2020., prenosi Financial Times, a sve zahvaljujući novim rekordima europskih dionica. Primjerice, njemački dionički indeks DAX i francuski CAC ove su godine dosegnuli rekordne razine, a loše ne stoji niti i indeks Stoxx Europe 600. Pozitivno na tržišta utječu i najave Europske središnje banke da će najranije u lipnju početi smanjivati kamatne stope. Tračak je to nade u dugoočekivani oporavak europske ekonomije.

Povratak povjerenja

Prema podacima London Stock Exchange Groupa, od siječnja do sada europske su kompanije prikupile 3,2 milijarde dolara kroz izlaske na burze, što je više nego dvostruko veći iznos u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Upravo su Douglas i Galderma dale novi zamah europskom tržištu kapitala iznijevši prošli tjedan svoje planove za IPO. Douglas, u vlasništvu luksemburškog CVC Capital Partnersa (koji, usput rečeno, također ponovno planira IPO nakon odgađanja prošle godine), na Frankfurskoj burzi namjerava prikupiti 1,1 milijardu eura i traži procjenu od oko šest milijardi eura. Bio bi to veći IPO u Frankfurtu od Porsheovog prije dvije godine. Dermatološka grupa Galderma, koju kontrolira švedska grupa EQT, želi prikupiti čak 2,3 milijarde dolara u IPO-u na Švicarskoj burzi.

U tijeku je tek rana faza oporavka IPO-ova, komentirao je Suneel Hargunani, jedan od voditelja tržišta dioničkog kapitala za Europu, Bliski istok i Afriku u američkoj multinacionalnoj investicijskoj banci Citigroup, dodajući da će se povjerenje u europske kompanije nastaviti graditi korak po korak. Stephane Gruffat, jedan od voditelja EMEA tržišta u Deutsche Banku, istaknuo je da su ulagači još uvijek oprezni, bez obzira na uspjehe kompanija na burzi.

Volatilnost je niska, tržišta su prilično ‘živa‘, čini se da je inflacija pod kontrolom, ljudi se nadaju smanjenju kamatnih stopa lipnju, a postoji i prilično veliki zaostatak, zaključio je Lyle Schwartz, voditelj EMEA tržišta u bankarskoj tvrtki Evercore, u izjavi za Financial Times.