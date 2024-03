Proizvođač željezničke signalizacije Altpro polako postaje prorok i u svom selu

Ove godine Altpro obilježava 30. obljetnicu od osnivanja, a u međuvremenu je izrastao u vodeću kompaniju u jugoistočnoj Europi specijaliziranu za sigurnosnosignalne sustave u željezničkoj infrastrukturi i na željezničkim vozilima. Knjiga narudžbi za 2025. već je puna pa je mnogo jasnije zbog čega će upravo ove godine (u travnju ili svibnju) biti završena investicija u novi proizvodni pogon (dva su u zagrebačkoj Odri) na 3500 m2 u Velikoj Gorici. Kako stoji na službenim stranicama kompanije, ‘ta važna investicija označit će novu eru u razvoju koja će Altpru omogućiti da se odvaži u novim poslovnim i razvojnim smjerovima‘.

O tome i mnogo koječemu htjeli smo razgovarati s osnivačem Zvonimirom Vidukom, ali nije našao vremena za nas, uz primjedbu da su mu neka pitanja neprihvatljiva jer Altpro ‘konkurencija žestoko prati‘. Šteta, inače, kad god se čujemo, obvezno nas zove da navratimo, da vidimo pogone, a eto sad… Prostorije su mu inače ukrašene raznim certifikatima iz svijeta, dok govori, vidi se da je svjetski čovjek, poznaje proizvodnju i tržišta… Zapravo je vrlo ugodan sugovornik, ali eto, sad ne bi čavrljao.

Srce na mjestu

Proizvodnu nišu čine sustavi za detekciju vlaka, sustavi za osiguranje željezničko-cestovnog prijelaza te ATP sustavi za automatsko zaustavljanje vlaka zasnovani na tehnologiji INDUSI. Investicijom u Velikoj Gorici povećat će kapacitet proizvodnje, ali i broj zaposlenih. Viduka je potkraj veljače za Poslovni dnevnik (PD) izjavio da je riječ o najvećem pogonu željezničke elektronike u jugoistočnoj Europi, u bivšem skladišnom prostoru PHOENIX Farmacije te da je investicija vrijedna osam milijuna eura. Financirana je novcem HBOR-a, a jamac je bio HAMAG-BICRO. Treći je to investicijski ciklus u 12 godina, a u njemu će se proizvoditi čak 1500 proizvoda, ‘među kojima su oni koji na svjetskoj razini nemaju konkurenciju‘.

Razlog za tu investiciju izniman je rast narudžbi iz svijeta (iz više od 50 zemalja na šest kontinenata), ali i iz Hrvatske, što je napokon dobra vijest s obzirom na to da je Altpro do samo prije dvije godine mnogo teže dobivao poslove od domaćih naručitelja, prije svega HŽ Infrastrukture. Viduka nam nije poslao podatke o lanjskom poslovanju, ali iz brojeva koje je dao PD-u posredno bismo mogli procijeniti prihod. Naime, zbog rasta narudžbi lani je promet rastao 57 posto. Iz teksta nije jasno je li riječ o prometu (s PDV-om) ili o neto prihodu (bez PDV-a), ali komotno možemo procijeniti da je prihod porastao na više od 21 milijun eura, s obzirom na to da je u 2022. bio 14,2 milijuna eura.

No riječ je o vrijednoj izvoznoj kompaniji čiji je izvoz lani rastao za 33 posto u odnosu na 2022., što znači da mu je vrijednost bila između 12 i 13 milijuna eura. To se slaže s našom procjenom prihoda i Vidukinim podatkom da je vrijednost izvoza bila oko 60 posto prihoda. Iako je prihod od izvoza rastao, zapravo njegov udio u ukupnim prihodima, kako je primijetio Liderov financijski stručnjak Nikola Nikšić, zadnjih godina pada. Pretprošle godine je izvoz bio 9,2 milijuna eura (1,1 milijun eura više u odnosu na 2021.) i već tad je udio u ukupnim prihodima pao na 70 posto, za razliku od prethodnih godina kada je bio više od 80 posto. Posljedica je to spomenute povećane potražnje u Hrvatskoj, a budući da smo i prije pratili tu kompaniju, možemo reći da je Viduki srce sada na mjestu, jer nije bio najsretniji količinom posla u zemlji, unatoč tomu što su Altprova rješenja bila tražena u svijetu.

U ovoj godini pak planiran je rast prihoda za 30 posto, što se temelji na knjizi narudžbi, koja je, kako smo već naveli, popunjena za ovu i sljedeću godinu.

