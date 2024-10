Mladi razočarani ukidanjem olakšica za zapošljavanje, ‘džaba nam Ministarstvo demografije‘

Mladi strahuju da će teže pronalaziti poslove nakon ukidanja olakšica za njihovo zaposlenje, a općenito smatraju da država svojim postupcima ne brine dovoljno za njih. Do tog smo zaključka došli razgovarajući s nekolicinom mladih ljudi na pragu svojih prvih zaposlenja, nakon prijedloga Vlade o ukidanju olakšica poduzetnicima u vidu zdravstvenog osiguranja za mlade do 30 godina te prijedloga da mladi mogu dobiti novčane naknade s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ako su u proteklih godinu dana radili tek šest mjeseci, a ne devet kao do sada. Pojednostavljeno rečeno, poslodavcima poskupljuje zapošljavanje mladih, dok se mlade tješi da će moći lakše dobiti novčane naknade s HZZ-a. Zbog manjka iskustva mladi u Hrvatskoj ionako teže i sporije dolaze do prvih stalnih poslova, nezaposlenost mladih i dalje nije niska, stoga se postavlja pitanje kako će navedene promjene utjecati na njihovu zapošljivost, ali i motivaciju za ostankom u Hrvatskoj.

Strah od veće nezaposlenosti

Ukidanje ovih olakšica dodatno će otežati mladima ulazak na tržište rada, posebno za one bez radnog iskustva, smatra Petra (24).

– Olakšice su bile poticaj poslodavcima da ‘riskiraju‘ i zapošljavaju mlađe kandidate koji su tek na početku karijere. To, naravno, ne znači da su mladi lošiji odabir, al su nesumnjivo riskantniji i nisu ‘igra na sigurno‘. Bez tih olakšica, bojim se da će poslodavci preferirati iskusnije kandidate, s utakmicama u nogama, a mladi će se teže zapošljavati – objašnjava Petra i ističe da bi bez poticaja nezaposlenost mladih ponovno mogla rasti.

– Zapošljavanje je, čak i uz olakšice, bilo izazovno jer su poslodavci često tražili iskustvo koje mladi uglavnom nemaju. Olakšice su ipak stvarale prostor za dogovor i priliku da steknemo iskustvo, što se sada čini manje dostupnim. Uglavnom, nije baš najbajnija situacija za nas koji taman idemo na tržište rada – kaže Petra koja se brine unatoč tomu što je još tijekom fakultetskih dana stjecala iskustvo u struci, prije nego što je diplomirala u rujnu.

Odluku o ukidanju olakšica poduzetnicima lošom ocjenjuje i Karlo (27), koji smatra da mnogo veći utjecaj na stopu zaposlenosti ima odlazak mladih iz Hrvatske naspram mogućnosti da se mladi zapravo zaposle u Hrvatskoj.

– Kao mlada osoba koja se nedavno zapošljavala i koja se kreće u krugu ljudi koji su unutar godinu do dvije tražili priliku za stalno zaposlenje, niti prilike niti uvjeti zapošljavanja nisu na razini koja bi opravdala ukidanje mjera za zapošljavanje mladih. Treba uzeti u obzir i da je danas pokrenuti svoj biznis lakše nego je bilo prije, ali mislim da postotak mladih koji se zapravo želi okušati u poduzetničkim vodama s 24 ili 27 godina depresivno mali u ukupnom uzorku – komentira Karlo.

Više zaposlenja do kraja godine

Poslodavci zbog ukidanja olakšica neće manje zapošljavati mlade, uvjerena je Karla (27), ali smatra da će možda u posljednja dva mjeseca ove godine biti malo više zaposlenih ispod 30 godina. Napominje da je dobro što se ne govori o ukidanju povrata poreza za mlade, jer bi to tek izazvalo mnogo više otpora.

Kao jedan od problema navodi i da mnogi mladi s fakultetskim diplomama i nakon nekoliko godina iskustva i dalje rade na minimalcu, neovisno o ikakvoj mjeri te da se u zapošljavanju pomaže uglavnom poslodavcima. Na pitanje mogu li ovakve mjere dodatno potaknuti mlade da svoju sreću potraže negdje u inozemstvu, Karla smatra da ‘tko želi ići u inozemstvo, ići će neovisno o ovakvim odlukama‘.

‘Džaba ministarstvo demografije‘

Paradoks Vladinih mjera u vidu ukidanja olakšica za zapošljavanje mladih s jedne te poticanja naknada za mlade nezaposlene s druge strane Petra opisuje ‘kontradiktornim‘ i ‘nebuloznim‘, dok Karlo smatra da naknade za nezaposlene nemaju nikakvu poantu osim destimulacije zapošljavanja.

Petra dodaje i da ovakvi potezi ‘nisu baš motivirajući‘ zato što ‘sugeriraju da država ne vidi dugoročnu korist od ulaganja u zapošljavanje mladih‘.

– Istovremeno, sve više mladih odlazi trbuhom za kruhom u druge zemlje, odlaze ne samo zato jer nemaju posla već radi korupcije, generalnog nezadovoljstva stanjem u državi. Možda bi vladajući trebali malo pogledati istraživanja koja sugeriraju zašto im odlaze pa onda djelovati u skladu s tim. Ovakve odluke sigurno ne idu na ruku ostanku, a bome niti povratku mladih. Džabe novoosnovano Ministarstvo demografije. Nedostaje nam mjera i dugoročnih rješenja za stabilnost mladih na tržištu rada. Trebaju nam politike koje stvarno motiviraju mlade da ostanu i grade karijere ovdje – zaključuje Petra.

– Ovakve mjere samo dodatno ostavljaju osjećaj kako vladajući ili ne razumiju s kakvim se problemom nose ili ih nije dovoljno briga da se kvalitetno s problemom nose. Obje opcije jednako su depresivne – mišljenja je Karlo koji i sam kaže da zbog političke situacije u zemlji nije motiviran za rad i ostanak u Hrvatskoj.