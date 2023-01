Plavog dizela već mjesecima nedostaje, je li vrijeme da se ukine?

Zbog fiksiranja cijena goriva koje je Vlada RH uvela za ublažavanje rasta cijena za građane, Crodux, koji je u vlasništvu slovenskog Petrola, još je jesenas zaustavio nabavu i prodaju plavog dizela jer su počeli bilježiti negativne marže. Kao što je Lider nedavno izvijestio, na Croduxovim, odnosno Petrolovim benzinskim postajama diljem Hrvatske još uvijek nema plavog dizela. S crpki u Osijeku, Požegi, Virovitici i Novskoj rekli su nam da uopće ne drže plavi dizel, što su nam sada potvrdili i iz Petrola.

U nedavno objavljenim preliminarnim financijskim rezultatima grupe Petrol za 2022. godinu, procijenili su da bi im ograničavanje cijena u prošloj i ovoj godini nanijelo štetu od sveukupno 114 milijuna eura. Stoga od Hrvatske i Slovenije traže milijune eura odštete.

– Već su poduzete neke konkretne mjere za nadoknadu štete uzrokovane reguliranim cijenama energenata u 2022. godini za Sloveniju i Hrvatsku. Šteta je imala snažan negativan utjecaj na poslovne rezultate grupe PetroI. I u Sloveniji i u Hrvatskoj državnom su odvjetništvu dostavljeni prijedlozi za mirno rješenje spora, i to u Sloveniji u iznosu od 106 milijuna eura, a u Hrvatskoj u iznosu od 56 milijuna eura – naveli su iz Petrola u priopćenju za medije.

Gužve na Ini

Plavog dizela trenutno ima jedino na 131 benzinskoj postaji Ine koje zbog toga u posljednje vrijeme bilježe veće gužve nego inače.

– Kao jedini opskrbljivač na tržištu u pojedinim trenucima prethodnih mjeseci, Ina je nastavila s prodajom plavog dizela u povećanom obujmu, a povremene nestašice na pojedinim lokacijama bile su isključivo zbog logističkih izazova uzrokovanih velikim pritiskom kupaca – javili su iz Ine, uz napomenu da nemaju namjeru prekidati prodaju ovog goriva.

Najveći je to izazov za poljoprivrednike koji koriste plavi dizel, a posebno za vlasnike OPG-ova koji moraju čekati satima da bi kupili 20-30 litara. Mladen Jakopović, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore, istaknuo je da već duže vrijeme upozoravaju i Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo gospodarstva na ovaj problem.

– Najveći izazov je zapravo to što je i prije ove izvanredne situacije svega dvadesetak posto postaja držalo plavi dizel, a sada se to svelo na manje od deset posto. Sukladno tome je i gužva postala ogromna. Na onim postajama koje drže plavi dizel se čeka satima na plavi dizel, a ponekad je potrebno i prevaliti više od 50 kilometara da bi se došlo do prve postaje koja ga drži – objasnio je Jakopović i dodao da zbog toga, naravno, pati posao.

– Gubi se izuzetno puno vremena, kojeg nema kad su radovi u punom jeku. OPG-ovi nemaju nekog radnika kojeg mogu poslati da čeka satima na postaji u redu. Za to vrijeme trpi posao na imanju, a vremena za poljoprivredne radove je malo, odnosno onoliko koliko vrijeme to dopušta – dodao je Jakopović.

Ukidanje plavog dizela?

U Petrolu kažu da će nastaviti s prodajom plavog dizela kada Vlada prestane fiksirati cijene.

– Petrol je u mogućnosti obnoviti prodaju plavog eurodizela na svojim benzinskim postajama kada za to bude postojala ekonomska logika, jer pod uvjetima uvedene regulacije, prodaja plavog eurodizela po reguliranoj maloprodajnoj cijeni je ekonomski neisplativa – objasnili su u Petrolu.

Trenutna cijena plavog dizela fiksirana je na 0,96 eura po litri i ta će se cijena zadržati do ponedjeljka, 30. siječnja, kada se očekuje novo fiksiranje cijena.

Jakopović ističe da cijela ova situacija ukazuje na to da je vrijeme da se ukine plavi dizel.

– Vrijeme je da se ukine plavi dizel i počinje se primjenjivati redoviti dizel koji je dostupan na svim postajama, a da se poljoprivrednicima omogući povrat trošarine, mjesečno ili kvartalno, onih koji su plaćeni kroz običan dizel. Na taj način bi se uštedjelo na mnogim kvarovima na koje već duže vrijeme ukazujemo, posebno kod novijih modela poljoprivrednih strojeva – zaključuje Jakopović.